Как столетний фронтовик Жакан Сейсебаев из Жетысу готовится встретить юбилей Победы

В селе Алгабас области Жетысу в окружении внуков и правнуков с удовольствием проводит время ветеран Великой Отечественной войны Жакан Сейсебаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жакан Сейсебаев родился 10 марта 1925 года в селе Сатман Кербулакского района Алматинской области (нынче это территория области Жетысу). В 17 лет он ушел на фронт, первые три месяца проходил обучение в Подмосковье, а в начале 1943-го его отправили на фронт.

Аксакал хорошо помнит фронтовые годы и рассказывает о них.

"В сорок втором меня призвали в армию. И отправили тогда нас, призывников, на подмосковную станцию учиться обращению с орудиями "Катюша", и я горжусь, что это орудие я освоил на "отлично". Еще изучали пушки 45 мм и 76 мм, в общем, воспитали из нас артиллеристов. И 1 января 1943 года отправили на белорусский фронт". Жакан Сейсебаев

Жакан Сейсебаев в годы Великой Отечественной войны в первые месяцы службы был наводчиком реактивной системы залпового огня "Катюша" в составе 20-й роты 13-го минометного полка 5-й армии. В марте 1943-го он получил ранение в голову и был отправлен в Москву на лечение, после чего начал службу в секретном подразделении. Ранен он, кстати, был трижды. Победу застал в Кенигсберге.

С победой в Великой Отечественной войне служба Сейсебаева не закончилась, на фронте он провел еще 6 лет и 2 месяца: в его военной биографии была не только Германия, но и Япония, и Северная Корея.

"После военной службы стал жить как все и очень радовался мирной жизни, – рассказывает аксакал. – Приехал в родные края, стал работать в колхозе, создал семью. Все как у людей".

За военные подвиги Жакан Сейсебаев был удостоен наград, среди которых орден Отечественной войны I степени и несколько медалей. А прошлым летом ветерану доставили юбилейную медаль к 80-летию Победы, учрежденную указом президента Республики Беларусь.

У нашего героя большая, сплоченная семья, пятеро детей, более тридцати внуков, правнуков, праправнуков. Все они его приглашают к себе, и, когда чувствует себя хорошо, дедушка Жакан путешествует даже на дальние расстояния, летает и на самолетах, но больше всего он любит проводить дни в предгорном селе Алгабас на свежем воздухе. Красота родных мест его восхищает.

К слову, в 2025 году фронтовикам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в области Жетысу выплатили по пять миллионов тенге.

"Всего же на оказание единовременной материальной помощи 3 ветеранам и инвалидам ВОВ и 3 215 приравненным к ним ветеранам выделено 402,7 миллиона тенге", – сообщили в областном Управлении координации занятости населения и социальных программ.

С начала 2025 года в регионе запланировано множество мероприятий, посвященных Дню Победы, в том числе с участием школьников и студентов.

"Что особенно важно для патриотического воспитания подрастающего поколения: люди, живущие ныне, должны быть достойными наследниками авторов Победы и особенно ценить мир и благоденствие", – отметил председатель областного совета ветеранов Ермек Келемсеит.

Сейчас в области Жетысу готовится к изданию Книга памяти о воинах Великой Отечественной войны, в создании которой участвует в том числе и население, предоставляя для копирования семейные реликвии – письма и фотографии.

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