С Голанских высот вернулась оставшаяся часть казахстанских миротворцев
Фото: Zakon.kz
Миротворцев, проходивших службу в составе первого контингента в миссии ООН на Голанских высотах, встретили в столичной военной авиационной базе. Этим рейсом в Казахстан прибыли 38 военнослужащих, остававшихся на миротворческой базе Фауар, сообщает Zakon.kz.
Представитель министерства обороны РК генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев поблагодарил их за добросовестную службу и вклад в укрепление мира и международной безопасности.
Фото: МО РК
В течение года оснащенный по международным стандартам и требованиям самостоятельный казахстанский миротворческий контингент занимался поддержанием режима прекращения огня между противоборствующими сторонами в соответствии с мандатом миссии ООН. В зоне ответственности личный состав выполнил более 600 заданий.
Ранее сообщалось, что в Астане состоялась торжественная встреча первого миротворческого контингента Казахстана: 139 военных под командованием подполковника Жигера Аипова год назад отправились на Голанские высоты для службы в миссии ООН.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript