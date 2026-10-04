В Костанае проверили сообщения об угрозе теракта в учебных заведениях
Фото: magnific.com
Полиция начала расследование после сообщений о якобы готовящемся теракте в школах Костаная, сообщает Zakon.kz.
В социальных сетях распространилась информация о якобы планируемом теракте в учебных заведениях Костаная. Полиция начала досудебное расследование.
Как уточнили в пресс-службе ДП региона, сообщение оперативно проверили. Все указанные в нем здания обследовали, однако взрывчатых веществ, взрывных устройств и других подозрительных предметов не обнаружили.
Правоохранители устанавливают автора публикации и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Полиция призвала жителей сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию. За заведомо ложные сообщения предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее сообщалось, что МВД Казахстана и киберполиция Украины задержали подростка за сообщение о теракте.
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