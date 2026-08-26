О новациях в работе Курултая рассказал политолог

Политолог Газиз Абишев поделился своими мыслями о появлении в стране Курултая, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале он отметил, что запуск Курултая 28 августа – новая страница в истории казахстанского Парламента.

"Конституционная реформа президента Токаева, в результате которой были существенно пересмотрены базовые положения Основного закона, обретает прикладные институциональные очертания. Тут нужно отметить такую категорию, как смысловой суверенитет в деле построения базовых государственных институтов. Несмотря на оценки геополитических алармистов, Казахстан сумел отстроить свою собственную систему принятия ключевых государственных решений, систему построения законодательной базы. Появились свои парламентские традиции. Институциональная память. Которые ориентируются только на Казахстан и его элиты", – пишет Абишев.

Он указал, что нынешняя модель однопалатного Парламента новая. И ее предстоит "обкатать, сделать какие-то выводы, каким-то образом оптимизировать".

"Все-таки единая Палата в 145 депутатов – давно такого не было. Между тем уже сейчас есть ряд новаций", – продолжил политолог.

Чиновники будут обязаны посещать депутатские слушания по профильной теме, от них нельзя будет уклониться.

Депутаты будут связаны четко прописанными нормами этики.

"А какой Комитет может стать восьмым? Быть может, Комитет по цифровизации и новым технологиям? Очень динамичная сфера, требующая быстрой реакции на новые вызовы. Для этого нужно глубокое погружение, чтобы качественно регулировать и стимулировать бурно растущий сектор ИИ. В общем, новая страница парламентаризма начинается, совпадает с переломным этапом в истории страны, да и мира в целом", – резюмировал Абишев.

Сегодня, 26 августа 2026 года, глава государства подписал указ "О созыве первой сессии Курултая Республики Казахстан первого созыва" 28 августа.