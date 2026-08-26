#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
Политика

О новациях в работе Курултая рассказал политолог

политолог Газиз Абишев, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 11:46 Фото: Telegram/ABISHEV ANALYTICS
Политолог Газиз Абишев поделился своими мыслями о появлении в стране Курултая, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале он отметил, что запуск Курултая 28 августа – новая страница в истории казахстанского Парламента.

"Конституционная реформа президента Токаева, в результате которой были существенно пересмотрены базовые положения Основного закона, обретает прикладные институциональные очертания. Тут нужно отметить такую категорию, как смысловой суверенитет в деле построения базовых государственных институтов. Несмотря на оценки геополитических алармистов, Казахстан сумел отстроить свою собственную систему принятия ключевых государственных решений, систему построения законодательной базы. Появились свои парламентские традиции. Институциональная память. Которые ориентируются только на Казахстан и его элиты", – пишет Абишев.

Он указал, что нынешняя модель однопалатного Парламента новая. И ее предстоит "обкатать, сделать какие-то выводы, каким-то образом оптимизировать".

"Все-таки единая Палата в 145 депутатов – давно такого не было. Между тем уже сейчас есть ряд новаций", – продолжил политолог.
  • Чиновники будут обязаны посещать депутатские слушания по профильной теме, от них нельзя будет уклониться.
  • Депутаты будут связаны четко прописанными нормами этики.
"А какой Комитет может стать восьмым? Быть может, Комитет по цифровизации и новым технологиям? Очень динамичная сфера, требующая быстрой реакции на новые вызовы. Для этого нужно глубокое погружение, чтобы качественно регулировать и стимулировать бурно растущий сектор ИИ. В общем, новая страница парламентаризма начинается, совпадает с переломным этапом в истории страны, да и мира в целом", – резюмировал Абишев.

Сегодня, 26 августа 2026 года, глава государства подписал указ "О созыве первой сессии Курултая Республики Казахстан первого созыва" 28 августа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Политолог
17:10, 20 февраля 2025
Политика должна строиться на реалиях: политолог оценил высказывания Трампа о Зеленском
Казахстан, РК, территория Казахстана, территория РК, граница Казахстана, границы Казахстана, граница РК, границы РК, карта Казахстана, карта РК
09:59, 01 июля 2026
Такой прецедент не нужен – политолог Газиз Абишев об обмене территориями с Кыргызстаном
Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование
19:37, 23 декабря 2024
Продуктивные шаги вперед – политолог оценил принятые в 2024 году законы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Капитан &quot;Тобыла&quot; Тагыберген пропустит следующий матч команды в КПЛ
11:50, Сегодня
Капитан "Тобыла" Тагыберген пропустит следующий матч команды против "Каспия" в КПЛ
Арман Царукян
11:35, Сегодня
"Армана ждёт настоящий бой": тренер Руффи о поединке с Царукяном
Стрельба в современном пятиборье
11:18, Сегодня
Казахстан трижды вошёл в ТОП-10 на чемпионате мира по современному пятиборью в Китае
Котировку на матч Скатова
10:53, Сегодня
"Очевидный фаворит": превью и прогноз матча Скатова с Димитровым в квалификации US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: