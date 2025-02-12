Профессия переговорщик: чего боится спасатель с 23-летним стажем

Нурмухан Жумагалиев – профессиональный переговорщик. На протяжении 20 лет он поднимался на вышки и балконы высоток домов и часами говорил с теми, кто потерял веру в жизнь, убеждая не делать последний шаг. На его счету десятки спасенных жизней, сообщает Zakon.kz.

Сейчас Нурмухан Жумагалиев работает заместителем руководителя оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО. Признается, что за 23 года службы в отряде не привык сидеть на месте: всегда в гуще событий, на самых сложных вызовах. Ведь герой нашего материала работал переговорщиком – спасал людей, которые решили свести счеты с жизнью.

У него диплом медицинского колледжа и специальность фельдшера. Крови никогда не боялся и даже может принять роды на дому, если потребуется. Несколько лет работал на станции скорой помощи. А в 2002 году стал спасателем и психологом оперативно-спасательного отряда, устроившись в ДЧС. Прошел четыре уровня курса по психологии в Академии президента РК. Почти 20 лет на все вызовы по попыткам суицидов выезжал именно он. Даже если была не его смена, днем и ночью его вызывали на сложные задания.

Искать подход к людям

Переговоры с теми, кто решился на последний шаг в своей жизни, могли продолжаться по 4-5 часов в мороз, в зной и на ветру – на вышках, крышах и балконах.

В его практике был случай, когда мужчина облил себя бензином и залез на вышку высотой с трехэтажный дом. Он грозился сжечь себя заживо. Нурмухан поднялся к нему при помощи альпинистского снаряжения. Спустя час разговоров по душам спасатель сумел забрать у мужчины зажигалку, а еще спустя час уговорил его спуститься вниз.

"К любому человеку, который грозится покончить с собой, нужно искать подход. Кому-то предложить покурить, кому-то рассказать о том, что его волнует в данный момент, какая проблема толкает его на отчаянный шаг. С трезвым человеком говорить легче. С пьяным – сложнее. С тем, кто находится в состоянии наркотического опьянения в отрешенном состоянии, договориться практически невозможно, с ними работают только силовые приемы: усыпить его бдительность на секунду и рывком стаскивать с крыши или балкона", – раскрывает особенности своей работы Нурмухан Жумагалиев.

Демонстративный суицид

Спасатель делится, что если человек надломлен настолько, что твердо решил покончить с собой, он делает это тихо, когда точно знает, что рядом никого нет. Жумагалиев подчеркивает, что все случаи демонстративного суицида, на которые приходится выезжать спасателям, – это крик о помощи одинокого, загнанного в угол бытовыми или личными проблемами человека.

В его памяти картинка – школьница-подросток шагнула за перила балкона 7-го этажа общежития и встала на маленький выступ из кирпичей. К ней Жумагалиев спустился с балкона 8-го этажа. Стал осторожно разговаривать с девочкой. Она рассказала, что у нее неродной отец, мама, вечно спешащая на работу. А у ее подруг – любящие отцы, заботливые мамы. Они дарят им подарки, телефоны. А ей даже день рождения не отмечают, чтобы не звать гостей в маленькую комнату в общежитии. И, вообще, в семье ей нет места, нет любви, нет внимания.

Тогда переговорщик нашел для девочки нужные слова, она протянула к нему руки, он схватил ее и сумел перекинуть на балкон.

Что самое сложное в работе переговорщика с теми, кто решил покончить жизнь самоубийством?

"Самое сложное – это говорить с человеком, который хочет на себя наложить руки, если рядом присутствуют родственники. Они от страха начинают кричать, оскорблять своего родного: "Ты дура, зачем это делаешь", или "Ты ни на что не способен!", "Прыгай, раз уже решил!", "Не сможешь ты это сделать!". Люди думают, что этими словами приводят человека на краю крыши в чувство, но на самом деле подталкивают его ближе и ближе к смерти. Слыша такие обидные слова, человек становится импульсивнее, начинает резко двигаться. В такие моменты в моей голове колотится только одна мысль: "Еще один резкий шаг, и я его потеряю. Не дай бог ему сделать этот шаг". Поэтому с места демонстративного суицида мы стараемся удалить всех родственников, чтобы они не мешали спасти человека". Нурмухан Жумагалиев

Из мест лишения свободы и под дурманом

По его словам, на демонстративный суицид часто идут мужчины, освободившиеся из мест лишения свободы. Вышел из тюрьмы – есть обиды на жену, что редко приезжала, мало привозила передач, возникает ревность, злость. Возможно, семья не хочет принимать "сидельца" – время ушло, отвыкли, не хотят лишней обузы. И человек, приняв спиртное, решается совершить прилюдное самоубийство.

Жумагалиев до сих пор помнит свою работу при захвате заложника в кафе-пельменной в районе железнодорожного вокзала Уральска. Женщина работала лепщицей пельменей. Муж освободился из мест лишения свободы. Пришел на работу к супруге с ножом выяснить отношения. Был ослеплен ревностью. Забаррикадировался с женой в подсобке, начал резать себе вены. Спустя несколько часов переговоров и убеждений спасатель сумел убедить мужчину выпустить заложницу. Чуть позже тот сдался сам, отдал нож.

