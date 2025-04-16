Пешком к победе: как ветеран из Костаная участвовал в освобождении Европы

Для большой и дружной семьи Нурушевых 9 Мая – это не просто красный день в календаре. А еще один повод приехать в гости к отцу, деду и прадеду и выразить слова благодарности и признательности. Корреспондент Zakon.kz встретился с семьей ветерана Дильдабека Сансыбаевича.

Незабываемый день: перловка с рыбой и 100 грамм

Дильдабека Сансыбаевича смело можно назвать богатым человеком – у него пятеро детей, 15 внуков и 17 правнуков. Несмотря на свой солидный возраст – 99 лет, костанаец старается вести активный образ жизни, каждое утро начинает с небольшой зарядки. И даже зимой старается выходить на небольшие пешие прогулки. Внуки подарили ему палочки для скандинавской ходьбы, которые он активно использует. А с приходом весны Дильдабек ата увеличивает время прогулок с одного часа до двух. Больше пяти лет он живет в Костанае с внучкой Диной и правнуком.

"Раньше дедушка нам неохотно рассказывал о войне, но чем старше мы становились, тем больше вопросов стали ему задавать. Многие детали тех времен он подзабыл, но основные события и названия городов, которые он освобождал, помнит", – рассказала внучка ветерана Дина Нурушева.

Родился Дильдабек Нурушев 10 января 1926 года в селе Ломоносовка Мендыкаринского района Костанайской области. Как и все сельские мальчишки, рвался защищать Родину, но в военкомате ему несколько раз отказывали, говоря, что призывной возраст еще не наступил. Но когда ему исполнилось 18 лет, парня вместе с другими ребятами отправили в город Чебаркуль Челябинской области на учебу.

Около полугода их обучали военным азам и присвоили звание "рядовой пехоты". И уже осенью 1944 года Нурушев попал на фронт, где воевал в составе 2-го украинского фронта под командованием легендарного маршала Константина Рокоссовского. Был участником боевых действий на реке Одер, который преодолевали пешком.

"Из Чебаркуля нас повезли на поезде в Польшу, высадили в городе Штеттин (в настоящее время Щецин, Польша. – Прим. ред.), где шли жестокие бои. Хорошо помню, что было много танков, артиллерии. А мы шли пешком, стреляли, бросали гранаты. Шаг за шагом освобождали большие и малые населенные пункты и дошли до города Бреслау (в настоящее время Вроцлав, Польша. – Прим. ред.). Там ждали военные машины, на которых нас повезли через Чехословакию, Румынию, Болгарию в город Кёнигсберг", – вспоминает ветеран.

По словам Дильдабека Сансыбаевича, жестокие бои шли и во время освобождения Кёнигсберга, во время которых они брали в плен фашистских солдат и отправляли в лагеря. Здесь же он узнал о победе.

"Этот день я никогда не забуду. Как только пришла весь о победе, мы дружно стали стрелять в воздух из оружия. Отдали честь победе. А на обед нам дали перловую кашу с очень вкусной рыбой и 100 грамм в честь победы", – поделился ветеран.

Но весть о победе для Нурушева не стала причиной для демобилизации. Его вместе с другими солдатами оставили сначала патрулировать Кёнигсберг, а затем отправили в город Ландсхут, где был штаб второго белорусского фронта под командованием Рокоссовского. Здесь участник войны получил Орден Отечественной войны 2-й степени и медаль "За победу над Германией в войне 1941-1945 годов". И до осени 1950 года он охранял склады с военной техникой и оружием. И только потом он отправился на Родину.

Фото предоставлено Диной Нурушевой

Мирная жизнь животновода

Отдохнув некоторое время в родном селе, Дильдабек направился в село Чандак Федоровского района Кустанайской области (в настоящее время Костанайская область – прим. ред.). Во время освоения целины он работал на стройке, а затем ушел в животноводы. Тогда район славился своими совхозами, где получали в большом количестве молоко, мясо, пшеницу.

"Я с детства помню, что в окрестностях села было много жайляу, и дедушка часто брал меня с собой. Он при совсхозе трудился скотоводом, разводил сельхозживотных и ухаживал за ним. Благодаря работе он и с бабушкой Ажар познакомился, которая трудилась телятницей. Они поженились, родили и воспитали пятерых детей. В 1986 году дедушка вышел на пенсию, и уже на личном подворье держал много лошадей, коз, коров", – добавила внучка.

Гордость большой семьи

В семье Нурушевых дедом и прадедом гордятся 32 потомка. И даже самые младшие правнуки накануне Дня Победы рассказывают одноклассникам о том, как Дильдабек ата приближал победу. Об этом им рассказывали родители и сам ветеран.

"Мы чтим этот праздник и гордимся, что наш дедушка вложил свои силы в победу. Каждый год он с нетерпением ждет этого дня. Утром мы идем на парад, относим цветы, обязательно пробуем солдатскую кашу. А затем возвращаемся домой, где нас уже ждут родные и близкие за праздничным дастарханом. В гости мы никого не зовем, все приезжают сами, чтобы поздравить и поблагодарить", – отметила Дина.

По словам внучки ветерана, чем старше человек становится, тем больше ценит то, что ему досталось от предков. И считает, что пока живы ветераны, нужно их благодарить за мирное время и ценить их подвиги.

"Мы прошли страшное время, поэтому на встречах с молодежью я всегда говорю, что мир – это самое важное для любого поколения. Призываю с уважением относиться к старшим, и делать свой вклад в спокойную и счастливую жизнь. Когда вокруг спокойствие, а рядом здоровые и живые близкие – это ли не счастье?" – подвел итог беседе ветеран.

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