Наурыз-көже, алтыбақан и тұсау кесу: иностранцы отмечают день весеннего равноденствия вместе с казахстанцами

С размахом отмечают Наурыз в разных регионах Казахстана. Наши корреспонденты в Семее, Костанае и Балхаше вышли на центральные улицы своих городов, чтобы присоединиться к празднику, сообщает Zakon.kz.

Костанай

В центре Костаная 22 марта раскинулся юрточный городок. Уже в 10:00 здесь громко звучала музыка, а гостей праздника ждали у гостеприимных юрт.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Людям предлагали отведать наурыз көже, баурсаки и другие казахские национальные блюда.

На празднике мы встретили и представителей других государств. Ли Джонгми из Южной Кореи. В Костанае она преподает корейский язык в Костанайском государственном университете.

"В Костанае встречаю Наурыз впервые. Впечатляет то, что Наурыз – это праздник, отмечающий конец зимы, приход весны и начало нового года. Люди собираются вместе, делятся едой и обмениваются пожеланиями здоровья и счастья. Это вызывает теплые чувства. Я помню, как на площади ела наурыз көже. Это был вкус, который я пробовала впервые. Но узнав о значении, заключенном в нем, он стал для меня еще более особенным. В Корее март также считается месяцем начала чего-то нового. У нас в это время начинается учебный год", – улыбнулась Ли Джонгми.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

В этот день для гостей праздника организаторы подготовили не только угощения, но и разные игры. В том числе традиционные асыки, перетягивание каната и другие веселые состязания. Молодежь, да и взрослые, активно включались в процесс. Они с интересом наблюдали за участниками, горячо за них болели.

На праздник приехали самые разные коллективы, чтобы показать традиции и обычаи казахского народа. Группа "Сарыбай аналары" из Рудного организовала мини-представление для зрителей.

Аграрий с многолетним опытом Александр Бородин в этот день пришел на праздник в казахском национальном шапане. Корреспондент Zakon.kz встретила его у одной из юрт. Он поделился, что этот праздник стал одним из любимых. Поэтому всегда старается побывать на народных гуляниях.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

В толпе то и дело звучат приветствия "Наурыз құтты болсын!". Погода благоволит костанайцам в этом году. Накануне праздник весны отметили во дворах горожане, накрыв столы. Некоторые организовали концертные программы.

Семей

Наурыз на Центральной площади Семея удивил горожан своим размахом. Празднование началось в 11 утра с театрализованной постановки, продолжилось праздничным концертом и яркими сюрпризами для горожан.

На Арбате и на территории всей площади можно было увидеть выставки национально-прикладного искусства, оценить работы местных мастеров и даже приобрести понравившиеся вещи. Повсюду организовали тематические фотозоны, установили традиционные качели алтыбақан.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

На площади появилось несколько десятков импровизированных аулов, каждому из которых присвоили имя известного деятеля культуры или искусства. Всего установили 26 юрт. Особое внимание уделили юбилеям, которые отмечают в этом году: 180-летие Абая, 100-летие композитора Нургисы Тлендиева.

В ауле имени великого поэта гости праздника могли сфотографироваться с артистом в костюме Абая, посмотреть выставку от музея имени Абая. В юрте можно было увидеть экспонаты, рассказывающие о жизни и творчестве мыслителя.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

В юрте, которую установил городской дом дружбы, представители 12 этносов приготовили свои традиционные угощения, на одном столе собрали казахские баурсаки, русские караваи, немецкие кребли. Каждый желающий мог зайти и угоститься. Представители разных этносов поздравляли гостей праздника с Наурызом на своем языке.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Своими впечатлениями с корреспондентом Zakon.kz поделились горожане, которые родились в России, но всю жизнь прожили в Семее и считают Казахстан своей Родиной.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

"Мы каждый год ходим праздновать Наурыз. Для нас это праздник весны и настроения, какое-то новое ощущение, всеобщее веселье. Мы срослись с этим праздником. Я родилась в России, но всю жизнь прожила здесь. Мы отмечаем все казахстанские и национальные праздники, стряпаем баурсаки. Приобщаем к празднику наших российских родственников. Внуки моей сестры из России поздравили нас на казахском языке: "Наурыз құтты болсын!", – поделились семейчанки Людмила и Ольга.

