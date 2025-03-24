Степные обычаи: почему беркутчи отпускают своих питомцев на волю через 10 лет охоты

Как в казахской степи передавали традиции охоты с беркутами, какие тонкости дрессировки существуют и почему птиц в итоге отпускают на волю через 10 лет, узнал корреспондент Zakon.kz.

Галымжан Омиртай – начинающий беркутчи. Со своим орлом Семсером Галымжан выступал в 2025 году на турнире в Туркестанской области. Сейчас охотник готовится к следующим соревнованиям.

"Беркута нужно брать из гнезда, только тогда можно его начинать тренировать. Нельзя его купить, так как такие птицы не продаются. Моему Семсеру 3 года, он весит 6 килограммов. Размах крыла – 2 метра, может развить скорость до 100 километров за час. Чтобы тренировать птицу, нужно немало потрудиться, но в первую очередь необходимо наладить с ним дружеские отношения. Поскольку времени на это уходит много, не каждый хочет заниматься таким делом. Так как беркут занесен в Красную книгу Казахстана, у каждой особи должен быть свой паспорт и микрочип. В основном традиции охоты с орлом передаются по наследству. Сейчас в Казахстане немало семей, где дед, отец и сыновья становятся кусбеги или беркутчи". Галымжан Омиртай

Как рассказывает охотник, беркуты и ястребы тяжело переносят кызылординскую жару. Поэтому птицам нужен особый уход. Тренировать их начинают, когда птице исполняется примерно год. Делать это должен только хозяин. Кормят охотничьих птиц свежим мясом – не менее одного килограмма в день.

Бывает, что беркут нападает на своего дрессировщика и может его поранить. Но даже в этом случае с птицей нельзя обращаться жестоко и показывать ей злость, иначе она не будет слушать хозяина и во время охоты может улететь и не вернуться.

Фото из личного архива героя

"Хозяин сам изготавливает колпак своей птице, одевает его на голову и снимает только тогда, когда ее нужно кормить. Кормят птицу только с руки и через день, при этом обязательно гладят ее и разговаривают. Обучают ее на чучелах: чучело лисы или волка пускают впереди на лошади. Снимают колпачок с птицы и показывают хищнику чучело. Беркут погонится за ним. Как только он поймает свою добычу, тут же получает от хозяина кусочек мяса. Так его обучают каждый день примерно один месяц". Галымжан Омиртай

Старший тренер Кызылординской областной сборной по национальным видам спорта Исламхан Борамбаев рассказывает, что сейчас в регионе начинает возрождаться искусство беркутчи. Пока только три человека занимаются этим делом, и среди них – Галымжан.

Охотничий беркут – одно из достояний казахов, которое прописано в "Жетi қазына". Не каждому под силу освоить искусство управлять им.

Казахи испокон веков уважают беркутчи и кусбеги, ведь заниматься охотничьими птицами могут только смелые и сильные люди. Они прилагают немало усилий, ведь приручить и обучить птенца очень нелегко – для этого требуется много сил и терпения.

Опытные охотники всегда пользовались в народе уважением, вызывая восхищение своим мастерством. Его секреты передавались только по наследству. О знаменитых охотниках с ловчими птицами слагали легенды. И не зря. Они были одними из кормильцев аула – хорошо обученный беркут мог поймать даже косулю или архара.

"Охота эта сейчас забыта, и поэтому в Казахстане ее внесли в категорию спорта, чтобы популяризировать среди населения. В некоторых регионах появились секции, где обучают этому искусству всех желающих. Охота с птицами – это наше наследие, и мы обязаны сохранить и передать его будущим поколениям. Поэтому я радуюсь, когда школьники подходят во время разных соревнований и смотрят на наших птиц, интересуются, как ухаживать за ними". Старший тренер Кызылординской областной сборной по национальным видам спорта Исламхан Борамбаев

Беркут для казахов – священная птица. Но по правилам, когда она проживет с хозяином 10 лет, ее нужно отпустить на волю. Это делается для того, чтобы хищник мог дать потомство, ведь в неволе он не размножается. Пару он находит на воле сам.

"Казахи, отпуская беркута на волю, собирали гостей, всех родственников, накрывали богатые дастарханы, кормили, намазывали ему лапы маслом и давали ему бата – благословение. После этого птицу выпускали на волю и смотрели, как она пропадает в воздухе. Это же природный хищник, и в естественных условиях он не погибнет". Старший тренер Кызылординской областной сборной по национальным видам спорта Исламхан Борамбаев

Охота с ловчими птицами – это национальная традиция. В Кызылординской области уже организовывались республиканские турниры охотников с ловчими птицами, всего их прошло два. В регионе стараются привить интерес к этому искусству и привлекают все больше и больше молодежи.

В Казахстане часто проводят соревнования среди охотников с хищными птицами, развивая это искусство. В декабре 2024 года беркутчи Казахстана состязались в Павлодарской области.

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