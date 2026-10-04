В Костанае проверили сообщения об угрозе теракта в учебных заведениях

Полиция начала расследование после сообщений о якобы готовящемся теракте в школах Костаная, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях распространилась информация о якобы планируемом теракте в учебных заведениях Костаная. Полиция начала досудебное расследование.

Как уточнили в пресс-службе ДП региона, сообщение оперативно проверили. Все указанные в нем здания обследовали, однако взрывчатых веществ, взрывных устройств и других подозрительных предметов не обнаружили.

Правоохранители устанавливают автора публикации и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Полиция призвала жителей сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию. За заведомо ложные сообщения предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что МВД Казахстана и киберполиция Украины задержали подростка за сообщение о теракте.