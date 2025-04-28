Заговоренный: как судьба отводила смерть от ветерана войны из Семея

Участник войны из Семея Григорий Васильевич Маларов – настоящий символ удачи. Его величество случай хранил его жизнь до самого окончания Великой Отечественной, а после и в мирные дни. Как выглядит настоящее везение красноармейца – в материале корреспондента Zakon.kz.

Миллионы жизней погубила Великая Отечественная война на полях сражений. Однако в череде трагедий были и те, кому несказанно повезло. Примером такой удачи вот уже почти сто лет остается ветеран, семейчанин Григорий Маларов. Ему повезло дожить до Победы над врагом, вернуться домой на своих ногах, воспитать детей, внуков и правнуков.

Родился он 20 августа 1925 года в одном из живописных сел области Абай. Его отец занимался разведением винограда и плодовых деревьев. Эту страсть сын перенял по наследству.

Школьные времена запомнились ему лишениями и голодом, которые пришлись на лихие 30-е годы.

Семья кулака была вынуждена оставить насиженную плодородную усадьбу, а арестованного отца увезли навсегда. Отобрали все. Бычка Мишку отстояли слезами и уговорами. Он то и помог семье Маларовых выжить.

Карательные органы дали всего 24 часа, чтобы покинуть приграничную полосу, на которой находилось село. С котомкой в руках переехали они в село Урджар, где матери с детьми пришлось поселиться в курятнике. Но приученная к труду семья смогла выстоять в голодные годы.

Юного Гришу уважали за смелость. В первую раскулаченную зиму, когда их продовольственные запасы были на исходе, выселенцев начала косить голодная смерть. Мать попросила сына отправиться в родное село, чтобы попытать удачу и поискать в амбарах хоть немного зерна – вдруг не все вывезли. Добрые люди помогли санями и сеном впрок, чтобы кормить быка Мишку в дороге.

Путь домой оказался непростым. Мальчишка шел туда два дня. Но в родном селе все было разграблено. Отчий дом пустовал, остались только стены. В амбаре удалось наскрести пару мешков зерна и муки. Только вот обратная дорога едва не стоила ему жизни.

"Метель была со стороны Тарбагатайских гор. Я шел в надежде, что Мишка не собьется с дороги. Проехав еще несколько километров, бычок остановился. Я понимал, что положение мое крайне опасное. В это время здесь рыщут волки. Ждать до утра опасно. Я отцепил сани и пошел с Мишкой по наитию, а когда вышел на твердую дорогу, силы меня оставили. Я был покрыт льдом – весь день шел снег, а потом начался сильный мороз. В итоге я оказался в ледяном панцире. Постучал в окно первого же дома. Пока я отсыпался и сушился у добрых людей, Мишка дошел до дома. На следующий день мои родные вышли на поиски и нашли меня", – рассказывает чудом не замерзший в ту холодную снежную ночь Григорий Васильевич.

Будучи 14-летним подростком, он с сестрами построил дом, наладил небольшое дело по продаже рыбы из местной речушки, и белой глины, которую добывал нелегким трудом, став единственным кормильцем в семье. В деревне к нему относились как к взрослому, а его семью называли "пчелками".

Однажды к юному Грише обратился местный житель и попросил перевезти его семью из Урджара в село Благодарное. На пути – бурная от весенних паводков речка Каргалинка. В бричке – скарб хозяина, дети и жена. За транспортировку обещали хорошо заплатить. Риск – дело благородное, не устает повторять Григорий Маларов.

После долгих расчетов и раздумий на берегу, он с верным Мишкой решил переплыть реку.

"Мы пошли вплавь, а когда доплыли до середины, волна захлестнула меня. Бушующая река оказалась сильнее детского упорства. Мне помог Бог! Когда река круто завернула, я ухватился за опущенный над водой тальник и вылез на берег. Пока боролся за жизнь, успел нащупать ногою дно в середине русла и понял, где именно можно перейти без опаски реку", – рассказал про еще один счастливый случай ветеран.

