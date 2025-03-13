Золотой элемент, или Как любовь к горному делу передалась от отца к дочери

В поисках 79 элемента таблицы Менделеева (золота) она изучает карты времен СССР, работает в поле, бурит и снова изучает. Геолог-разведчик Наталья Всеволодова в профессии уже 18 лет и не жалеет, что выбрала не женскую профессию. Как совет отца и геология изменили ее жизнь, узнал Zakon.kz.

Доверилась мнению отца

Наталья родилась и выросла в городе Житикаре Костанайской области. После окончания девятого класса надо было определяться с будущей профессией, но на тот момент девушка не знала, какую сферу выбрать. Альтернатив в небольшом городке особо и не было, а годы были нестабильные, поэтому родители побоялись отправлять дочь в другой город за высшим образованием. В итоге специальность Наталья выбрала по совету отца, который много лет проработал в горной сфере. Сдала документы в один из колледжей города, где и получила свой первый диплом – горного техника-электромеханика.

Но случилось так, что по полученной специальности Наталья ни дня не работала: тогда женщин на эту специальность брали неохотно. На Комаровское месторождение ее приняли только пробоотборщиком. Параллельно она поступила в вуз и набиралась опыта на производстве.

"И даже когда поступала в институт, еще до конца не понимала, чем буду заниматься. Тогда мой отец работал в карьере сначала мастером, потом начальником. А затем его перевели руководителем рудного склада. Я прислушалась к его мнению. Так и вошла в профессию. Сейчас иногда задумываюсь: кем бы стала, если не геологом? И постоянно убеждаюсь, что ни одна другая сфера мне не интересна настолько, как геология", – признается собеседница.

Фото из личного архива Всеволодовой

"Без нюха никак"

Через пять лет после прихода на предприятие Наталью перевели в карьер техником-геологом. И пока она там трудилась, к ней присматривались специалисты из геологоразведки, иногда привлекали к своим работам, а потом приняли в свою структуру на должность геолога. Сейчас работа Натальи в основном проходит за компьютером. В специальных программах она изучает геологию исследуемой местности, составляет отчеты, намечает расположение будущих скважин – все это в поисках золота. Нередко выезжает на полевые работы.

"В нашем деле без нюха никак, и в нашем отделе он есть у всех! Чуем золото, даже сидя в кабинете. Периодически выезжаем на участки, особенно на новые, изучаем их, ведь если не знать местность, то скважину можно задать и в болоте, и в лесопосадке", – с улыбкой отмечает инженер-геолог.

Работа у геологов кропотливая, в ней масса нюансов, причем каждая, даже самая мелкая деталь может быть решающей, поэтому спешка в этом деле не приветствуется. К процессу подходят основательно: как театр начинается с вешалки, так и месторождение начинается с геологической разведки. И оказаться первооткрывателем не только большая честь, но и серьезная ответственность.

"И как каждый профессиональный спортсмен мечтает завоевать олимпийскую медаль, так и каждый геолог – открыть месторождение. И в обоих случаях это требует знаний, навыков, опыта и удачи. Мне еще не довелось стать первооткрывателем, но я не теряю надежды и пока вношу свой вклад в развитие общего дела", – делится Наталья Всеволодова.

Кстати, на предприятии геологи работают дружно, одной сплоченной командой. К примеру, несколько лет назад вели работу над новым проектом – исследованием поискового участка площадью 380 кв. км. Наталья вместе с пятью коллегами из отдела доразведки за короткий срок проделала большую работу. Сначала досконально изучили исторические отчеты по участку, затем провели маршрутные исследования и только через год приступили к разработке коротких скважин.

"Перед началом работ мы заказали из фондов отчеты советского времени, изучали геологию, строение земель на участке, которые были у нас в проекте. Смотрели, где были "позолоченные" скважины, то есть где по результатам лабораторного анализа в пробах еще в советские времена обнаружили хотя бы небольшой процент золота. Эти данные мы используем для определения мест, в которых в будущем стоит начинать дальнейшие поиски. Перспективные залежи имеются, но нужно продолжать ведение разведки". Наталья Всеволодова

В глубине души каждый геолог мечтает обнаружить богатые запасы руды. Такие находки случаются и у Натальи. Однажды она по одному из месторождений обнаружила запасы окисленных руд, а когда специалисты начали бурить скважины, то сразу стали попадать в тела первичных руд.

"Когда скважина рудная, понимаешь, что не просто так ее буришь, эмоции переполняют. Радуешься, что делаешь свое дело, и оно дает хороший результат. Но бывает и так, что ожидания не совпадают с реальностью. Расстраиваешься, ведь предприятие затрачивает большие средства на разведку. И тогда особенно остро ощущается личная ответственность и причастность к результату". Наталья Всеволодова

Один карьер на всю жизнь

По словам собеседницы, в такой непростой профессии ей помогает поддержка со стороны коллег и супруга, который тоже работает геологом. Его Наталья встретила тоже благодаря профессии. Сначала они вместе учились, потом работали. Позднее Александр решил попробовать свои силы на другом предприятии, а Наталья осталась. В одной профессии на двоих в семье Всеволодовых видят только плюсы. Ведь муж для Натальи является не только супругом, другом, но и старшим товарищем, к советам которого она всегда прислушивается. Они вместе воспитывают двух дочерей 16 и 6 лет.

"Я давно уже научилась переключать мозг в режим дом/работа. Как-то получается, что с 8 до 17 часов мозг занят только работой, после 17 часов в голове только семья. Дома о работе совсем не разговариваем, в основном я интересуюсь, как прошел день у детей и мужа, что нового произошло, вместе готовим ужин, делаем уроки". Наталья Всеволодова

С младшей дочкой ей очень помогает муж, который работает в черте города и забирает ее из школы. Когда он уезжает в командировки, в обеденное время это делает Наталья. А выходные семья старается проводить вместе.

"Мою профессию семья воспринимает как должное. Муж сам геолог, и когда мне приходится задерживаться на работе, ему не нужно объяснять причины. Я такой стабильный человек, что у меня один карьер на всю жизнь. Моя работа мне нравится, в ней нет рутины. Наше предприятие не стоит на месте, развивается само и вкладывает в нас: всегда проводит какие-то курсы, лекции, и мы постоянно в тонусе". Наталья Всеволодова

Наталья Всеволодова не видит себя в другой профессии. Она геолог-разведчик и гордится этим, хотя некоторые считают, что это не совсем женская профессия. Но своим примером специалист доказала, что если профессия пришлась по душе, то неважно, мужская она или женская.

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