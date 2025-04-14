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Еркебулан Токтар и Ангелина Лукас: житель Атырау пишет портреты знаменитостей на грязном стекле авто

Еркебулан Токтар и Ангелина Лукас: житель Атырау пишет портреты знаменитостей на грязном стекле авто, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 16:23 Коллаж: Zakon.kz, фото: из личного архива Асылана Жазикова
Житель Атырау Асылан Жазиков нашел необычный способ выразить восхищение известными казахстанцами. Он пишет их портреты на заднем стекле своего автомобиля. Zakon.kz побеседовал с художником и узнал, как возникла эта идея.

35-летний Асылан Жазиков живет в Атырау. У него есть супруга и трое детей. Работает в компании по производству минеральной воды, в частности, контролирует товары и оборудование в магазинах. Считает себя среднестатистическим казахстанцем и называться талантом пока не спешит.

Фото: из личного архива Асылана Жазикова

"Мне давно нравится рисовать. Впервые в 2016 году на заднем стекле своего авто я вывел герб английского футбольного клуба "Лестер" и написал, что с детства за него болею. Тогда он всерьез претендовал на чемпионство. Дополнил изображение лисы львом из Премьер-лиги, а также бюстом итальянского тренера Клаудио Раньери. Мое творчество попало на страницы британской вещательной корпорации Би-би-си. Меня отметили под публикацией, друзья сразу заметили пост и поделились со мной. Но у меня был другой автомобиль, я его продал и пять лет ходил пешком".Асылан Жазиков

Полтора года назад молодой человек обзавелся новым авто и снова вспомнил про свое увлечение. Пристрастился настолько, что его машину один за другим стали украшать портреты знаменитостей.

"Я рисую только знаменитостей, которые вызывают у меня чувство гордости и уважения. В частности, это спортсмены и актеры. Например, написал портреты ключевых игроков сборной Казахстана. Одна из последних работ – Ангелина Лукас. Я не ярый ее фанат, но, конечно, болею за нее, поскольку она представляет нашу страну, не пропускаю ее бои".Асылан Жазиков

Автор признается, что своей креативностью хочет привлечь внимание общества к достижениям соотечественников. И безусловно, это ему удается.

"На дороге водители сигналят, показывают "класс", некоторые просят остановиться и фотографируются на фоне рисунка. Еще я свои работы выкладываю в соцсети, отмечаю героев, и некоторые из них откликаются. Например, актер Еркебулан Токтар, увидев себя в изображении, выразил благодарность в комментариях".Асылан Жазиков

Говоря о самом процессе творчества, художник делится, что, кроме автомобиля с грязным стеклом, как такового больше ничего не нужно.

"Обычно творю в своем гараже, а при хорошем дневном свете могу поработать во дворе. Рисую пальцем, что-то корректирую спичкой или ватной палочкой. Грязь на стекле делаю сам, а как – секрет, чтобы чаще рисовать, специально обучился этому. Изображение держится долго, даже после дождя, потом можно просто подправить его".Асылан Жазиков

Нередко водители просят парня разрисовать их транспорт, но пока из-за занятости он не соглашается.

"У меня не всегда получается в точности кого-то передать. Иногда нарисую и отправляю знакомым фото, они спрашивают: "Кто это? Что-то совсем не похож". Я перерисовываю. Еще у меня не очень хорошо получаются снимки, даже если портрет вышел классно. Поэтому в этом вопросе мне помогает знакомый Алихан Доскалиев, который умеет создавать красивое видео".Асылан Жазиков

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 16:23
Рисую нитями: алматинка создает удивительные казахские картины

На этом житель Атырау не собирается останавливаться. Говорит, в скором времени на стекла своей машины перенесет образы мировых звезд. А позже, если будет время, попробует рисовать на заказ. Пока это его хобби, которое приносит удовольствие и позволяет отвлечься от серых будней.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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