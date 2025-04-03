Осторожно, пешеход: полиция Алматы обратилась к водителям после череды наездов на детей

Пешеход всегда прав – часто ошибочно считают переходящие дорогу, и они же буквально кидаются под колеса движущихся машин. Однако безопасность в руках береженого, главное, следовать правилам дорожного движения. Zakon.kz узнал у специалистов, как часто на "зебрах" происходят наезды на людей.

Алматинка Таира Алиева за два года потеряла маму и брата, они погибли на пешеходном переходе под колесами авто. Первый случай произошел в 2015 году, а второй – в 2017-м. Тогда их семья жила в поселке Бесагаш Талгарского района.

"Долгое время наш пешеходный переход на главной трассе поселка был проблемным. Постоянно кого-то сбивали. Водителям трудно было заметить пешеходов, особенно в темное время суток, из-за того, что "зебра" на трассе была не четкая, быстро стиралась, дорожный знак перекрывали деревья, освещение вдоль дороги – тусклое. Родители всегда переживали за нас с братом, встречали после учебы. А потом мама сама угодила под колеса легковушки, водитель сказал, что не заметил ее. А через два года на том же злополучном месте умер брат". Таира Алиева

Девушка говорит, что после череды трагедий она с отцом решила переехать в город.

"Спустя столько лет я недавно ездила в поселок к друзьям. Переходя ту же "зебру", обратила внимание, что эта игра на выживание для местных жителей продолжается. Было видно, как особо аккуратно они переходят трассу, потому что поток машин большой, все водители торопятся домой". Таира Алиева

О ситуации в Алматы рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы городского Департамента полиции подполковник полиции Тимур Ногайбаев. По его словам, с начала года произошло 636 наездов, в них погибли девять человек, 650 – пострадали. Буквально 2 апреля 2025 года семилетнюю девочку сбила фура на "зебре", она скончалась на глазах у матери.

Материал по теме В Алматы грузовик насмерть сбил ребенка

3 апреля 2025 года в Алматы снова совершен смертельный наезд на семилетнего ребенка. По словам очевидцев, водитель кроссовера двигался по Байзакова в северном направлении. Между улицами Карасай батыра и Богенбай батыра водитель допустил наезд на мальчика, который неожиданно выбежал на дорогу.

Материал по теме В Алматы кроссовер насмерть сбил ребенка

Стражи порядка отмечают, что прежде всего закон суров для водителей.

"Однозначно водители должны соблюдать все нормы ПДД. Если они не пропускают пешеходов, в КОАП РК предусмотрена административная ответственность по ст. 600 (за непредоставление преимущества передвижения пешеходам) в размере 10 МРП. А в отношении пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте, грозит наказание в размере трех МРП по ст. 615 КОАП РК". Тимур Ногайбаев

Сотрудник полиции Алматы напомнил о самых важных правилах, которые должен соблюдать каждый пешеход:

человек должен переходить дорогу только по пешеходному переходу. При его отсутствии на перекрестках – по линии тротуаров, где обочины;

перед началом перехода он должен убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств и их безопасной дистанции;

пешеход должен переходить дорогу под прямым углом к проезжей части, а не наискосок, не создавая помех для участников движения;

при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом в местах, где она хорошо просматривается в обе стороны;

не допускать выхода на проезжую часть в местах, где нет ограждения;

не задерживаться и не останавливаться на проезжих частях дороги.

"Соблюдение этих правил обеспечивает безопасность пешеходов. По детям – как таковых обязанностей нет, но стоит учитывать, что до достижения ими 18-летнего возраста родители несут за детей полную ответственность. Это не только по ПДД, а по всем общепринятым нормам и законам Казахстана. Мы рекомендуем, чтобы на одежде был какой-либо светоотражающий элемент, но этого никто не придерживается". Тимур Ногайбаев

Сотрудник ДП Алматы добавил, что водители самокатов при движении по пешеходным зонам должны быть бдительными, передвигаться со скоростью не более 5 км/ч, не перевозить никого с собой. А при движении по проезжей части дороги он должен иметь при себе водительское удостоверение любой категории, на нем должна быть каска и любой светоотражающий элемент.

По мопедистам Тимур Ногайбаев напомнил, что уже 5 апреля 2025 года в силу вступает закон "О дорожном движении", по которому двухколесная техника приравняется к механическим транспортным средствам, а значит, к водителям будут применяться все правила дорожного движения.

Между тем заведующий травматологическим пунктом Алматинской многопрофильной клинической больницы Орынбасар Еркеев рассказал, что ежедневно к ним с различными травмами поступают в среднем 15 человек, а по графе "наезд на пешехода" в неделю стабильно оказывается медицинская помощь троим, исключение – массовые происшествия.

Если человек стал свидетелем наезда на пешехода или сам оказался в такой ситуации, травматолог советует действовать оперативно и грамотно, чтобы минимизировать последствия: