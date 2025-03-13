Детская мечта, песни у костра и бешеная лиса: гидрогеолог с 43-летним стажем рассказала о любимой работе

Гуру гидрогеологии – так называют Надежду Теклюк коллеги на предприятии. За ее плечами 43 года в этой сфере и ни минуты сожаления о выбранной профессии. Она знает о подземных водах на своем участке все. О романтике и сложностях профессии специалист рассказала корреспонденту Zakon.kz.

Воплощение детской мечты

Уже почти 20 лет под контролем опытного гидрогеолога один из важных ресурсов горнодобывающего предприятия в Костанайской области – весь водный баланс, потребление и отведение воды. Объем работы огромный – на месторождении около 50 наблюдательных скважин, десятки трубопроводов, счетчиков, колодцев, пруд-накопитель.

Ее путь в профессии начался с детской мечты. Родители ее подруги были гидрогеологами, работали в экспедиции. Школьницам эта специальность представлялась интересной и романтичной – ездить в командировки, жить в полевом лагере. Юная Надежда даже ходила в геологический кружок, а после окончания школы взялась за исполнение своей мечты, поступив в Свердловский горный институт (в 1991 году Свердловск был переименован в Екатеринбург. – Прим. ред.). И после его окончания с 1982 года она работает гидрогеологом. Но дочери Надежда Александровна не рекомендовала идти по ее стопам – профессия для женщины все-таки сложная.

"До сих пор помню свою первую экспедицию. Мы были молодые, днем работали, а вечером пели песни у костра, готовили еду, вели долгие беседы. Конечно, это романтика, но были и тяжелые, и сложные периоды в работе". Надежда Теклюк

Тяжелые времена наступили вместе с перестройкой (кардинальные перемены в экономической и политической структуре СССР, которая привела к распаду Союза. – Прим. ред.). Экспедиции закрывались, зарплату не платили, а детей надо было растить, учить. Поэтому специалист соглашалась на любую полевую работу. Но, по словам нашей героини, она ни разу не пожалела о том, что стала гидрогеологом. К тому же семья, привыкшая к ее долгим командировкам, с пониманием относилась к частому отсутствию мамы, а дети старались хорошо учиться и помогали по дому.

На учете каждая капля

Условия труда почти не изменились и сейчас. Гидрогеолог пять дней в неделю работает вахтовым методом. Подъем в 7:00, завтрак в столовой, и рабочий автобус мчит ее до офиса. Рабочий день Надежды Александровны начинается в 8:00.

"Я не привыкла сидеть без дела, так как наша работа имеет большую значимость для предприятия. Такой режим уже стал для меня обычным. Сначала готовлю ежедневную сводку по использованию воды. Мы ведем ежесуточный контроль, чтобы знать объемы потребления и не превышать норму. Вода из реки – это наш главный ресурс, но за последние годы мы значительно уменьшили ее потребление. Активно используем карьерные воды и пруд-накопитель". Надежда Теклюк

Месторождение, на котором работает Надежда Александровна, является для нее родным. Впервые она оказалась на нем в 1989 году. Тогда Центральная партия Джетыгаринской геологоразведочной экспедиции, в которой она работала, выполняла в этом районе гидрогеологическую съемку. В 1993 году специалист снова вернулась в эти места для участия в предварительной разведке месторождения. Пока геологи искали металл, она исследовала воду. Даже сейчас осталось несколько наблюдательных скважин, которые она документировала в то время.

На строгом личном контроле

Во второй половине дня в планах у Надежды Александровны поездка на карьер, куда сбрасывают воду. Здесь она отслеживает уровень воды, делая снимки на телефон, но в ее кармане всегда лежат лист бумаги и карандаш, если вдруг гаджет замерзнет и подведет. Она обязательно проводит замеры в нескольких колодцах, посещает насосную станцию пруда-накопителя, где установлены счетчики.

Надежда Александровна сама снимает деревянные крышки с колодцев, бесстрашно спускается в них по железным лестницам, фотографирует показания и также легко выбирается назад. Эту процедуру гидрогеолог проделывает дважды в неделю, чтобы вести учет использования наземных вод.

"Сейчас уже запахло весной, потеплело. А зимой приходится работать в более суровых условиях. У нас есть режимные скважины. Каждый месяц я их объезжаю и провожу наблюдения за уровнем и качеством подземных вод. Важно, чтобы добычные работы не влияли на них". Надежда Теклюк

По словам собеседницы, иногда скважины задувает так, что впору просить снегоход, чтобы проехать к ним, или вставать на лыжи. В январе и феврале иногда приходилось добираться до некоторых скважин, проваливаясь по колено в снег. Уже совсем скоро специалист достанет из шкафа высокие резиновые сапоги, потому что под снегом будет вода, а проверять скважины станет необходимо дважды в месяц. Но на все трудности собеседница смотрит с оптимизмом.

"Сейчас для гидрогеологов созданы все условия. Не сравнить с тем, как мы трудились в экспедиции на доразведке месторождения, когда жили в вагончиках без бытовых условий: в туалет ходили на улицу, мылись в тазике, пищу принимали прямо в поле, столовых тогда не было. Нас увозили на месторождение на целый день. А один раз мы столкнулись с бешеной лисой, едва успели в машину заскочить. Во время рабочих будней случается всякое, но людям, закаленным в степях, все по силам". Надежда Теклюк

После объезда всех намеченных по плану объектов Надежда Александровна снова садится за отчеты. Немного облегчают работу современные технологии – специальная программа, где отображается часть расходомеров, по которым ведется учет воды. Через программу специалист может посмотреть, сколько воды подали с определенного водовода и сколько за сутки из разных источников было взято воды. В ближайшее время специалисты ждут поступления нового оборудования, которое возьмет на себя часть их сложной работы.

Но, несмотря на большую загруженность, еще несколько лет назад гидрогеолог начала готовить себе смену. Горнорабочий Егор Брюханов пошел по следам своей наставницы. Сейчас он учится в Уральском горно-техническом университете на гидрогеолога, пишет дипломную работу и пока находится в кадровом резерве.

"Без поддержки семьи было бы сложнее трудиться. А так домочадцы придают сил. Вечера пятниц и выходные с нетерпением ждут трое моих внуков, чтобы пообщаться и рассказать о своих новостях и достижениях". Надежда Теклюк

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