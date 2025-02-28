"Этот день мы приближали, как могли": акция ко Дню Победы проходит в музеях Приаралья

Медали, каски, фотографии военных лет, боевое оружие, медальоны и солдатские фляжки несут жители Кармакшинского района Кызылординской области в местный музей. Здесь проходит акция "80 лет – 80 экспонатов", посвященная Победе в Великой Отечественной войне, передает Zakon.kz.

Сотрудники музея принимают вещи и документы, связанные с периодом 1941-1945 годов, чтобы их смогли увидеть посетители музея.

Известный в области ремесленник Канибек Баймаханов родом из Кармакшинского района, поэтому, как только узнал об акции, принес личные вещи своего отца, ветерана Великой Отечественной войны Саудакаса Баймаханова.

"Отец ушел на фронт в июне 1942 года, принимал участие в освобождении Сталинграда, Мелитополя, Крыма и Одессы. Осенью 1944 года был тяжело ранен и вернулся в родной аул. Здесь он жил и работал, растил детей и внуков. В 1992 году его не стало. Мы в семье бережно хранили его личные вещи – военный билет, фотографии военных лет, медали, уздечку, карманные часы. Когда узнали об акции, на семейном совете решили передать нашу семейную реликвию. Тяжело расставаться, но нужно, чтобы все эти вещи, которые хранились в сундуках, увидело как можно больше наших земляков, особенно учеников, молодежи. Чтобы они понимали, что в случае необходимости нужно вставать на защиту своей Родины, как когда-то делали их деды и прадеды". Канибек Баймаханов

Как рассказал корреспонденту Zakon.kz заведующий музеем Тимур Леденев, у них собрано немало экспонатов, рассказывающих о Великой Отечественной войне. Все они связаны с конкретными судьбами.

"Одна из экспозиций нашего музея – солдатская каска ветерана войны Мырзахмета Доскалбаева, которую передал музею племянник ветерана, житель поселка Жосалы Бостан Жалгасбаев. Нашли ее российские следопыты у деревни Куркино Оленинского района Тверской области. Благодаря работникам филиала Красного Полумесяца о судьбе родного дяди узнали жители района Жалгасбаевы. Племянники съездили в деревню Куркино, а после передали в дар музею каску погибшего родственника". Тимур Леденев

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

В Оленино Жалгасбаевы узнали, что в октябре 1941 года бойцы стрелковых бригад приняли участие в наступательной операции наших войск под кодовым названием "Марс" (официально именуемая 2-й Ржевско-Сычевской). Бои здесь продолжались более года, позже они получили название "Ржевская мясорубка", унесшая жизни более миллиона советских солдат и офицеров. В одном из таких боев 2 декабря 1942 года и погиб пулеметчик Мырзахмет Доскалбаев.

Как рассказывает экскурсовод музея Баршагул Сахиева, сельчане также гордятся Героем Советского Союза Таимбетом Комекбаевым. В его честь назван один из аулов района.

"На фронты Великой Отечественной были призваны 150 тысяч кызылординцев, 30 тысяч не вернулись с полей сражений. За боевые подвиги орденами и медалями были награждены более 20 тысяч наших земляков, из них 22 стали Героями Советского Союза. Один воин из Кызылорды стал полным кавалером ордена Славы. Нельзя не рассказать о подвиге Пилиса Нурпеисова, который был включен в список Героя Советского Союза лишь недавно. Родившийся в Кармакшы и призванный на фронт из Каракалпакстана, Пилис Нурпеисов, умирая от ран, направил свой самолет на военную узловую базу и топливный склад немцев, которые сравнял с землей. За подвиг при взятии Берлина ему было присвоено звание Героя Советского Союза". Баршагул Сахиева

В 2024 году жители Кармакшинского района сдали в музей 300 экспонатов, здесь было более 7 тысяч посетителей. В учреждении хранится более 6 тысяч экспонатов. После акции, которая продлится до мая, фонд пополнится новыми уникальными экспонатами.

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