День работников науки отмечают в Казахстане: как поддерживают молодых ученых и их разработки

12 апреля в Казахстане отмечается День работников науки. Профессиональный праздник посвящен ученым, исследователям и всем, кто своим трудом способствует развитию технологий и инноваций. Их работа лежит в основе прогресса и повышения качества жизни в стране, сообщает Zakon.kz.

Эта дата выбрана неслучайно: именно в этот день родился выдающийся казахстанский ученый-геолог, первый президент казахстанской Академии наук Каныш Сатпаев. Родина первого казахского ученого – Павлодарская область. Сатпаев написал более 800 трудов по разным областям науки и культуры. Сегодня у него немало последователей. К слову, эта дата была установлена Указом президента Республики № 164 от 20 октября 2011 года.

Вместе с тем 12 апреля 1961 года впервые мир услышал о Байконуре – в этот день Юрий Гагарин совершил свой первый исторический полет в космос. Это большая, долгая работа, за которой стоял труд работников науки. А первый казахстанский космонавт Токтар Аубакиров совершил полет в 1991 году.

Сегодня в Казахстане насчитывается более 25 тысяч ученых, половина из них – молодые исследователи в возрасте до 40 лет.

Один из самых молодых из них, посвятивший свою жизнь такой науке, как химия, Эльдар Талгатов. Zakon.kz побеседовал с исследователем и узнал, как он пришел в науку и почему решил стать химиком.

Фото: из личного архива Эльдара Талгатова

36-летний Эльдар Талгатов родом из села Катон-Карагай. Он окончил бакалавриат и магистратуру в Восточно-Казахстанском университете имени Сарсена Аманжолова, а потом поступил в докторантуру в Казахстанско-Британском техническом университете. Сейчас Эльдар имеет ученое звание ассоциированный профессор (старое название доцент. – Прим. ред.) и работает заведующим лабораторией в Алматы.

Его путь в науке начался с работы в Национальной научной лаборатории коллективного пользования. Во время обучения в бакалавриате перспективного парня заметили и пригласили на открытую вакансию, поскольку он был призером республиканских олимпиад по химии и активно участвовал в мероприятиях.

"Во время выполнения моей магистерской диссертации я познакомился с моим научным руководителем Алимой Жармагамбетовой (внучка Каныша Сатпаева. – Прим. ред.). Она является основателем научной школы по металлополимерным катализаторам. Будучи магистрантом, я попал к ней и стажировался в институте, в котором сейчас работаю. Она открыла для меня мир науки. Затем я поступил на грант в докторантуру и решил, что в дальнейшем займусь разработкой катализаторов для одного из наиболее промышленно важных процессов – гидрирования. А 25% химических превращений включают как минимум одну стадию гидрирования". Эльдар Талгатов

Чуть позже молодой ученый начал публиковаться в достаточно серьезных научных журналах, где для размещения статей существуют строгие требования и определенные результаты исследований.

Фото: из личного архива Эльдара Талгатова

Говоря о достижениях в науке, Талгатов отмечает, что он приверженец зеленой химии, поэтому его диссертация была посвящена применению полисахаридов.

"Тема моей диссертационной работы была посвящена использованию природных полимеров в создании сорбентов и катализаторов. Где мы разработали один композит, который продемонстрировал хорошие детоксикационные свойства. Он способен извлекать из организма ионы тяжелых металлов. Мы продолжили исследования с этими композициями и оказалось, что они также защищают слизистую желудка от энтерколитов. Композит имеет очень простой рецепт. Один из компонентов – это местный природный сорбент Тагансорбент – монтмориллонитовая глина Таганского месторождения (Восточный Казахстан). Второй компонент – это пектин, природный полимер, содержащийся в яблоках, сахарной свекле и других растениях. Он обладает биологической активностью". Эльдар Талгатов

Фото: из личного архива Эльдара Талгатова

Своим самым ярким открытием наш собеседник считает получение магнитных катализаторов. Они наноразмерны и обладают высокой удельной поверхностью, благодаря чему отлично диспергируются в растворах.

"Я один из немногих в Казахстане, кто занимается именно этим направлением. Когда я выиграл второй научный проект, моя цель заключалась в разработке бифункциональных катализаторов. Буквально в прошлом году у меня вышла совместная публикация с турецкими учеными. Мы исследовали мои катализаторы сразу в двух процессах. Это присоединение водорода к органическим соединениям (гидрирование) и получение водорода из воды под действием света. В будущем, если технологии будут развиваться, это может привести к созданию искусственного фотосинтеза. То есть возможность получать химические вещества прямо из воздуха. Например, спирты, такие как метанол и этанол, которые широко применяются в различных отраслях промышленности". Эльдар Талгатов

Ученый отмечает, что при реализации таких научных проектов одна из основных трудностей – получение финансирования. Поскольку для этого необходимо выиграть грант, а иногда проект может не получить поддержку, тогда приходится ждать следующего конкурсного отбора.

"Конечно, за последние несколько лет ситуация немного улучшилась. К примеру, раньше гранты на научные проекты разыгрывались раз в три года, теперь каждый год. Также увеличили финансирование. Единственное, при подаче заявки необходимо строго соответствовать всем критериям. Если не удается выиграть грант, ты не можешь продолжать исследования. В целом, наука в Казахстане не стоит на месте, а развивается, и я надеюсь, что такая тенденция продолжится, перейдет на более качественный уровень", – говорит химик.

Фото: из личного архива Эльдара Талгатова

Химик считает, что самое главное в науке – это талантливые кадры и их удержание. Впрочем, как в любой другой сфере. Стоит отметить, что в последние годы казахстанской науке отведено особое место. Помимо приобретения новой и современной техники, ученым доступны различные гранты на разработки, а также государство старается поддержать молодых и перспективных ученных. Создаются специальные программы по повышению квалификации, стали доступны льготные ипотечные займы, а также увеличиваются заработные платы у специалистов. Одним словом, делается все, чтобы отечественная наука развивалась. Это отмечает и Эльдар Талгатов, который сейчас как раз руководит одним научным проектом.

"Мой научный проект посвящен разделению солей никеля и кобальта. Важность проводимых исследований обусловлена растущим спросом на литий-ионные батарей (из-за роста продаж электромобилей), компонентами которых являются соли кобальта и никеля высокой чистоты. Проблема заключается в том, что ионы этих металлов являются сопутствующими в рудах и имеют близкие свойства, и поэтому их разделение весьма затруднено", – рассказывает ученый.

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Наш герой считает, что для того, чтобы стать ученым, самое главное – это фантазия и искренний интерес. Нужно действительно гореть этим делом, поскольку в науке важна настойчивость. Томас Эдисон говорил: "Я нашел 2000 неправильных способов – осталось найти лишь один, верный способ".