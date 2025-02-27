Дикие животные в городе: зоологи объяснили появление зверей в Алматы

Алматинцы все чаще стали замечать на территории южной столицы редких животных. За последнюю неделю в населенных пунктах появились два диких зверя – занесенный в Красную книгу дикобраз и косуля. Зоологи прокомментировали Zakon.kz ситуацию, объяснив, в чем причина такого поведения.

Так, в середине февраля в верхней части Аксайского ущелья был замечен индийский дикобраз. Он бежал вдоль дороги, где его сняли на камеру местные жители, следуя мимо на автомобиле.

Буквально через неделю, рано утром 25 февраля, очевидцы сняли бегущую косулю вдоль улицы Тажиева. Испуганного оленя преследовали собаки. Специалисты прокомментировали Zakon.kz появление парнокопытного.

Запись опубликовал местный житель, на кадрах которого видно, что на теле убегающей косули виднеются следы крови.

Как рассказал териолог и руководитель Центра мониторинга снежного барса при Институте зоологии МНВО РК, а также сотрудник Иле-Алатауского государственного национального парка Алексей Грачев, сибирскую косулю зафиксировали на видео в верховье Карагалинки, в Наурызбайском районе. А это историческая среда обитания этого грациозного вида оленьих.

"Косулю заметили в районе алматинских предгорий. Для сибирских косулей это привычная среда обитания, несмотря на то, что там построили дороги и жилые, административные здания. Там идут границы нацпарка. В холодное время, когда северные склоны покрыты снегом, корм становится труднодоступным для косуль. Они спускаются все ниже в поисках пропитания. Но намеренно никогда не подойдут так близко к жилью человека. Судя по видео, косулю кто-то испугал. Об этом свидетельствуют бегущие по другую сторону речки собаки. В этом районе есть проблема бродячих псов", – сказал зоолог.

Специалист отметил, что бездомные собаки наносят серьезный урон косулям, маралам и всем другим животным. И эту проблему нужно срочно решать.

"Вероятнее всего, от них косуля и спасалась бегством. Парнокопытные, чтобы убежать от хищника, бегут вниз по склону. Это обусловлено тем, что они стараются не тратить энергию, а развивать скорость, стремясь вниз. Это только козлы карабкаются вверх по скалам". Алексей Грачев

Кроме того, зоолог прокомментировал случай с появлением в зимнее время, да и, впрочем, в городе Алматы, дикобраза: это интересный факт. По словам Алексея Грачева, в Казахстане индийский дикобраз занесен в Красную книгу, и вероятность встречи его в холодное время года очень низкая, чем обусловлена уникальность этого события.

Со специалистом согласен его коллега. Ученый-зоолог, заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии КН МОН РК Константин Плахов сообщил, что на редкость его встречи сказывается низкая численность, из-за чего индийский дикобраз и был внесен в Красную книгу.

Фото очевидцев

В Казахстане обитает только один вид из семейства дикобразовых – индийский дикобраз. Зоологи относят это семейство к отряду грызунов, и они не родственники ежам, хотя тоже имеют иглы на теле. Задняя половина его тела покрыта иглами, достигающими в длину 30 см. Это самый крупный грызун фауны Казахстана, который ведет скрытный, сумеречно-ночной образ жизни.

"Это достаточно сообразительный зверь, который стремится избегать контактов с человеком, а, учитывая, что он обитает в горах, в труднодоступных ущельях, ему вполне удается это делать. В теплое время года он может отходить от норы в поисках пропитания до 1 км, зимой – до 500 м", – рассказал Константин Плахов.

Основные места обитания дикобраза – горы Юго-Западного Казахстана – Илейский, Кыргызский, Талаский Алатау, Каратау, а также чинки Мангистау. В наших горах ранее он обитал вплоть до реки Чарын, но позднее исчез и многие годы восточнее села Каргалы (Фабричный) не встречался. В последние годы специалисты наблюдают его постепенное возвращение в места былого обитания. Тем более что сейчас эти территории находятся в пределах национальных парков – Иле-Алатауского, Кольсайского и Алматинского заповедника.

Наблюдениям за дикобразами и другими зверями, обитающими в этих особо охраняемых природных территориях, очень помогают фотоловушки, широко применяемые в последние годы в зоологических исследованиях.

Константин Плахов добавил, что зимой дикобразы не впадают в продолжительную спячку, подобно барсукам или суркам, и периодически выходят из нор на разведку и поиски возможности подкрепиться. Это обычное явление, особенно в горах, на южных макросклонах.

"Как редкий вид дикобраз внесен в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, утвержденный постановлением правительства Республики Казахстан. На основании этого перечня дикобраз внесен также в Красную книгу Республики Казахстан. Животные (и растения) из этого списка находятся под особой защитой государства, для сохранения их самих и их мест обитания (мест произрастания) организованы особо охраняемые природные территории – заповедники, национальные парки и заказники республиканского и местного значений. За их уничтожение назначают штрафы и возможна ответственность, вплоть до уголовной. Их содержат в Алматинском и Шымкентском зоопарках, а также в реабилитационном центре поселка Болек Енбекшиказахского района. Дикобразы в них успешно размножаются", – рассказал эксперт по животным.

Зоолог также подчеркнул, что достоверно оценить численность дикобраза не представляется возможным из-за его скрытного образа жизни. Ученые могут только оперировать относительными понятиями – редкий, малочисленный.

Также заведующий Научно-исследовательским центром биоценологии и охотоведения Института зоологии рассказал интересный факт про дикобразов, который люди интерпретируют не совсем верно.

Константин Плахов отметил, что с дикобразом связано стойкое поверье среди общества, что крупный грызун с очень своеобразной внешностью умеет "стрелять" своими иглами. Но на самом деле это не так.

"Когда дикобраза преследуют и приближаются слишком близко, он может резко остановиться и "сдать назад", а потом так же стремительно рвануть вперед. При этом иглы, которые сидят в теле дикобраза непрочно, впиваются в преследователя и в нем остаются. Загнанный зверь при попытке к нему приблизиться настолько резко встряхивает телом, что иглы отлетают от него до полуметра и могут даже вонзиться в преследователя. Особенно страдают при этом собаки – дикобраза рядом нет, а собака визжит, утыканная иглами. Из-за этого и создается впечатление "стрельбы", – объяснил зоолог.

Вместе с тем ученый отметил, что неожиданно встреченный дикобраз даже зимой в помощи не нуждался.

"Скорее всего, что дикое животное обследовало местность – в безлунные ночи им легче передвигаться по дорогам. Кроме того, у обочины дорог можно найти вытаявшие растения, чтобы перекусить. Надо понимать, что дикие животные в помощи человека не нуждаются. Редкие исключения составляют те из них, которые угодили в ловушки, установленные людьми, или же попали в беду, опять же, по вине человека. При встрече с этим интересным зверем самое правильное – не мешать ему заниматься своими делами, ведь мы не лезем в дома и дворы к нашим соседям с различными советами и ценными указаниями. Наша республика – достаточно большая страна, и мест здесь хватает для всех – для людей, животных и растений". Константин Плахов

Конечно, ситуация, когда в городе появляется дикое животное, необычная. И принимая во внимание последний случай, когда в оживленной городской среде убегает от собак окровавленная косуля, понятно, что уже необходима помощь людей.

Заметив очевидно тревожную картину с животным, нужно вызвать на помощь соответствующие службы: обратиться в зоопарк, к зоологам, в нацпарки. Этими вопросам также занимается Территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира.