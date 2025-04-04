"Привет, Андрей!": съемочной группе пришлось обратиться в полицию, чтобы пригласить жителя Атырау на шоу

Съемочной группе из России пришлось обратиться в полицию, чтобы связаться с жителем Атырау Есболатом Балабаевым и пригласить его на шоу "Привет, Андрей!". Мужчина, ставший популярным в TikTok благодаря исполнению казахской песни, сначала принял звонок редакторов за розыгрыш.

Однако после вмешательства правоохранительных органов он согласился на участие в программе и уже скоро отправится в Москву, передает корреспондент Zakon.kz.

Известный в Атырау общественный деятель и блогер Есболат Балабаев привлек внимание российских журналистов после публикации в TikTok, где он исполнил популярную казахстанскую песню "Достарым менің золотой". Видео быстро разлетелось по соцсетям, и редакторы ток-шоу "Привет, Андрей!" решили пригласить его на съемки в российскую столицу. Однако связаться с ним оказалось не так просто.





"Когда мне впервые позвонили и представились редакторами шоу, я нагрубил им, решив, что это мошенники. Через несколько дней ко мне обратились знакомые полицейские, с которыми я сотрудничаю уже шесть лет, и попросили ответить на звонок", – смеется Есболат.

Оказалось, что после неудачных попыток дозвониться редакция обратилась за помощью к правоохранительным органам Атырауской области. Вскоре к Есболату домой приехала съемочная группа из Москвы, которая лично уговорила его принять участие в программе.

История Есболата Балабаева – это история преодоления. 15 лет назад он попал в серьезную аварию, после которой оказался прикован к инвалидной коляске. В тот же год от него ушла жена, оставив двоих детей. Однако трудный период длился недолго – в 2015 году он встретил свою будущую супругу Дину, которая вдохновила его на перемены.

Сегодня Есболат активно сотрудничает с патрульной полицией, участвуя в профилактических мероприятиях по безопасности дорожного движения. Он посещает больницы, поддерживает жертв ДТП, помогает им морально и мотивирует к восстановлению. За свою волонтерскую деятельность в 2024 году он был признан "Волонтером года" по версии полиции.

Теперь история этого несломленного человека будет рассказана в эфире российского телеканала.