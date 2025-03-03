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Секретом долголетия поделился 101-летний ветеран ВОВ из Туркестанской области

Туркестанская область, 101-летие ветерана, ВОВ, Калмен Муратулы, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 10:34 Фото из личного архива семьи
В Туркестанской области с почестями отметили 101-летие ветерана Великой Отечественной войны Калмена Муратулы, передает корреспондент Zakon.kz. Долгая и насыщенная событиями жизнь аксакала является примером стойкости, трудолюбия и честности.

В этот знаменательный день ветерана поздравили не только родные и близкие, но и представители полиции, которые ежегодно навещают его в праздники и дни рождения. Правоохранители Туркестанской области выразили ветерану благодарность за его вклад в победу и пожелали крепкого здоровья.

Фото из личного архива семьи

"Мы благодарны за Ваш подвиг, за то, что Вы воспитали не одно поколение достойных граждан. Пусть Ваш пример служит вдохновением для молодежи", – пожелал ветерану Ерлан Шамшат, заместитель начальника Управления воспитательной и кадровой работы, полковник полиции Туркестанской области.

Фото из личного архива семьи

Семья – главное богатство

У Калмена Муратулы шестеро сыновей, две дочери, 32 внука и 74 правнука. Один из внуков ветерана, Нуржан Муратов, с гордостью рассказал о дедушке корреспонденту Zakon.kz.

"Дедушка всегда был строгий, но справедливый. Мы всегда относимся к нему с большим уважением. Он научил нас быть честными, справедливыми и трудолюбивыми. Всегда повторял, что важно любить свою работу, заниматься спортом и вести активный образ жизни", – говорит Нуржан Муратов.

Несмотря на почтенный возраст, аксакал сохраняет бодрость духа. По словам Нуржана, секрет долголетия Калмена-ата – в правильном питании, физической активности и любви к жизни. Каждый день он начинает с прогулки, а раньше, когда позволяло здоровье, совершал утренние пробежки и даже подтягивался на турнике.

"Он всегда питается исключительно натуральными продуктами, пьет молоко от коров, которых мы содержим, ест только свежее мясо. Он использует деревянную посуду, как это делали наши предки, и по сей день предпочитает есть хлеб, размачивая его в молоке. Такой образ жизни помог ему сохранить здоровье и бодрость духа", – рассказывает его внук.

Семейные традиции 

Калмен Муратулы – настоящий хранитель традиций. Он любит собирать многочисленных родственников под одной юртой. Обязательная традиция: зарезать барашка и приготовить бешбармак. Ну а после его внуки и правнуки устраивают кокпар и играют в асыки. Раньше дедушка играл на домбре и гитаре, а теперь с удовольствием слушает, как играют младшие поколения.

Дорогами войны: воспоминания о фронте

Калмен Муратулы ушел на фронт в 1942 году, когда ему было всего 18 лет. Он участвовал в сражениях Калининского фронта, а затем в составе Белорусского фронта освобождал города и деревни от фашистских захватчиков. В 1944 году в битве под Витебском получил ранение, после чего был госпитализирован. Несмотря на все испытания, он всегда сохранял силу духа и верил в победу.

"О военных годах дедушка рассказывает неохотно. Но говорит, что было очень сложное время. Всегда вспоминает, как не хватало оружия. В одном отделении на одного сержанта приходился всего один автомат, поэтому бойцы вынуждены были вести огонь одиночными выстрелами, экономя боеприпасы. Мы всегда с замиранием сердца слушаем его редкие рассказы", – говорит его внук.

Фото из личного архива семьи

После войны ветеран посвятил свою жизнь работе на железной дороге. Там он трудился в течение 40 лет, став ударником коммунистического труда и получив множество наград, среди которых орден "Знак Почета" и орден Отечественной войны I степени. Он был примером добросовестного работника, который воспитал не одно поколение железнодорожников.

Калмен Муратулы, несмотря на преклонный возраст, остается активным и жизнерадостным человеком. Он продолжает делиться своей мудростью с молодыми, напоминая о ценности мира и единства.

Ранее мы рассказывали, как гвардейцы растрогали 101-летнего ветерана ВОВ в Актюбинской области. Они поздравили Рзагула Байкешева с 80-летием Победы.

Карина Адильбекова
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