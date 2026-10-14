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Общество

Осужденные в браслетах более 150 раз нарушили закон в Мангистау

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 03:59 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
С начала года в Мангистауской области сотрудники службы пробации выявили более 150 нарушений со стороны осужденных, находящихся под электронным контролем, сообщает Zakon.kz.

По данным Lada.kz, сейчас на учете службы пробации департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области состоят более 900 осужденных.

Для контроля за соблюдением установленных судом ограничений в отношении части из них применяются электронные браслеты. Они позволяют отслеживать соблюдение осужденными установленных требований и своевременно выявлять нарушения.

С начала года сотрудники службы пробации зафиксировали более 150 нарушений. Среди них – отсутствие по месту жительства в установленное время, выезд за пределы соответствующей административно-территориальной единицы без необходимого согласования, совершение административных правонарушений, а также умышленная порча электронных браслетов.

Один из осужденных даже помещен на 10 суток в специальный приемник управления полиции Актау за совершение административного правонарушения.

Служба пробации также направила в суд представления в отношении еще двух осужденных о замене назначенного наказания на лишение свободы. Суд удовлетворил представления, после чего их направили в учреждения уголовно-исполнительной системы для отбывания оставшейся части срока.

Ранее мы писали о том, что казахстанский бухгалтер и учитель годами начисляли себе чужие зарплаты: сумма шокирует.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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