Молотком по стеклу: необычные портреты исторических личностей создает казахстанец

Даулетбек Тойшыбаев создает изображения известных людей, используя вместо кисти молоток. На первый взгляд, это обычное стекло с трещинами и сколами. Но при определенном освещении линии складываются в портрет, передает Zakon.kz.

Автор необычных портретов – кызылординский художник, член Союза художников Казахстана Даулетбек Тойшыбаев. Его творчество известно не только в области, но и в стране. Он участник различных выставок, фестивалей, шоу и не раз был гостем республиканских телевизионных каналов.

Фото: из личного архива Даулетбека Тойшыбаева

Недавно он вернулся из Астаны, где представил свои работы в рамках республиканского проекта "Creative Aimaq". Он и художник, и гончар, и скульптор. Рисует картины рисом, песком, а также на коврах. Еще он освоил новую технику – молотком на стекле.

Художник наносит тысячи аккуратных ударов по прозрачному полотну, создавая трещины и сколы разной глубины. На первый взгляд, они кажутся случайными, но каждая точка заранее продумана: где-то удар едва заметен, а где-то – более глубокий скол, чтобы передать тени, контуры и черты лица.

Фото: из личного архива Даулетбека Тойшыбаева

"Молоток использую, как карандаш. Сначала изучаю фотографию, затем переношу изображение на стекло и отмечаю места, куда нужно наносить удары. Работа требует большой концентрации. Я надеваю защитные очки и наушники. Особенно люблю работать ночью, когда вокруг тихо". Художник Даулетбек Тойшыбаев

Художник использует прозрачное стекло толщиной четыре миллиметра. Кстати, стекло кызылординского производства, которое выпускают на местном стекольном заводе. Под ним художник размещает черную основу. Так трещины и сколы становятся заметнее. При изменении освещения меняется и визуальное восприятие работы. На создание одной картины уходит несколько дней. Технику Даулетбек Тойшыбаев освоил по интернету, изучая зарубежных мастеров.

Фото: из личного архива Даулетбека Тойшыбаева

Первой удачной работой стал портрет Ахмета Байтурсынова. Позже появились изображения других исторических личностей. Есть и портрет казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова, завоевавшего золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.

В марте 2026 года в Кызылординской областной художественной галерее имени Салихитдина Айтбаева прошла персональная выставка Тойшыбаева под названием "Оян". На ней были представлены 16 портретов – Коркыта ата, аль-Фараби, Толе би, Казыбек би, Айтеке би, Ахмета Байтурсынова, Алихана Бокейханова, Жамбыла Жабаева, Бауыржана Момышулы и других известных людей.

Фото: личный архив Даулетбека Тойшыбаева

Картины из стекла, по словам Даулетбека, можно использовать для оформления интерьеров, витрин и фасадов.

Также художник любит экспериментировать с другими материалами. В 2024 году на выставке Kilem Art он представил портреты женщин Великой степи, выполненные на коврах. Среди образов – Умай, Бегим ана, Домалак ана и сакские царицы.

Фото: личный архив Даулетбека Тойшыбаева

В руках Даулетбека молоток становится инструментом художника, а хрупкое стекло – основой для портретов. Там, где другой увидел бы лишь трещины, он создает искусство. И в этом, наверное, главный парадокс: чтобы появилось изображение, стекло сначала нужно повредить.