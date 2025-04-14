Еркебулан Токтар и Ангелина Лукас: житель Атырау пишет портреты знаменитостей на грязном стекле авто

Житель Атырау Асылан Жазиков нашел необычный способ выразить восхищение известными казахстанцами. Он пишет их портреты на заднем стекле своего автомобиля. Zakon.kz побеседовал с художником и узнал, как возникла эта идея.

35-летний Асылан Жазиков живет в Атырау. У него есть супруга и трое детей. Работает в компании по производству минеральной воды, в частности, контролирует товары и оборудование в магазинах. Считает себя среднестатистическим казахстанцем и называться талантом пока не спешит.

Фото: из личного архива Асылана Жазикова

"Мне давно нравится рисовать. Впервые в 2016 году на заднем стекле своего авто я вывел герб английского футбольного клуба "Лестер" и написал, что с детства за него болею. Тогда он всерьез претендовал на чемпионство. Дополнил изображение лисы львом из Премьер-лиги, а также бюстом итальянского тренера Клаудио Раньери. Мое творчество попало на страницы британской вещательной корпорации Би-би-си. Меня отметили под публикацией, друзья сразу заметили пост и поделились со мной. Но у меня был другой автомобиль, я его продал и пять лет ходил пешком". Асылан Жазиков

Полтора года назад молодой человек обзавелся новым авто и снова вспомнил про свое увлечение. Пристрастился настолько, что его машину один за другим стали украшать портреты знаменитостей.

"Я рисую только знаменитостей, которые вызывают у меня чувство гордости и уважения. В частности, это спортсмены и актеры. Например, написал портреты ключевых игроков сборной Казахстана. Одна из последних работ – Ангелина Лукас. Я не ярый ее фанат, но, конечно, болею за нее, поскольку она представляет нашу страну, не пропускаю ее бои". Асылан Жазиков

Автор признается, что своей креативностью хочет привлечь внимание общества к достижениям соотечественников. И безусловно, это ему удается.

"На дороге водители сигналят, показывают "класс", некоторые просят остановиться и фотографируются на фоне рисунка. Еще я свои работы выкладываю в соцсети, отмечаю героев, и некоторые из них откликаются. Например, актер Еркебулан Токтар, увидев себя в изображении, выразил благодарность в комментариях". Асылан Жазиков

Говоря о самом процессе творчества, художник делится, что, кроме автомобиля с грязным стеклом, как такового больше ничего не нужно.

"Обычно творю в своем гараже, а при хорошем дневном свете могу поработать во дворе. Рисую пальцем, что-то корректирую спичкой или ватной палочкой. Грязь на стекле делаю сам, а как – секрет, чтобы чаще рисовать, специально обучился этому. Изображение держится долго, даже после дождя, потом можно просто подправить его". Асылан Жазиков

Нередко водители просят парня разрисовать их транспорт, но пока из-за занятости он не соглашается.

"У меня не всегда получается в точности кого-то передать. Иногда нарисую и отправляю знакомым фото, они спрашивают: "Кто это? Что-то совсем не похож". Я перерисовываю. Еще у меня не очень хорошо получаются снимки, даже если портрет вышел классно. Поэтому в этом вопросе мне помогает знакомый Алихан Доскалиев, который умеет создавать красивое видео". Асылан Жазиков

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На этом житель Атырау не собирается останавливаться. Говорит, в скором времени на стекла своей машины перенесет образы мировых звезд. А позже, если будет время, попробует рисовать на заказ. Пока это его хобби, которое приносит удовольствие и позволяет отвлечься от серых будней.