#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
501.57
554.34
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
501.57
554.34
5.98
Статьи

"Привет, Андрей!": съемочной группе пришлось обратиться в полицию, чтобы пригласить жителя Атырау на шоу

Съемочная группа, Есболат Балабаев, Атырау, шоу &quot;Привет, Андрей!&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 10:11 Фото из личного архива героя
Съемочной группе из России пришлось обратиться в полицию, чтобы связаться с жителем Атырау Есболатом Балабаевым и пригласить его на шоу "Привет, Андрей!". Мужчина, ставший популярным в TikTok благодаря исполнению казахской песни, сначала принял звонок редакторов за розыгрыш.

Однако после вмешательства правоохранительных органов он согласился на участие в программе и уже скоро отправится в Москву, передает корреспондент Zakon.kz.

Известный в Атырау общественный деятель и блогер Есболат Балабаев привлек внимание российских журналистов после публикации в TikTok, где он исполнил популярную казахстанскую песню "Достарым менің золотой". Видео быстро разлетелось по соцсетям, и редакторы ток-шоу "Привет, Андрей!" решили пригласить его на съемки в российскую столицу. Однако связаться с ним оказалось не так просто.


"Когда мне впервые позвонили и представились редакторами шоу, я нагрубил им, решив, что это мошенники. Через несколько дней ко мне обратились знакомые полицейские, с которыми я сотрудничаю уже шесть лет, и попросили ответить на звонок", – смеется Есболат.

Оказалось, что после неудачных попыток дозвониться редакция обратилась за помощью к правоохранительным органам Атырауской области. Вскоре к Есболату домой приехала съемочная группа из Москвы, которая лично уговорила его принять участие в программе. 

История Есболата Балабаева – это история преодоления. 15 лет назад он попал в серьезную аварию, после которой оказался прикован к инвалидной коляске. В тот же год от него ушла жена, оставив двоих детей. Однако трудный период длился недолго – в 2015 году он встретил свою будущую супругу Дину, которая вдохновила его на перемены.

Сегодня Есболат активно сотрудничает с патрульной полицией, участвуя в профилактических мероприятиях по безопасности дорожного движения. Он посещает больницы, поддерживает жертв ДТП, помогает им морально и мотивирует к восстановлению. За свою волонтерскую деятельность в 2024 году он был признан "Волонтером года" по версии полиции.

Теперь история этого несломленного человека будет рассказана в эфире российского телеканала.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
Читайте также
Озеро Сайран: на каком этапе находится благоустройство любимого алматинцами места отдыха
Статьи
09:13, Сегодня
Озеро Сайран: на каком этапе находится благоустройство любимого алматинцами места отдыха
Осторожно, пешеход: полиция Алматы обратилась к водителям после череды наездов на детей
Статьи
17:47, 03 апреля 2025
Осторожно, пешеход: полиция Алматы обратилась к водителям после череды наездов на детей
Торговые пошлины в 27% от Трампа: как отреагируют экономика Казахстана и нацвалюта
Статьи
15:34, 03 апреля 2025
Торговые пошлины в 27% от Трампа: как отреагируют экономика Казахстана и нацвалюта
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: