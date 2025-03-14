Пенициллин, гематоген и бахчевые: 15 тысяч раненых фронтовиков выходили в кызылординских госпиталях в годы ВОВ

На старом христианском кладбище Кызылорды есть братская могила советских воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны. Это кладбище – последнее пристанище раненых офицеров и солдат, которые лечились в эвакогоспиталях этого города, передает Zakon.kz.

История госпиталей и эвакуированных со всего СССР медицинских учреждений, работавших на территории Приаралья в годы Великой Отечественной войны, еще не полностью изучена, но некоторые факты установлены.

Первые госпитали на территории Приаралья появились в 1941 году. В Кзыл-Орде (старое название города. – Прим. ред.) даже создали Управление эвакуированных госпиталей. Как это было, изучал в архивах кызылординский ученый-историк Айтжан Оразбаков.

"В начале Великой Отечественной войны в СССР эвакуированные госпитали подчинялись Главному военно-санитарному управлению Советской Армии и Народному комиссариату здравоохранения. В октябре 1941 года их объединили и передали в подчинение Народному комиссариату здравоохранения. В тоже время в Кзыл-Орде образовали Управление эвакуированных госпиталей. В управлении решали разные вопросы – хозяйственные, например. Одному госпиталю нужно выделить стройматериалы, другому – дрова, третьему нужны медикаменты. Помогало и местное население. Летом жители несли раненым солдатам дыни и арбузы, овощи, круглый год несли курт, молоко, талкан, по возможности организовывали обеды для раненых солдат". Айтжан Оразбаков, кандидат исторических наук

В госпиталях соблюдалась такая норма питания: солдатам давали по 20 граммов мяса, 200 граммов картофеля, жир, овощи и фрукты по сезонам без ограничения. Благо, что в Приаралье всегда были в изобилии и овощи, и бахчевые.

Как рассказывает историк, в то время Управление эвакогоспиталей помогло Жанакорганскому лазарету №3980 – там переделали печи, провели отопление в грязелечебницу, наладили водоснабжение. Уже в октябре 1941 года в Казахстане были организовано 13 110 мест в госпиталях, из них почти 2000 были в кызылординских госпиталях.

Айтжан Оразбаков рассказал, что к раненым солдатам шли не только взрослые с обедами и бахчевыми. К ним часто приходили с концертами школьники, устраивали театральные представления, проводили конкурсы. Сельчане поставляли в госпитали продукты питания, мастерицы вязали безрукавки, носки, рукавицы, пояса из верблюжьей и бараньей шерсти и раздавали бойцам. Зимой местные жители привозили сушеные дыни, талкан, вяленое мясо, просо.

В архивных документах есть и такой факт. В постановлении Кзыл-Ординской комиссии по обустройству эвакуированных от 11 октября 1941 года было решено, что в течение двух дней в Кзыл-Ординской области дополнительно нужно развернуть 1500 мест для раненых. Так как по всей территории области проходила и проходит до сих пор железная дорога "Оренбург – Ташкент", отсюда было проще привозить раненых. Так, в декабре 1941 года в области было организовано еще три лазарета на 1800 мест. Сюда поместили раненых с Северного Кавказа. Лечили их как местные врачи, так и сотрудники эвакуированного в Кзыл-Орду Крымского медицинского института из Симферополя. Они привезли сюда весь штат преподавателей, включая профессоров, и больше двух лет на базе института работал лечебно-хирургический госпиталь.

"Лекарств в госпиталях хватало. Некоторые медикаменты в годы войны стали производить в Казахстане. Например, на мясокомбинате Кзыл-Орды научились выпускать гематоген для бойцов. В годы войны 38,8% врачей, работавших в Казахстане, в том числе и в Кзыл-Орде, имели высокую квалификацию. Это были медики, эвакуированные из оккупированных фашистами городов, и представители депортированных в Казахстан народов". Айтжан Оразбаков, кандидат исторических наук

Со второй половины 1942 года в казахстанские госпитали привозили только тяжелораненых. В это время в Казахстане работало 106 эвакогоспиталей, а всего с 1941 по 1945 год в республике было организовано 155 эвакогоспиталей. В основном лечение одного солдата продолжалось 72 дня. В 1942 году правительство и профсоюзы Казахстана приняли решение отправлять в дома отдыха и санатории тех, кто пролечился в госпиталях.

"Лазареты Кзыл-Орды прекратили работать в 1944 году, а все госпитали закрыли с окончанием войны. По подсчетам местных ученых, в эвакогоспиталях Кызылорды пролечилось 15 тысяч советских солдат. Более 30% из них снова вернулись в строй. В целом в Казахстане в то время на службу возвращались 55,5% излечившихся солдат. Наша республика была на третьем месте после России и Украины по количеству вернувшихся в ряды военнослужащих", — рассказал директор гуманитарно-педагогического института, кандидат исторических наук Сагат Тайманов.

По информации Тайманова, медицина Казахстана в то время шагнула далеко вперед. На казахстанских фармацевтических заводах стали выпускать стрептоцид, сульфидин, пенициллин и другие антибактериальные препараты, а также средства для дезинфекции и местные лекарственные травы. На заводах почти в каждом городе стали изготавливать носилки, шины, костыли.

Помогали медикам даже дети, они собирали в степи тонны лекарственных растений и джиду. Достижения военного времени после окончания войны послужили на благо медицины Приаралья. Многие болезни стали лечить эффективнее, сформировалась система медицинского обслуживания с мощной теоретической и научно-практической базой. А в дальнейшем достижения военной медицины заложили основы развития здравоохранения в послевоенном Казахстане.

Ранее Zakon.kz рассказал, сколько человек примут участие в параде Победы в Астане.

Кроме того, глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, что чествование 80-летия Великой Победы займет видное место в государственной повестке 2025 года. По состоянию на 20 января 2025 года в Казахстане проживало 120 ветеранов Великой Отечественной войны, а также 42 545 граждан, внесших вклад в победу в ВОВ.