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События

С Голанских высот вернулась оставшаяся часть казахстанских миротворцев

миротворцы, ООН, Голанские высоты, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 17:05 Фото: Zakon.kz
Миротворцев, проходивших службу в составе первого контингента в миссии ООН на Голанских высотах, встретили в столичной военной авиационной базе. Этим рейсом в Казахстан прибыли 38 военнослужащих, остававшихся на миротворческой базе Фауар, сообщает Zakon.kz.

Представитель министерства обороны РК генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев поблагодарил их за добросовестную службу и вклад в укрепление мира и международной безопасности.

Фото: МО РК

В течение года оснащенный по международным стандартам и требованиям самостоятельный казахстанский миротворческий контингент занимался поддержанием режима прекращения огня между противоборствующими сторонами в соответствии с мандатом миссии ООН. В зоне ответственности личный состав выполнил более 600 заданий.

Ранее сообщалось, что в Астане состоялась торжественная встреча первого миротворческого контингента Казахстана: 139 военных под командованием подполковника Жигера Аипова год назад отправились на Голанские высоты для службы в миссии ООН.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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