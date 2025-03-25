Қазы из рыбы, ми палау и "сахарная" кость: что готовят на Наурыз в Приаралье

Один из самых любимых праздников в Казахстане – Наурыз – всегда собирает щедрые дастарханы. В этот день, кроме наурыз көже, готовят много угощений, в том числе почти забытые блюда национальной кухни. Жительница Приаралья составила редкое меню национальных яств, передает Zakon.kz.

Кызылординка Айнур Ермаханова – технолог и фермер, она готовит различные казахские национальные блюда и напитки и собирает уникальные рецепты. В Наурыз она приготовила много вкусностей. В этноауле Танкаман ее хозяйство установило 16-канатную юрту и алтыбаканы.

"Сегодня мы принимаем гостей. У нас три юрты, в каждой из них – наурыз көже, баурсаки, қазы, қарта, национальные сладости. Рецепт наурыз көже у всех хозяек свой, но в целом главный ингредиент – это молочная продукция, мясо и зерновые. Сегодня приготовили этот вкусный степной суп с пшеницей, мясом, қазы, кукурузой, добавили туда от руки тонко-тонко нарезанную лапшу. В бульон я добавила қатык – казахский кефир. Я сама его готовила. Всю молочную и мясную продукцию мы готовим здесь, в нашем этноауле, и отсюда отправляем в город", — рассказала Айнур Ермаханова.

Технолог делится разными рецептами наурыз көже. Их в Приаралье много. В каждом ауле по-разному готовят это блюдо. Часто кладут рис, так как регион рисоводческий – рис здесь выращивают более 200 лет. Можно добавить құрт, айран, варить его как густое или жидкое блюдо. Некоторые хозяйки добавляют перловку или жареное пшено, изюм, сушеный урюк – курагу, даже картофель и морковь. Некоторые варят суп на бульоне из вяленой конины и "сахарной" косточки.

Конечно же, на стол в Наурыз подавали и другие угощения, которые сейчас можно считать забытыми.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Плов с печенью, головой и курдюком барана тоже можно считать блюдом Наурыза и кызылординским брендом. Оно у нас называется ми палау. Есть еще бас-қарын – отваренную баранью голову вместе с мясом закладывают в желудок и кладут в угли на несколько часов. В Приаралье делают еще и қарын-бүрме – фаршированный вареный конский или коровий желудок, сірне – жаркое из ягненка, делают қазы из рыбы". Айнур Ермаханова

Қазы из рыбы и бешбармак из рыбы – тоже бренды Приаралья. Раньше их готовили в двух районах региона – Аральском и Казалинском – там, где Аральское море и озера и где жители издавна занимаются рыболовством. Кишки использовали конские или бараньи, их набивали солеными кусками жирных сазанов, сомов. Даже могли готовить из змей-головы. Добавляли и лук.



Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Конечно же, на Наурыз жарили наши хозяюшки много баурсаков разных видов – они могли быть круглыми, квадратными, длинными и узкими. Получались они и хрустящими, и мягкими. Делали их из муки, воды и соли". Айнур Ермаханова

Чтобы тесто было пышным, хозяйки долго его месили, а жарили на сильно раскаленном масле до золотистого цвета.

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