Природа творит красоту: на Балхаше засняли процесс становления ледовых торосов

Побережье озера Балхаш украсили торосы. Ледяные глыбы завалили пляжи в некоторых районах недалеко от города. Полюбовался арктическими пейзажами и корреспондент Zakon.kz.

Ежегодно с приходом устойчивого тепла на берегу озера Балхаш вырастают ледяные горы – торосы. Это нагромождение обломков льда до 10-20 метров в высоту, которые образуются в результате сжатия ледяного покрова.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Такое природное явление можно наблюдать на реках, озерах и водохранилищах. Сильный ветер ломает подтаявший лед на акватории водоема и гонит к берегу, из-за чего формируются настоящие арктические пейзажи.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Торосы обычно появляются в период с начала и до середины апреля. Но бывают исключения.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Например, в 2024 году торосы образовались в январе. Тогда местные жители называли две версии. По одной из них на акватории озера проводили взрывные работы для того, чтобы в начале активного сезонного таяния льда не затопило прибрежные территории. Еще одним объяснением раннему появлению торосов была невероятно теплая погода. В Балхаше тогда некоторое время стояла плюсовая температура, в результате которой лед начал таять. А после в регионе дул штормовой ветер, который и мог стать автором причудливых ледовых скульптур.

В 2025 году природное явление появилось своевременно. Однако его напор удалось удержать не везде. В социальных сетях распространяются видео, на которых видно, как лед буквально "ползет" по каменистому берегу. Жители Балхаша снимают и романтические видео. Например, в образе ангела.

Редакция Zakon.kz предупреждает, что такие съемки могут быть травмоопасными! Не стоит повторять их ради красивых кадров для соцсетей.

А на других кадрах ледяная гора надвигается на прибрежные постройки и подминает под себя металлическую беседку, будто та сделана из бумаги. Таким образом, природная стихия показала себя во всей красе и доказала свою неотвратимость.

Посмотреть на торосы – любимое развлечение горожан в это время года. Люди ждут, когда глыбы окажутся на берегу, и едут целыми семьями полюбоваться природным явлением. Но есть они не на всем побережье. Ежегодно лед пригоняет в район садового общества "Белый камень", которое находится в 10 километрах от города Балхаша.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Стоит отметить, что торосы не только красивы, но и опасны. Между кусками льда есть щели, где может застрять нога. Под солнечными лучами глыбы тают и рушатся. А в этом году из-за теплой погоды сформировались проталины и промоины, куда может провалиться человек.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

"Только что при нас в воду провалился мальчик лет 10-12. Он шел с братом и наступил в то место, где льдины плавали на поверхности. И по пояс оказался в воде. Второй мальчик начал сильно кричать и звать родителей. К счастью, ребенок сам смог выбраться. Его быстро переодели в сухую одежду, – поделился очевидец происшествия Сергей. – Сейчас очень тепло, все тает, поэтому здесь опасно. Вот буквально пару минут назад мужчина провалился ногой по колено, мой друг тоже".

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Отреагировали на массовый наплыв зрителей к торосам и спасатели. Они выставили пост наблюдения и задействовали дроны для выявления нарушителей, напоминая, что в погоне за красивыми пейзажами нельзя забывать про безопасность.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

"Управление по чрезвычайным ситуациям города Балхаша сообщает, что выход на лед строго запрещен. За нарушение и невыполнение пункта 47 Правил безопасности на водоемах жители будут привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 412 Кодекса об административных правонарушениях, – сообщили в УЧС города.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

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