В 1943 году в возрасте 17 лет наш герой отправился на фронт. Не успев пройти 3-месячные курсы, он стал командиром расчета станкового пулемета. Воевал на II-м Прибалтийском фронте. Прошел всю Эстонию, Польшу и Германию. А боевое крещение состоялось в Эстонии при освобождении города Выру.

Вместе с батальоном, к которому был прикреплен его расчет, он с боями продвигался к городу Тарту. Однако неравные силы привели к тому, что батальон потерял больше половины своей живой силы и был вынужден остановиться для занятия обороны. К счастью, на правом фланге появились красноармейцы, которые вытеснили фашистов из сектора боевых действий батальона и начали наступление на Тарту. После этого батальон направили в город Онега, где после тяжелых боев формировался 10-й полк 286-й дивизии Второго Украинского фронта.

В одном из боев он чуть не подорвался, но противотанковая граната не сработала.

"Такое во время войны уже случалось. Тогда я подумал, что мне очень везет. Исчезло ощущение собственного веса, я за секунды взобрался на возвышенность, после чего снова едва не оказался на том свете", – вспоминает Григорий Васильевич.

Его взгляд встретился с вражеским офицером, тащившим тяжелый ранец с пистолетом в руках. Завязался бой: вместо того, чтобы открыть огонь, Григорий бросился на неприятеля врукопашную.

"Он пытался задушить меня, но я ухватился за его волосы и резко дернул. Боль отвлекла врага, и в этот момент я приподнял его коленями и схватил свой автомат. Развернувшись, нажал на спусковой крючок", – рассказывает про тот роковой случай ветеран.

Оказывается, пистолет соперника был разряжен. Патронов в нем не было. Это добавило шансов на выживание.

Фото: Андрей Куряшкин

Еще один запомнившийся ветерану бой, в котором ему невероятно повезло, случился на исходе войны.

Поселение было охвачено огнем и дымом. Группа солдат пробиралась через него на ощупь, пока не добралась до окраины и не спряталась в подвал, куда позже забежал ординарец и сообщил, что враг входит в город.

"Я начал прощупывать врага огнеметом, он должен был отозваться, и сделал это. Снаряды взрывались перед самым носом. Через некоторое время мой пулемет начал барахлить. Ноги перестали меня держать, и я завалился в канаву. Сослуживцы подумали, что меня убили. Но я был жив. И даже хотел еще раз пробежать автоматной очередью по врагу, но получил ранение в руку. Самое тяжелое, что бывает на войне – это когда смертельно раненый друг просит у тебя помощи, а ты не можешь ее оказать". ветеран Григорий Маларов

После ранения его госпитализировали в Украину, где он пробыл почти до конца войны. 9 мая, в день объявления победы над врагом, его демобилизовали по состоянию здоровья. За время войны он потерял в боях 4 расчета. Получил контузию и тяжелое ранение.

После войны Григорий Васильевич получил образование, работал в сельском хозяйстве, а затем до самой пенсии главным экономистом на Шульбинской ГЭС. За боевые заслуги его наградили орденом "Великой Отечественной войны II степени", медалями "За доблестный труд", "Ветеран труда".

20 августа 2025 года Григорию Васильевичу исполнится 100 лет. Несмотря на свой почтенный возраст, долгожитель хорошо себя чувствует и помнит многое, что пришлось пережить ему за свою непростую жизнь.

"Как сохранить бодрость духа и тела? Главный секрет в отношении к жизни: правильное питание, разумная гимнастика, новые знания, и, конечно, любовь к миру! Вот что нужно для счастливой жизни. Когда ты любишь жизнь, ты вырабатываешь энергию, а ненависть и зависть убивают ее. Любовь обогащает! Помните это!". ветеран Григорий Маларов

Отметим, что сегодня в Семее живет три участника войны: Иван Шевцов, Абдыгали Каймолдин и Григорий Маларов.

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