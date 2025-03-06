Новый сорт риса, рекорды и "Авангард": за что еще репрессированного Ким Ман Сама можно назвать легендой ВОВ

В годы Великой Отечественной войны в тылу настоящими героями становились аграрии, ставившие трудовые рекорды. Один из них – рисовод Ким Ман Сам, не только работавший на полях, но и передававший опыт молодежи. Корреспондент Zakon.kz изучила самые интересные факты об этом человеке.

Ким Ман Сам и его семья были переселены с Дальнего Востока на юг Казахстана, в Кзыл-Ординскую область (до 1996 года название области писалось так. – Прим. ред.), в 1937 году вместе с тысячами других соотечественников.

"К середине 30-х годов корейцы Дальнего Востока СССР, численность которых приближалась к 200-тысячной отметке, прошли школу советизации, испытали на себе форсированную "сплошную коллективизацию", охватившую свыше 80 процентов корейского населения", – пишет в своей книге "История иммиграции корейцев" советский и казахстанский историк и кореевед Герман Ким.

Осенью 1937 года последовала депортация всех корейцев из Дальневосточного края за тысячи километров в Казахстан и Среднюю Азию. Герман Ким отмечает, что 1937 год вошел в историю советского периода как год массового террора и репрессий, обрушившихся на многие миллионы людей всех национальностей, населявших шестую часть земной суши.

"Этот год явился в летописи корейцев бывшего СССР самой трагической главой, содержание которой заключается в одном слове – депортация, – отмечает писатель. – Ведь 25 октября 1937 года Нарком внутренних дел СССР Ежов победоносно докладывал в Кремль, что выселение корейцев из ДВК закончено, и 36 442 семьи, или 171 781 человек, в рекордные сроки вывезены в Казахстан и Узбекистан".

Так и Ким Ман Сам, которому, кстати, на время переселения было уже 54 года, оказался на берегах Сырдарьи, где почти полностью из переселенцев в Чиилийском районе (старое название Шиелийского района, по-казахски звучит как Шиелі ауданы. – Прим. ред.) был сформирован колхоз "Авангард".

Именно корейские переселенцы потом научили местное население выращивать рис.

"В областной научной универсальной библиотеке Кызылорды сохранилось достаточно материала о том, как трудились корейцы в колхозе "Авангард", – рассказывает общественный деятель из Кызылординской области Денис Пак. – И во многих этих источниках рассказывается о трудовых подвигах Ким Ман Сама и киммансамовцев – его учеников. Председателем "Авангарда" в конце 30-40-х годов был Ким Хон Бин – сын Ким Ман Сама, ведь переселена была вся семья. Сам же Ким Ман Сам пошел работать на поле, вернее, на рисовые чеки. И очень быстро стал ставить со своим звеном трудовые рекорды".

Уже в 1941 году Ким Ман Сама наградили за это орденом "Знак Почета". В 1945 и 1946 годах, то есть дважды, он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1949 году Ким Ман Сам был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

"И вместе с ним, что важно, героями стали еще 10 человек, трудившихся рядом, – отмечает Денис Пак. – Интересно то, что именно Ким Ман Сам в сороковые годы поставил мировой рекорд по урожайности риса – 150 центнеров с гектара, хотя в те времена, а это были годы, когда полеводы буквально мотыгами обрабатывали землю, хорошим считался урожай и в 40 центнеров".

После рекорд нашего героя побил его же ученик, легендарный Ибрай Жахаев, которого в народе прозвали "академик полей".

Кстати, именно Ким Ман Сам и его ученики были одними из тех рисоводов края, которые стали в сороковые годы первыми применять комплексную агротехнику выращивания риса, то есть наработки советских ученых.

"Киммансамовцы применяли на своих участках полный комплекс агротехники: тщательно обрабатывали почву, сеяли отборными семенами. На каждый гектар они вносили по 3 центнера минеральных и по 20 центнеров местных удобрений. Посевы пропалывали по пять раз, – писала об этом в феврале 1945 года "Казахстанская правда". – И увеличение валового сбора зерна позволило колхозу "Авангард" в 1944 году сверх государственного плана сдать в фонд Красной армии 18 тысяч пудов риса-шалы".

Широко известна история о том, как Ким Ман Сам в годы Великой Отечественной войны поддержал Красную армию. Он направил на сборку трех танков 105 тысяч рублей из своих премий. И три экипажа танкистов бились потом на фронтах войны за Победу на "танках Ким Ман Сама".

"Также в истории Казахстана этот человек остался, как селекционер. Этот великий труженик вывел собственный сорт риса и за собственные средства, как меценат, построил Дом культуры в родном селе", – рассказывает Денис Пак.

И все же семья Ким Ман Сама мечтала вернуться на Дальний Восток, и в 1954 году, уже будучи реабилитированными, эти люди покинули казахстанскую землю, поблагодарив ее народ за прием, за приют, за радушие.

Поселились репатрианты в Приморском крае СССР. Ким Хон Бин, сын Ким Ман Сама, организовал здесь колхоз "Дружба" и был его председателем до самой пенсии.

Отец его вел в Приморье размеренную жизнь пожилого человека, умер он в 1964 году на 81-м году жизни.