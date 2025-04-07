Самолет для Красной армии, мировая известность и смерть в забвении: история легендарного Кажымукана

Легендарному Кажымукану Мунайтпасову сегодня исполнилось бы 154 года, и биография этого казахского палуана достойна экранизации, что, впрочем, сделано было не раз, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Богатырем он был с рождения. И звали его от рождения просто Мукан. Родился Мукан Мунайтпасулы в семье из рода кипчак 7 апреля 1871 года в ауле Караоткель Акмолинской области.

Уже рождение этого мальчика было окутано легендой. Дело в том, что до Мукана в семье Мунайтпаса и Сары была пара близнецов – Асан и Усен. Но эти дети умерли в младенчестве. И потом долго оглушенная таким горем Сара не могла понести. А тут свекрови этой женщины приснился сон, в котором голос велел ей найти в степи некую травку и отваром напоить невестку.

Бабушка так и сделала, и невестка действительно забеременела, начав принимать отвар. Но сразу после рождения крупного сильного мальчика Сара умерла, и именно бабушка стала ухаживать за малышом Муканом.

Мальчик рос настоящим богатырем, впрочем, как и его отец. Мунайтпас не раз побеждал в борцовских турнирах с казахскими силачами, а его сын стал знаменитостью еще в подростковом возрасте.

"Повествуя школьникам о наших казахских знаменитостях, я часто рассказываю такую историю, – говорит педагог из Талдыкоргана Екатерина Шацкая. – Нанялся Мукан как-то батраком к сельскому баю, семья парня жила нелегко, и работать ему, конечно, пришлось. В зимнюю акмолинскую стужу видит однажды Мукан, как несколько человек недалеко из его аула пытаются вытащить изо льда и снега вмерзшую в них бочку с маслом. Но не получается это у них. Тогда подросток подошел к бочке, расшатал ее и не без труда, но вынул. И люди были очень удивлены. А еще бытует в народе история, как юный Мукан вез из степи сено в аул, и лошадь, впряженная в телегу, упала, выбилась из сил. Тогда юноша распряг лошадь, закинул ее на сено в телегу, впрягся в телегу сам и отволок ее в аул".

Как бы то ни было, но именно работодатель подростка Мукана, тот самый бай, имя которого кануло в Лету, сообразил, сколько преимуществ дает ему сила этого парня. И стал вывозить его на борцовские поединки между палуанами, которые устраивались во время людных тоев и ярмарок. Мукан повсюду одерживал победы, да так, что зрители даже стали говорить, мол, неинтересно, когда этот джигит участвует в схватках, итог состязаний-то тогда предрешен.

И самому Мукану все это вскоре надоело.

"Он же мечтал увидеть мир, прославиться по-настоящему, не на тоях в родных краях, а на весь мир, – рассказывает журналист и краевед Абай Суракбаев. – И случай помог ему, что говорится, "взять старт". До парня дошли слухи, что в Омске открылся цирк, а цирк, как известно, славился в те времена, прежде всего, выступавшими на арене силачами. Он добрался до Омска и попал на представление, и когда зазывала стал приглашать мужчин из публики помериться силами с главным силачом труппы, Мукан гордо вышел на арену. И победил. Директор цирка, пораженный этой победой, берет его в Санкт-Петербург, где пристраивает в борцовскую школу "Дядя Ваня". Ваня, кстати, это один из самых известных атлетов того времени Иван Лебедев".

В школе дяди Вани Мукан встретил человека, которого называл своим братом после близкого знакомства и тесного общения, – легенду русского борцовского спорта Ивана Поддубного. Дружили эти великие люди много лет.

С цирка и борцовской школы началась мировая карьера Мукана Мунайтпасова, начавшего много гастролировать. Он выступал под именами и прозвищами Қара Мұстафа, Черный Иван – это когда выходил на ковер в составе четырех Иванов – вместе с Поддубным, Заикиным и Шемякиным. Выходил на ковер под псевдонимом Ямагата Муханура, был в истории такой самурай и телохранитель японского императора.

"И интересно то, как Мукан стал Кажымуканом, – рассказывает Екатерина Шацкая. – В Турции он победил самого известного в той стране силача Нуруллаха. И правитель Стамбула Шакир-паша тогда казахского богатыря Мукана пригласил с собой в путешествие, а путешествие было в Мекку. После хаджа и стал Мукан Кажымуканом Мунайтпасовым".

Больше этот сильный телом и духом человек имен и псевдонимов не брал, на всю жизнь он так и остался великим Кажымуканом. Его приглашали жить и выступать, стать наставником борцов правители нескольких стран, но он любил родную казахскую землю, стихи Абая, кюи и звуки домбры. Он был казахским палуаном, и именно это было самой большой гордостью Кажымукана.

Известный на весь мир борец Николай Турбас писал о нашем герое: "Спортивную карьеру Кажымукан начал в 1905 году и за последующие 10 лет объездил десятки государств, выступал в Америке, Китае, Аргентине и прочих странах. Он имел широчайшие плечи, колоссальную силу, длинные руки, что имело большое значение в борьбе. Многие борцы боялись его и неохотно вступали с ним в борьбу".

Жену свою Кажымукан встретил в цирке, она была гимнасткой, выступала на лошади. Влюбившийся сразу и бесповоротно, Кажымукан сделал предложение Надежде Череповской, которое она приняла, и пара заключила мусульманский брак. Женщина тогда приняла имя Фатима.

После возвращения из многочисленных турне Кажымукан долгие годы жил в Омске, а в тридцатые годы, попав под молох репрессий, оказался в тюрьме. И только всемирная слава помогла ему не сгинуть по расстрельной статье. Он не был даже сослан, но стал "неблагонадежным". И все еще был звездой.

"Это, наверное, будет интересно читателю, – рассказывает пенсионерка, ветеран сферы культуры из Кызылорды Хабиба Омарова. – В 1926 году Кажымукана пригласили на открытие в Кызылорде первого казахского профессионального театра, а именно в этом театре начинали свои творческие пути Амре Кашаубаев, Калибек Куанышпаев, Иса Байзаков. И именно в это время Кажымукан стал организовывать соревнования по борьбе по всему Казахстану".

В годы Великой Отечественной войны борец, которому уже исполнилось 70, конечно, не попал на фронт, хотя очень хотел и просился, но он собрал труппу силачей, актеров, музыкантов – буквально передвижной театр и, выступая в разных городах, собрал деньги на самолет У-2. За что получил благодарность от самого Иосифа Сталина, назвавшего его в своем письме "товарищем Кажымуканом".

"Кстати, за штурвал самолета, собранного на деньги труппы Кажымукана, сел летчик-казах", – рассказывает Абай Суракбаев. – В истории осталось его имя – Кажетай Шалбаев. И на самолете была надпись, самолет Кажымукан назвал "Амангельды Иманов".

А умер великий борец в бедности и забвении. Ибо за свою жизнь не сколотил состояния, больше помогая другим, чем отдавая семье. В июне 1946 года его семья приехала жить в колхоз "Ленинское знамя" Темирлановского сельсовета Арысского района. И не было у Кажымукана и его близких там даже дома, до самой смерти 12 августа 1948 года жил борец с семьей в хлеву.

У борца было четыре сына и три дочери, жили они в Казахстане. И некоторые потомки борца даже пошли по его стопам. Со временем заслуги Кажымукана были признаны официально, о нем написано несколько книг и сняты фильмы, в Казахстане его имя носят спортивные школы, улицы, стадионы, Дворцы единоборств. И память в народе о нем – только светлая, ведь это был широченной души человек, не восхищаться которым было невозможно.