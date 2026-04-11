Праздничная служба в честь Пасхи проходит в православных храмах Казахстана
Ровно в 23 часа в главном храме Алматы – Вознесенском кафедральном соборе – началось пасхальное богослужение. Несколько минут назад верующие Казахстана встретили Светлое Христово Воскресение. Те, кто хочет быть ближе к святым местам и может выстоять службу, предпочитают провести сегодняшнюю ночь в церкви. Это не является требованием, люди приходят по зову сердца и желанию души.
Фото: Zakon.kz
Для христиан Пасха – празднование воскрешения Иисуса Христа, которое случилось на третий день после его распятия. Светлое Христово Воскресение отмечается каждый год в разные даты, но всегда в воскресенье.
Пасха знаменует обновление и торжество жизни над смертью. В этот день Иисус Христос взял на себя все грехи человечества, ради искупления которых почил на кресте. А по прошествии трех дней неожиданно воскрес из мертвых и вознесся на небо.
Ежегодно верующие празднуют это событие благодарственной молитвой в соборах, храмах и церквях на пасхальном богослужении. Ночная служба как правило начинается до полуночи, а завершается к утру.
Сейчас в храме пахнет церковными свечами, благовониями и, несмотря на огромное количество людей, очень уютно.
"Двери храма открыты для всех без исключения. Место найдется каждому", – говорят священнослужители.
По давней традиции на Пасху храмы украшают красно-белыми цветами. В подобных тонах и одежда священников. Прихожане зажигают свечи и молятся о благополучии не только своих близких, но и нашего народа.
В храм пришли люди разных возрастов: от мала до велика. Малыши тоже приобщаются к ритуалу, держат свечи и еду, принесенную для того, чтобы освятить ее. Многие решили выстоять праздничную литургию до конца. Это непросто, признаются пожилые, ведь богослужение длится около трех часов, а иногда и больше.
Пасхальная служба начинается в ночь с субботы на воскресенье. Ее предваряет полунощница.
Пасхальная полунощница – это особый вид службы, совершаемой в храмах только на Пасху. На амвоне, то есть на возвышении в центре храма, лежит плащаница – плат с изображением Христа, лежащего во гробе. В храме приглушен свет, звучит канон Великой субботы, повествующий о погребении Христа. В конце полунощницы плащаницу заносят в алтарь.
Кульминацией ночного богослужения является Крестный ход под торжественный перезвон колоколов, во время которого священнослужители и прихожане с молитвой и зажженными свечами в руках обходят вокруг храма. Впереди несут фонарь, за ним:
- запрестольный крест;
- образ Божией Матери;
- хоругви – священные церковные знамена;
- свечи;
- кадила.
Завершают процессию священники, несущие Евангелие и икону Воскресения, с долгожданными словами: "Христос Воскресе! Воистину Воскресе".
После этого двери храма снова открываются, полутьма сменяется ярким светом, все участники крестного хода заходят в храм, подобно тому как жены – мироносицы, первыми узнав о воскресении Иисуса Христа, вошли в Иерусалим с этой вестью. Ночную службу продолжит заутреня. Получается своего рода переход от одного церковного действа к другому.
Для участия в пасхальной службе рекомендуется выбрать праздничную, но в то же время скромную одежду. Женщины обычно надевают платья с закрытыми плечами и юбки длиной не выше колен, голову покрывают платком белого или красного цвета. Стоит воздержаться от ярких аксессуаров или украшений, которые могут отвлекать окружающих от богослужения.
Мужчины перед входом в храм снимают головные уборы. Их одежда тоже должна быть скромной и опрятной.
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил православных казахстанцев с Пасхой. Праздничное пасхальное богослужение из Вознесенского кафедрального собора Алматы можно смотреть в прямом эфире здесь.
Материал по теме
Освящение пасхальных угощений начинается в субботу и продолжается в течение воскресенья. Часть пасхальной снеди, принесенной в храм для освящения, прихожане жертвуют нуждающихся.
Особым событием праздника Пасхи станет прибытие Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Казахстан. Благодатный огонь доставят в Вознесенский кафедральный собор города Алматы, а потом его частички отправят в другие города страны.