"Для меня честь служить с ними": как иностранцы оценивают профессионализм казахстанских миротворцев

Казахстанские миротворцы уже год выполняют свою миссию на Голанских высотах. За это время они смогли предотвратить захват базы "Фауар" и помогли эвакуировать сотрудников ООН из Дамаска. Как профессионализм казахстанцев оценивают иностранные военные, в материале Zakon.kz.

В данный момент на Голанских высотах задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами выполняют 139 казахстанцев. В Сирии казахстанский миротворческий контингент является ротой резерва командующего миссией и выполняет задачи в соответствии с мандатом миссии ООН. В обязанности военнослужащих из Казахстана входят патрулирование в зоне ответственности миссии, охрана и усиление блокпостов, разминирование взрывоопасных предметов, а также сопровождение и эвакуация персонала ООН.

Фото: Центр миротворческих операций

Разместились казахстанские военные на базе "Фауар", где они сменили ирландскую миротворческую роту. В первые же дни миссии руководство Организации Объединенных Наций отметило, что казахстанцы – профессионалы своего дела и ни в чем не уступают своим более опытным заграничным коллегам.

"Ирландская рота резерва командующего и казахстанская рота – большие профессионалы. Но стоит отметить, что ирландцы уже 5 лет самостоятельно выполняют миротворческую миссию, а казахстанцы делают это впервые. Но делают они это настолько серьезно и ответственно", – рассказал сотрудник штаб-квартиры группы наблюдения за Голанами майор Дэйви Бирнс.

Стоит отметить, что казахстанские миротворцы вынуждены выполнять свою первую самостоятельную миссию в неспокойной обстановке. В конце ноября прошлого года в Сирии началась гражданская война.

Фото: Центр миротворческих операций

Вооруженные группировки повстанцев быстро разгромили правительственные войска и стали занимать стратегически важные населенные пункты и военные базы. Под угрозой нападения оказалась и база "Фауар". Именно присутствие казахстанской роты заставило мятежников передумать и обойти расположение миротворцев стороной. Кроме этого, казахстанская группа быстрого реагирования выполнила три эвакуации руководства и сотрудников ООН из захваченного повстанцами Дамаска.

"Это была просто идеальная операция, достойная учебников. Казахстанские миротворцы действовали четко и оперативно. Они показали повстанцам, что в случае опасности они не будут шутить. Мятежники быстро поняли, что казахстанская рота резерва им не по зубам, и быстро отступили. Таким образом, без единого выстрела казахстанцы эвакуировали из Дамаска на базу "Фауар" 22 сотрудника ООН", – рассказал майор Бирнс.

Фото: Центр миротворческих операций

Кроме профессиональной подготовки, иностранный офицер отметил, что миротворцы из Казахстана очень гостеприимны. Наши соотечественники не раз угощали своих коллег из других стран национальными блюдами и приглашали отметить вместе праздники.



"Казахстанцы заметили, что у меня нет повара, который готовил бы мне горячий ужин, и поэтому предложили ужинать в их столовой. Я согласился и ни разу не пожалел об этом, казахстанская кухня – это просто чудо! Теперь уверен, что не смогу жить без бешбармака и баурсаков. Это лучшее, что я ел когда-либо! Казахстанцы меня всегда приглашали на все праздники и рассказывали про традиции и обычаи вашего народа. Это было очень приятно", – рассказал майор Дэйви Бирнс.

Иностранцы также восхищаются тем, что миротворцы из Казахстана стараются постоянно повышать уровень своей подготовки. Ни одного дня на базе "Фауар" для них не проходит без занятий по тактической и медицинской подготовке, изучению языка и спортивных мероприятий.

"Я могу искренне сказать, что для меня честь служить с казахстанцами. Я знаю, что они никогда не оставят меня в беде и не бросят в случаи опасности. Эти ребята всегда прикроют спину. Они сделали мою работу в ООН намного проще. Спасибо им за это", – признался Бирнс.

Стоит отметить, что согласно меморандуму о взаимопонимании и мандату миссии, казахстанские военнослужащие Вооруженных сил выполняют ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе.

За время службы в Сирии казахстанский контингент выполнил 557 задач, включая: 458 патрулей, 3 усиления миротворческих баз и наблюдательных постов, 4 эвакуации, 15 операций по уничтожению взрывоопасных предметов, в ходе которых было уничтожено более 240 опасных объектов, 66 сопровождений военного персонала и гуманитарных грузов.

Фото: Центр миротворческих операций

Всего за 16 лет более 600 казахстанских военных приняли участие в семи миротворческих миссиях ООН в странах Азии, Ближнего Востока и Африки. Кроме контингента на Голанских высотах, 19 казахстанцев проходят службу в составе миротворческих миссий ООН в Ливанской Республике, Западной Сахаре, Демократической Республике Конго и Центральноафриканской Республике.

Кстати, миротворцами служат не только мужчины. 14 женщин-военнослужащих ВС РК приняли участие в различных миротворческих миссиях ООН за рубежом. На данный момент пятеро из них проходят службу в составе миссии ООН.