Необычным сюрпризом для горожан стал массовый обряд "Тұсау кесу", или "разрезание пут на ногах". Одновременно на центральной площади Семея первые шаги сделали 40 малышей. А по области в этот день путы разрезали сразу 180 самым маленьким жителям. Такое число выбрали неслучайно – в честь 180-летия Абая.

"Через отдел РАГС мы нашли информацию о детях, которые были рождены в 2024 году. Мы призвали родителей, чтобы здесь наши выдающиеся личности города, которые достигли каких-то результатов в культуре, в спорте, в сфере государственной службы, провели перед всеми этот обряд", – рассказала руководитель городского отдела культуры и развития языков Маржан Бахатова.

Вечером горожан ожидает праздничный концерт на центральной площади с участием артистов областной филармонии и звезд казахстанской эстрады.

Балхаш

Шествие из 5 тысяч человек прошло по улицам Балхаша. Пестрящее цветами шествие в национальной одежде, во главе которого были Алтын адам, Жер ана, времена года, принцесса Наурыз и другие праздничные герои, двинулось по главным улицам города, дав старт главному дню весеннего праздника Наурыз. Были в списке участников и братья наши меньшие – собаки породы тазы и төбет.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Многочисленная колонна собралась возле Дворца школьников им. Агыбай батыра. В ее составе сотрудники почти 20 организаций города. Около 3 тысяч человек – представители сферы образования. Остальные – сотрудники коммунальных служб, отделов акимата, предприниматели и банкиры.

"Я впервые участвую в шествии. Раньше всегда смотрел только со стороны. Мой сын учится в 5 классе школы-лицея №2 им. Абая. Когда предложили принять участие, я с радостью согласился. Праздничные колонны дарят людям праздничное настроение. И я рад, что стал их частью". Житель Балхаша Ержан Жандыгулов

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Открыла программу театрализованная постановка, воплотившая в себе все главные приметы и ценности праздника Наурыз. Қыдыр ата дал наставления, бабушки провели обряд очищения дымом, девушки угостили гостей национальными блюдами.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

На сцене выступили фольклорно-этнографический ансамбль "Кулан сазы", победители международных и республиканских конкурсов.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

А в это время по соседству проходили спортивные соревнования по қазақ күресі, выставка собак казахских национальных пород тазы и төбет "Жеті қазына", соревнования по поднятию барана, конкурс национальных костюмов. Горожане с интересом наблюдали за происходящим и радовались празднику.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

"Мы всей семьей каждый год выходим на праздничные гуляния. В этом году очень хороший концерт. Несмотря на погоду, много людей вышли. Это своего рода традиция встречаться здесь с друзьями, коллегами. Поздравляем всех с праздником Наурыз!" – сказала жительница Балхаша Татьяна Цой.

Ранее мы сообщали, что 21 марта 2025 года в "Конгресс-центре" Астаны 500 казахстанских рукодельниц попали в отечественную Книгу рекордов. 100 мастериц из всех регионов страны всего за час сшили 500 головных уборов – тақия. Самой юной участнице перформанса всего девять лет.

22 марта 2025 года пять тысяч казахстанцев в национальной одежде в Актау произвели мировой фурор. Рекорд зафиксировали специально приехавшие из Лондона представители Книги рекордов Гиннесса.



В 2024 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил новый формат празднования Наурыза. Теперь основному гулянию предшествует декада Наурызнама – 10 дней, каждый из которых посвящен отдельной теме. Подробнее об этом мы рассказали здесь.