Однажды во время спасения девочки 15 лет, которую на глазах у матери хотела зарезать старшая, 28-летняя сестра в состоянии наркотического опьянения, Нурмухану Жумагалиеву пришлось силой выбивать нож из рук девушки. Руку он случайно порезал, но заложницу спас.

Тогда он в течение часа уговаривал девушку с одурманенным взглядом убрать нож от горла сестры. Потом понял – уговоры бесполезны. Пока коллеги отвлекали ее, спустился с крыши дома на балкон, оттуда попал в квартиру, тихо подошел сзади, схватился за нож и сумел его выхватить у нее из рук.

Всего один раз за 23 года работы Жумагалиев не успел спасти человека, решившегося на самоубийство. Девушка спрыгнула с 9 этажа – поднялась на последний этаж и шагнула с балкона вниз, упав на приподъездный козырек. Поговорить с ней переговорщик не успел.

Верить напарнику, как самому себе

В своей работе он действует не один, а в команде. Всегда рядом те, кто страхует его на высоте. За плечами у спасателя всегда альпинистское снаряжение, карабины, каски, страховка.

У спасателей есть принцип в работе: доверяй напарнику, как самому себе. Раздумий на сомнения быть не должно.

"На какую бы высоту ты не поднимался или с какой высоты не спускался, ты всегда знаешь, что напарник тебя подстрахует. Я верю своим коллегам. За 22 года у меня не было ни одного случая, чтобы мой напарник не удержал меня, уронил или чтобы что-то свалилось мне на голову". Нурмухан Жумагалиев

Страхи спасателя

Со многими своими коллегами он проработал вместе по 15-20 лет. Из 10 новобранцев лишь 2-3 уходят отсюда в поисках более легких условий работы и более высокой зарплаты. Те, кто остается, это люди, преданные профессии, кто хочет помогать людям по зову сердца и души.

"Если я скажу, что ничего не боюсь, то совру. Каждый человек чего-то боится. Как человек с медицинским образованием, я никогда не боялся человеческой смерти. Во время работы на "скорой" много чего видел. Когда уже стал работать спасателем, то нередко ловил себя на мысли, что боюсь вызовов про блокировку дверей. К примеру, одинокий человек несколько дней не открывает дверь, соседи или родственники поднимают панику. В такие квартиры приходилось проникать через форточку. Мой первый выезд был именно такой. Заходишь в одну комнату, там хозяина квартиры нет, в другую – тоже нет. Идешь в ванну – а он там сидит, повешенный на ручке двери. Такие вызовы периодически бывают. И этот страх перед неизвестностью я никак не мог преодолеть долгие годы". Нурмухан Жумагалиев

Еще один его страх – выезды на ДТП, в которых гибнут дети. Когда спасатели едут на аварии, главная мысль, которая сидит у каждого в голове: хоть бы там не было трупов. Ни один спасатель не может преодолеть этот страх – видеть смерть детей на дороге.

"Когда я выезжал на ДТП, всегда, как медик, сначала сразу осматривал пострадавших в машинах – есть кто живой или нет. В первую очередь вытаскивали выживших. Обязательно подходил к тем, кто стал свидетелем гибели родных, а сам выжил в аварии. Старался отвлечь их, вывести из состояния шока". Нурмухан Жумагалиев

Более 20 лет прошло с момента страшной аварии, которая никак не стирается из его памяти. На трассе в пригороде Уральска молоковоз столкнулся с легковушкой. В легковом авто погибли муж, жена и младший сын. Старшая девочка, 9 лет, чудом выжила. У нее был перелом ноги. Нурмухан наложил ей перевязку, надел на дрожащую девочку свою куртку. Отойти от увиденной трагедии спасатель не мог всю ночь. Ставшая сиротой девочка не выходила у него из головы. Сказать ей, что ее родители и братишка погибли, спасатель не смог. Утром собрался, позвал с собой коллег и вместе с ними поехал к ней в детскую больницу. Купили по дороге фрукты, сладости. Когда приехали в приемный покой, медсестра сказала им, что девочка постоянно твердила, что ее спас Нурмухан-ага.

Он так проникся ее историей, что вместе с женой они решили удочерить ее, но у девочки нашлись близкие родственники, которые забрали ее после лечения из больницы. Сейчас она уже выросла, выучилась. Живет в Алматы, вышла замуж. У нее трое детей. Но со своим спасителем до сих пор созванивается.

"Хоть каким бы сильным спасателем со стальными нервами ты ни был, в душе ты останешься человеком. Людская боль всегда откликается. Когда видишь горе людей, никогда не можешь оставаться равнодушным. В душе все переворачивается". Нурмухан Жумагалиев

Ранее сообщалось, что в Атырау спасли 19-летнего парня, который пытался спрыгнуть с крыши многоэтажного дома.

13 января 2025 года из-за падения с высоты в Павлодаре погибла 20-летняя девушка.