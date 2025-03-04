Весеннее обострение: рынок жилья вошел в зону роста

Весенний сезон 2025 года на рынке недвижимости Казахстана ознаменовался заметным ростом цен на жилье. По данным риелторов, в феврале 2025 года средняя стоимость квартир увеличилась на 1,3% и достигла 390 тыс. тенге за квадратный метр, сообщает Zakon.kz.

В ряде городов рост был еще более значительным, что свидетельствует о продолжающемся повышении спроса и недостаточном предложении на рынке.

Динамика цен по городам

Наибольший рост цен за месяц зафиксирован в Актау (+10,8%), а за год в том же городе: +24,3%. В Астане стоимость квадратного метра увеличилась на 1,8% за месяц и на 8,7% за год, в Алматы – на 1,2% и 6% соответственно. В то же время в Караганде, Актобе, Кокшетау и Талдыкоргане наблюдалось незначительное снижение цен.

Причины роста цен на жилье

Основным фактором повышения цен остается дисбаланс спроса и предложения. В крупных городах, таких как Астана, Алматы и Шымкент, рост населения значительно превышает объемы ввода нового жилья, отмечает специалист по недвижимости Эльвира Сагандыкова. Дополнительным стимулом для удорожания недвижимости является инфляция и ползучая девальвация тенге в 2024 году, что делает инвестиции в квадратные метры более привлекательными.

"Цены на вторичное жилье растут значительно медленнее, чем инфляция, что может свидетельствовать о снижении покупательной способности населения и ослаблении спроса". Эльвира Сагандыкова

Где жилье дорожает сильнее?

Наибольшая динамика роста цен на жилье в феврале 2025 года наблюдается в следующих городах:

Актау: рост на 24,3% за год и 10,8% за месяц;

Атырау: рост на 16,9% за год на вторичном рынке;

Астана: рост на 12,9% за год на вторичном рынке и 8,7% на первичном;

Костанай: рост на 9,2% за год;

Шымкент: рост на 8,7% за год.

А где рост цен слабее?

Некоторые регионы Казахстана демонстрируют более медленный рост цен на жилье. К ним относятся:

Тараз: средняя цена за квадратный метр составляет 304,193 тенге, без изменения за месяц и снижение на 1,4% за год;

Караганда: цены снизились на 0,2% за месяц и на 0,7% за год;

Актобе: снижение на 0,8% за месяц, но рост на 6,7% за год;

Талдыкорган: снижение на 0,2% за месяц и рост на 8,1% за год.

"Город в городе" и ипотека

Эксперт прогнозирует, что в течение года стоимость жилья продолжит расти, причем средний годовой рост может составить 5-8%.

"Особенно активное развитие получат проекты формата "город в городе", предполагающие создание жилых комплексов с инфраструктурой, включающей офисы, магазины и зоны отдыха". Эльвира Сагандыкова

На фоне роста ставок по ипотеке правительство предлагает новые программы, которые призваны частично компенсировать сокращение возможностей по программе "7-20-25". Также ожидается развитие исламской ипотеки, что может повысить доступность жилья для различных категорий населения.

Весеннее обострение – весенний спрос

Традиционно весна является периодом активизации сделок на рынке недвижимости. В 2025 году ожидается повышенный спрос на одно- и двухкомнатные квартиры, которые остаются наиболее ликвидными. Однако эксперты предупреждают, что дальнейший рост цен может снизить активность покупателей, особенно среди слоев населения с ограниченными финансовыми возможностями.

При этом рост стоимости аренды также оказывает влияние на рынок. По мнению Эльвиры Сагандыковой, рост цен на аренду может быть связан с увеличением коммунальных платежей, повышенным спросом на съемное жилье и ослаблением тенге.

"В общем, рынок недвижимости Казахстана в 2025 году продолжает демонстрировать устойчивый рост цен, особенно в крупнейших городах. Несмотря на небольшое снижение стоимости квадратного метра в некоторых регионах, общий тренд указывает на дальнейшее удорожание жилья. В этих условиях правительству и девелоперам предстоит найти баланс между поддержкой спроса и увеличением предложения, чтобы обеспечить доступность жилья для широких слоев населения", – считает специалист по недвижимости.

Из других прогнозов риелторов отметим предположение, что самыми популярными в 2025 году останутся квартиры до 60 кв. метров – они наиболее ликвидны и доступны по ипотечным программам. Ведь высокие цены заставляют покупателей выбирать более компактные варианты.

Ранее мы сообщили, что правительство Казахстана выделит 500 миллиардов тенге на поддержку жилищных программ. Эти средства поступят через холдинг "Байтерек".

Вот как планируется распределить деньги:

300 миллиардов тенге пойдут на покупку 21 тысячи квартир для сдачи в аренду;

120,6 миллиарда тенге направят на проведение коммуникаций к новым жилым районам;

80 миллиардов тенге выделят на финансирование ипотечных программ "2-10-20" и "5-10-20", которые предлагает "Отбасы банк".

В целом правительство планирует построить в этом году рекордное количество жилья – не менее 19 миллионов квадратных метров.