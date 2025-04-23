Землетрясение в Турции: казахстанцы рассказали о том, что сейчас происходит в Стамбуле

Очаг землетрясения располагался на глубине менее 6 км, а эпицентр – примерно в 40 км к юго-западу у побережья Силиври в Стамбуле. Подземные толчки ощущались в течение 10 секунд. О жертвах и разрушениях пока не сообщается, передает Zakon.kz.

По данным Агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), первый подземный толчок произошел у побережья Силиври, он был магнитудой 3,9 балла. Второе землетрясение было зарегистрировано силой 6,2 балла в 12:49 по местному времени в Стамбуле.

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Люди в панике покидали дома и пытались укрыться в более безопасном месте. Казахстанцы, которые сейчас находятся в Турции, рассказали о первых минутах после мощного землетрясения и о том, что сейчас происходит на стамбульских улицах.

"Я со своей семьей нахожусь в одном из парков Стамбула. Ждем повторных толчков. Мы очень испугались, взяли документы и вышли из дома. Казахстанцы поддерживают связь друг с другом по мессенджерам. О том, что кто-то из наших соотечественников пострадал, информации пока не было", – рассказала казахстанка Айнура Айдидолда.

Между тем турецкие СМИ оценивают произошедшее землетрясение как "разрушительное", что означает возможные повреждения зданий и сохраняющуюся опасность для населения.

"В принципе, все новые постройки в Стамбуле целые. Все потому, что новые дома построены по новым требованиям сейсмологической безопасности. От толчков пострадали совсем старые строения в некоторых районах, но больших разрушений в городе точно нет", – поделилась казахстанка.

По тревоге были подняты все экстренные службы. Позже министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу сказал, что первичные проверки в Стамбуле не выявили повреждений на автомагистралях, в аэропортах, поездах и метро. По его словам, контрольные мероприятия продолжаются. При этом в местной администрации сообщили о пострадавших.

"В результате паники 151 человек получил ранения, прыгнув с высоты. Их лечение продолжается в больницах, угрозы для жизни нет", – сообщает администрация Стамбула.

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Специалисты AFAD предупредили жителей Стамбула о том, что в ближайшее время возможны повторные толчки. После этого многие жители решили на время покинуть город, а те, кому ехать некуда, ищут более безопасное место, а именно – перебираются в эвакуационные пункты.

"Кто уже переживал землетрясение, у них, конечно, более острая реакция на все происходящее, они тут же садятся в машину и уезжают из города. А вот приезжие жители Стамбула к такому стихийному бедствию не готовы, у многих даже нет тревожных чемоданчиков. Стоит отметить, что опытные турки рекомендуют уезжать в сторону гор или в сторону Черного моря. Там более-менее безопасно", – поделилась Айнура Адидолда

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Стоит отметить, что Турцию пересекают две крупные линии разломов, регулярно вызывая подземные толчки. Так, 6 февраля 2023 года произошло два мощных землетрясения: первое магнитудой 7,8 – в районе Шехиткамиль в Газиантепе и второе силой 7,5 – в районе Экинезю в Кахраманмараше, после которых было зарегистрировано несколько тысяч афтершоков, разрушены и повреждены сотни тысяч зданий в 11 южных и юго-восточных провинциях Турции, в результате чего погибло более 53 000 человек. Еще 6000 человек погибли в северных районах соседней Сирии.

