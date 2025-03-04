Ультиматум Сталину, штрафбат и легенда ВОВ: как степная аристократка стала военным гинекологом пяти фронтов

Пройдя через все трудности Великой Отечественной войны, эта мужественная женщина вернулась домой и стала лечить людей и преподавать медицинскую науку. Корреспондент Zakon.kz узнал перипетии ее судьбы.

История легендарной семьи

Люди, узнавшие историю врача Халиды Мамановой, называют ее человеком-легендой. Дочь репрессированного бая, несмотря на происхождение, получила разрешение отправиться на фронт в Великую Отечественную войну у Сталина.

Она родилась сразу после революции 1917 года в прекраснейшем местечке Кара-агаш в известной во всем Семиречье семье Мамановых. Ее отец Есенгул был богатым человеком, имел тучные стада скота, несколько жен. От одной из них и родилась девочка, которую назвал он Халидой. У своей мамы она была третьим ребенком.

Есенгул Маманов был крупным меценатом, он финансово поддерживал газету "Қазақ", а также открыл в родных местах бесплатную школу "Мамания". Это была светская школа, в которой могли учиться мальчики и девочки вне зависимости от своего происхождения. Здесь даже обеспечивали детей одеждой, общежитием, питанием, канцелярскими принадлежностями, чтобы они имели возможность постигать науки. В "Мамании" учились в свое время известные в истории Казахстана личности, например, Ильяс Жансугуров, Билял Сулеев, Мухамеджан Тынышпаев, Жумахан Кудерин.

"Школа "Мамания" – светоч казахского образования, – рассказала корреспонденту Zakon.kz Нургуль Жауынбаева, директор литературного музея Ильяса Жансугурова. – "Мамания мектебі" была основана в Жетысу более века назад. В то тяжелое время казахские дети оставались без образования и науки, пребывая во мраке неграмотности. Осознавая сложность ситуации, семья Мамановых и построила образовательное учреждение, ставшее маяком знаний в этом краю".

Первая ступень на пути к поэзии и образованию у выдающегося казахского поэта Ильяса Жансугурова – это как раз школа "Мамания" в Кара-агаше.

"Я считаю, что роль первой 8-летней школы в Жетысу, открытой для казахской молодежи, была огромной, – уверена Нургуль Жауынбаева. – В то время положение казахского народа было сложным во всех отношениях. Особенно в Жетысу отставание в образовании становилось серьезным препятствием для молодежи, желавшей новой жизни. Народ уважает Есенгула Маманова, считая его человеком, выполнившим свой долг перед нацией и совершившим настоящий подвиг".

Байская дочь

Халида Маманова тоже получила образование, причем на русском языке. В 1925 году отец спросил ее, хочет ли она учиться в школе, и, получив утвердительный ответ, отвез в русскую школу в Алма-Ату, но там ее не приняли, девочка не говорила по-русски. Тогда родители отдали дочь в русскую семью на домашнее обучение, и жизнь в той семье стала очень важной вехой в биографии нашей героини, у нее тогда появилась не только добрая и терпеливая наставница – пожилая русская учительница из переселенцев, но и подруга детства – девочка Катя, дочка учительницы.

В 1928 году семью Халиды Мамановой советская власть раскулачила. Вернее, попыталась извести весь род Мамановых, раскидав 36 его семей по ссылкам. Отец Халиды, ее мама, сама она и пятеро братьев и сестер нашей героини поселились в Пензенском округе, затем перебрались в Оренбург. Там скончался Есенгул Маманов, заболевший туберкулезом, и мать Халиды с детьми стал поддерживать брат Есенгула Ибраим.

А Халида, несмотря на все трудности, продолжала исполнять свою мечту – училась, и даже рискнула поступить в местный техникум, скрыв свое происхождение. Техникум, куда изначально девушку записали, вскоре закрылся, и девушка подала документы на перевод в Семипалатинский фармацевтический. Тогда-то ее история "дочери богача" и всплыла наружу.

Удивительно, но местный обком оставил девушку учиться в фармацевтическом техникуме, единственное, стипендию по высокой успеваемости у нее отобрали, назначив единовременное пособие, чтобы студентка не голодала.

Диплом врача и ультиматум Сталину

Производственную практику Халида Маманова проходила в Алма-Ате, и обратно в Оренбург или Семипалатинск из Алма-Аты уже не поехала – поступила на четвертый курс рабочего факультета при Казахском медицинском институте, окончила его в 1937 году, и осталась учиться дальше – на врача.

Диплом врача она получила в 1941 году, и сразу же устроилась на работу – младшим научным сотрудником Института физиологии Академии наук СССР. Этот вуз, кстати, в Алма-Ате был в эвакуации, и для научной работы набрал часть персонала из жителей этого города. Шли будни в тылу, а Халида Маманова рвалась на фронт – лечить раненых, вот только в военкомате даже слышать не хотели о призыве "байской дочери".

