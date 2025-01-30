Сенатор возмутился ростом подростковой беременности в Казахстане

Сенатор Нурторе Жусип 30 января 2025 года призвал систематизировать работу в области охраны репродуктивного здоровья на национальном уровне и усилить соответствующую просветительскую работу среди детей и подростков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По информации сенатора, за последние пять лет число случаев подростковой беременности увеличилось в 1,5 раза.



"Резкий всплеск подростковой рождаемости, начавшийся в период пандемии, вот уже четыре года сохраняется на одном и том же уровне. В 2023 году зарегистрировано 5094 родов среди подростков, что составило 1,3% к общему числу родов. Среди сельских подростков данный показатель практически в два раза больше, чем у городских. Увеличились и случаи насилия над девушками-подростками. Это также влияет на ситуацию с беременностью. Но в большинстве случаев такое в нашем обществе замалчивается и все делают вид, что ничего не произошло", – озвучил Нурторе Жусип.

Депутат подчеркнул, что нельзя закрывать глаза на проблему. Ситуация и тенденции последних лет требует активного вмешательства со стороны всех заинтересованных сторон, особенно представителей сфер образования и здравоохранения.

"Подростковая беременность – это вопрос не только репродуктивного здоровья девушек, но и чувствительный социально значимый показатель. Состояние репродуктивного здоровья сегодняшних детей и подростков, вступающих в фертильный возраст, напрямую будет влиять на рождаемость и демографию последующих 10-15 лет. Необходимо провести межведомственный анализ причин роста числа беременностей и родов среди подростков с участием министерств просвещения, здравоохранения, труда и социальной защиты населения РК, а также международных организаций, работающих в данной сфере", – сказал он.

По его мнению, важно усилить мониторинг и контроль за исполнением законодательства в отношении защиты прав несовершеннолетних.

"Необходимо заниматься информационно-просветительской работой, направленной на повышение уровня осведомленности подростков и их родителей о рисках ранней беременности, а также об ответственности и правах несовершеннолетних", – предложил сенатор.

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О последствиях ранней беременности можно прочитать здесь.



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