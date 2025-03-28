В полиции Атырауской области рассказали, как фермерам защититься от скотокрадства

Скотокрадство основательно бьет по бизнесу фермеров. При этом сотрудники полиции Атырауской области считают, что причины воровства на пастбищах и скотозагонах происходят не только из-за действий злоумышленников, но нередко при попустительстве самих хозяев, передает корреспондент Zakon.kz.

В копилке раскрытых уголовных дел многоэпизодная кража в Жылыойском районе Атырауской области. 25-летний житель города Кульсары уже имел проблемы с законом: он привлекался к уголовной ответственности за кражу. Следствие установило, что за три месяца 2024 года он 14 раз умудрился похитить скот в селе Аккизтогай. Увел 34 коровы с телятами и сбывал все через социальные сети. Фермеры понесли ущерб на сумму свыше пяти миллионов тенге. В телефоне вора нашли фотографии коров и переписку с покупателями, сотрудники полиции установили всех, кто купил украденных животных. Через биллинговую систему проверили звонки для сбора дополнительных доказательств, а также причастность других людей к скотокрадству. В настоящее время уголовное дело в суде.

Помимо каждодневной оперативной работы, правоохранители методично занимаются профилактическими мероприятиями по предотвращению скотокрадства. Как рассказал Zakon.kz заместитель начальника Управления криминальной полиции ДП Атырауской области подполковник Абай Джумабаев, с 11 по 31 марта 2025 года стражи порядка проверили автотранспорт и торговые объекты на предмет перевозки и реализации ворованного скота и мясной продукции без соответствующих документов. Во время отработки осмотрели 771 автомашину, 260 торговых точек и 248 крестьянских хозяйств. Выявили 39 фактов перевозки скота и мяса без документов и 11 случаев реализации продукции без соответствующих бумаг. К административной ответственности привлекли 50 человек. Сумма штрафов - 1 966 000 тенге. Доказано четыре факта преступлений. Владельцам животных возвратили 18 лошадей и одну овцу.

"Мы сделали расклад проблемы и обозначили несколько факторов, создающих условия для скотокрадства. Охотникам за чужими скакунами и упитанными буренками не представляет особого труда увести скот, так как подчас животные пасутся без догляда. Некоторые владельцы беспечны, отпуская скотину на бесконтрольные пастбища, а потом ищи ветра в поле. К тому же преступникам без труда удается пробираться в места содержания скота, надежные ограждения загонов и крепкие замки не у всех. Другая сложность – отсутствие клейма и бирок у скота, и злоумышленники пользуются этим, без проблем продавая его на рынках. Если нам удается задержать подозреваемых с клеймеными и биркованными животными, то опознание упрощается , соответственно, помогает оперативно вернуть их владельцу". заместитель начальника Управления криминальной полиции ДП Атырауской области подполковник Абай Джумабаев

Полицейские убеждают, что забота о безопасности хозяевами своих верблюдов, лошадей, коров и овец, применение современных технологий способствуют снижению риска хищений.

"При профилактических мероприятиях мы просим фермеров использовать на животных GPS-сигнализаторы. Такие технологии помогут отслеживать их место даже на свободном выпасе. Еще говорим, что нужно повязывать на них светоотражающие ленты, тогда они будут заметны в темноте. Это тоже имеет значение в снижении риска увода стада. Надо в обязательном порядке заключать договор с пастухами, и черным по белому прописывать ответственность за сохранность стада". заместитель начальника Управления криминальной полиции ДП Атырауской области подполковник Абай Джумабаев

Фермер из Атырауской области Владимир Розметов поделился с корреспондентом Zakon.kz своей историей.

"Однажды в нашем крестьянском хозяйстве в Кзылкогинском районе пропали 300 овец. Стали спрашивать у чабана, с которым был заключен договор о материальной ответственности, где же животные? Услышали, что, дескать, они убежали. Как убежали? Это же не лошади. Мы сами животных нашли, доказали, что они наши, так как с клеймом. Более того, они племенные, а это значит – каждая голова на учете. Сообщили в полицию. Правоохранители выяснили, что пастух продавал наших овечек направо и налево, а деньги тратил на азартные игры. Его осудили, дали условный срок". Владимир Розметов

Добавим, что по сведениям пресс-службы Департамента полиции Атырауской области в 2024 году в регионе зарегистрировано 34 преступления, связанные со скотокрадством. Арестованы 17 человек, две преступные группы (в 2023 году попались 24 похитителя и одна группировка). Выявлено 512 нарушений Правил выпаса сельскохозяйственных животных, и 118 правонарушений по части ветеринарии, в том числе 92 – за перевозку скота и мясной продукции без соответствующих документов, 26 – за реализацию скота и мясной продукции без необходимых документов.

19 марта 2025 года Zakon.kz сообщил о том, что в Атырауской области в борьбу с коррупцией включились десятки общественников, ставшие весомым подспорьем в работе сотрудников региональной Антикоррупционной службы.