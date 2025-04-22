Карта строительного бума: где в Казахстане зреет новый мегаполис, а где – тишина

Строительная индустрия Казахстана продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста, оставаясь одним из ключевых локомотивов национальной экономики, сообщает Zakon.kz.

Данные Бюро национальной статистики АСПиР РК за I квартал 2025 года свидетельствуют о значительном увеличении объемов работ и ввода в эксплуатацию объектов, однако детальный анализ показывает, что этот рост распределяется по регионам страны весьма неравномерно, создавая как возможности, так и вызовы для дальнейшего развития.

Общий подъем сектора

Первый квартал 2025 года завершился с рекордным объемом выполненных строительных работ, достигшим 1014,8 млрд тенге. Это на 16,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Основными драйверами роста стали работы по строительству и ремонту сооружений, показавшие скачок на 29,3%, и нежилых зданий, увеличившиеся на 11,6%. Эти цифры указывают на активные инвестиции в инфраструктуру и коммерческую недвижимость.

Частный бизнес по-прежнему доминирует в отрасли, выполнив 90% всех строительных работ. Доля иностранных компаний составила 8,2%, государственных – лишь 1,8%. Такое распределение подтверждает, что частный капитал играет решающую роль в формировании строительного ландшафта страны.

По видам работ наибольшие объемы пришлись на строительство нежилых зданий (27,2%), дорожной инфраструктуры (автомобильных, железнодорожных дорог и метро – 17,9%) и жилых зданий (13,5%).

Фото: Zakon.kz

Региональные дисбалансы

Несмотря на общий позитивный тренд, региональная картина строительной активности выглядит неоднородной. Увеличение объемов работ зафиксировано в семнадцати регионах, но темпы роста значительно разнятся. В то время как некоторые области демонстрируют взрывной рост, другие показывают более скромные результаты или даже снижение.

Наиболее впечатляющий прирост зафиксирован в:

Мангистауской области (в 2,4 раза);

городе Астане (на 81,6%);

Акмолинской области (на 79,2%);

Костанайской области (на 66,5%);

Туркестанской области (на 57,4%);

Кызылординской области (на 51,3%);

Алматинской области (на 46,3%).

В то же время такие регионы, как области Абай (снижение на 8,1%) и Улытау (снижение на 25,3%), показали отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом.

При этом Астана уверенно лидирует по абсолютному объему выполненных работ, составив 17% от общереспубликанского показателя. Эта региональная неравномерность является важным аспектом, требующим внимания при формировании государственной политики.

Жилищное строительство и инфраструктура

Позитивная динамика отмечается и в сфере ввода жилья. За январь-март 2025 года введено в эксплуатацию 3729,1 тыс. кв. м жилой площади, что на 7,4% больше, чем годом ранее. При этом 92,9% (3465,8 тыс. кв. м) этого объема приходится на частных застройщиков, включая население.

Наибольший рост по вводу жилья продемонстрировали:

Алматы (на 33,3%);

Шымкент (на 25,5%);

Мангистауская область (на 21,8%);

Атырауская область (на 21,5%);

Жамбылская область (на 17,7%);

Астана (на 11,6%).

Здесь также видна региональная специфика: Карагандинская область показала значительное снижение ввода жилья (на 69,8%), а область Абай и Акмолинская область – снижение на 59,2% и 20,7% соответственно.

Не менее важно и развитие социальной инфраструктуры. За первый квартал 2025 года введено в эксплуатацию 36 общеобразовательных школ, 7 дошкольных организаций и 6 амбулаторно-поликлинических организаций, что способствует улучшению качества жизни населения.

Фото: Zakon.kz

Комментируя итоги первого квартала, экономист Руслан Султанов подчеркивает значимость отрасли для всей экономики.

"Строительство остается ключевым драйвером роста экономики. Сектор формирует 7,2% занятости, уступая только торговле, образованию и сельскому хозяйству. Рост устойчив, но дисбалансы между регионами сохраняются – это зона внимания для будущей политики". Руслан Султанов

Цитата эксперта точно отражает текущую ситуацию: сильный общий рост и устойчивость сектора при наличии заметных региональных перекосов. Эти дисбалансы могут быть связаны с концентрацией инвестиционных проектов в определенных регионах, уровнем развития местной инфраструктуры, доступностью земельных участков и другими факторами.

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