В Казахстане владельцам кошек и собак объявили хорошую новость. Она касается их регистрации, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК, регистрация животных стала проще, больше не нужно ждать SMS.

"С 25 ноября 2026 года при регистрации животных реализована возможность подтверждения данных владельца через мобильное приложение eGov Mobile... Нововведение направлено на упрощение процедуры регистрации животных и экономию времени граждан", – следует из релиза, распространенного сегодня, 26 ноября.

Теперь доступны два способа подтверждения данных:

Через eGov Mobile – владельцу животного достаточно открыть приложение на смартфоне и отсканировать QR-код. После этого его ИИН и ФИО отобразятся в системе без отправки SMS.

Через SMS от 1414 – прежний способ также остается доступным. Он удобен для граждан, у которых нет смартфона.

Казахстанцам напомнили, что скачать приложение eGov Mobile можно в Google Play и App Store.

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18 августа 2026 года стало известно, что в Казахстане изменили правила учета домашних животных. Соответствующий приказ подписал министр экологии и природных ресурсов.