И тогда Маманова написала письмо самому Сталину. Текст этого письма сохранился в архивах: "Если я враг народа, отправьте меня в штрафбат. Если останусь жива, то снимите все обвинения с меня и моих родственников".

Штрафбат

Иосиф Виссарионович отреагировал на такую дерзость. В феврале 1942-го года Халида Маманова была отправлена на фронт в составе штрафной роты. Маманова, кстати, единственная женщина, которой в годы Великой Отечественной войны выдалось нести службу в штрафном батальоне сроком в 90 дней.

Отбыв свое в "штрафницах", женщина получила звание старшего лейтенанта медицинской службы. Служила военным врачом 3-го ранга, начальником амбулатории 821-го батальона аэродромного обслуживания.

За участие в Сталинградской битве была награждена медалью "За оборону Сталинграда".

А еще Маманова известна, как медик, которая на войне особо заботилась о здоровье женщин-военнослужащих. В августе 1943 года ее назначили главным гинекологом 24-го района авиационного базирования второй воздушной армии. И она помогала тысячам женщинам, которые служили в Советской армии. Она помогала людям не только не умереть, но и появиться на свет, приняв в различных условиях сотни родов. А для женщин, находящихся на службе, организовала работу 128 комнат женской гигиены.

Со своим военным формированием Халида Маманова служила на Юго-Западном, Сталинградском, Южном, четвертом Украинском, Белорусском фронтах. Дошла до Вены. Получила огнестрельное ранение левого предплечья с повреждением локтевого нерва. Восстановилась, и снова в строй, и так почти до Берлина уже в качестве начальника полевой амбулатории.

После войны

В декабре 1945 года Халида Маманова вернулась в Алма-Ату (прежнее название Алматы) после второго ранения в звании капитана медицинской службы. За мужество и отвагу в годы Великой Отечественной войны Маманова награждена орденом Красной Звезды, медалью "За Победу над Германией".

"В статуте ордена Красной Звезды отмечалось, что это награда за "выдающуюся деятельность, способствующую крупному успеху наших войск в военное время, направленную на повышение боеспособности Красной Армии и укрепление обороноспособности СССР", – рассказывает Мухарам Хайбулин, научный сотрудник Лепсинского исторического музея. – И, кстати, награждение орденом Красной Звезды производилось "за выдающиеся заслуги в деле обороны Союза ССР, как в военное, так и в мирное время"".

Хайбулин подчеркивает, что то, что Маманова женщина, совершенно не влияло на присуждение ей такой высокой награды.

"И женщина должна была быть примером истинного мужества, чтобы заслужить орден Красной Звезды в военное время, – говорит он. – Кстати, орден изготавливался из серебра и каждый имел порядковый номер. Награждение им осуществлялось до 1991 года включительно".

После войны Халида Маманова работала ассистентом кафедры патологической физиологии Казахского государственного медицинского института. В 1950 году ее по состоянию здоровья перевели терапевтом в курортный Алма-Арасан. В 1951 году Халида Маманова защитила кандидатскую диссертацию "Гетеро- и изогемагглютинины в норме и при некоторых заболеваниях" под руководством доктора медицинских наук, профессора Глозмана.

После она работала в Карагандинском медицинском институте, организовывала кафедру патфизиологии в Актюбинском медвузе. В 1968 году защитила докторскую диссертацию "Изогемагглютинины и гетерогемагглютинины как неспецифические факторы реактивности организма человека и животных".

За беспримерный труд врача и педагога в мирное время она награждена орденом "Знак почета", медалью "За доблестный труд", почетными грамотами различных госведомств. Тысячи ее учеников стали блестящими врачами и учеными. Погибла она во время отдыха в Болгарии летом 1977 года, утонув в море.

Последний приют Халида Есенгуловна нашла на кладбище Актюбинска (прежнее название Актобе). После смерти великой женщины в Актобе ее именем назвали улицу. В память не просто о ней, а о том, как много может сделать для других даже один целеустремленный человек.

"А еще решением сессии городского маслихата Актобе в 2005 году в нашем городе на проспекте Абая установлена мемориальная доска в честь доктора медицинских наук, профессора, фронтовички Мамановой Халиды Есенгуловны, – рассказывает житель Актобе Бахит Ныгыметов. – И в год столетия Мамановой в нашем городе была организована научно-практическая конференция, где было много участников, помнящих и уважающих Халиду Есенгуловну. Также в Актобе есть аллея имени Халиды Мамановой".

А нам остается только добавить, что на основании Закона Республики Казахстан "О реабилитации жертв массовых политических репрессий" от 14 апреля 1993 года № 2144, Маманова Халида Есенгуловна признана пострадавшей от репрессий и реабилитирована.

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