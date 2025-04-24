Единство – фундамент безопасности: эксперт о деструктивных угрозах и гражданской идентичности

На прошедшей 34-й сессии Ассамблеи народа Казахстана были подняты ключевые вопросы консолидации общества и защиты национальных интересов в условиях непростой геополитической обстановки, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд актуальных вызовов и подчеркнул фундаментальное значение единства народа как опоры государственности и суверенитета.

Глава государства дал принципиальную оценку деятельности определенных кругов, которые, позиционируя себя как поборники свободы слова и прав человека, по сути, занимаются деструктивной работой против страны.

"Приходится констатировать, что, позиционируя себя поборниками свободы слова, отдельные якобы правозащитные организации, блогеры и журналисты пытаются везде и во всем искать в Казахстане негативную политическую подоплеку, по сути, устраивают провокации", Касым-Жомарт Токаев

Особое внимание глава государства уделил бывшим гражданам, уехавшим за рубеж. По его словам, они ведут "проплаченные атаки на наш народ", пытаются "шантажировать наши государственные органы", и их действия напрямую связаны с внешним финансированием.

"Сегодня для многих уже не секрет, что тем самым они просто-напросто отрабатывают выделенное им иностранное финансирование. Демократия, так сказать, на зарубежные деньги". Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев также упомянул недавние "разоблачения деятельности зарубежных неправительственных организаций", которые, по его оценке, ярко продемонстрировали их "циничность, алчность и равнодушие к Казахстану", а также выявили "темные стороны некоторых известных казахстанцев-грантополучателей".

Тем не менее, президент не отрицает наличие проблем внутри страны – "Они, конечно, имеются, как и в других странах". Но подход к их решению остается неизменным: "мы будем решать их не по чьим-то методичкам, а в соответствии со своим законодательством и национальными интересами". Президент выразил уверенность, что такой суверенный подход понятен как гражданам страны, так и "доброжелательно настроенным международным партнерам".

Подчеркивая важность внутреннего согласия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что нашему мировоззрению "абсолютно чужды идеологические распри". Нацию "объединяют и цементируют как единую историко-культурную и политическую общность уходящие вглубь истории традиции и ценности, наш менталитет и образ жизни".

В контексте укрепления общенационального единства и защиты от внешних угроз высказался главный эксперт Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК Бауыржан Баглай. Он подробно остановился на уникальности казахстанской гражданской идентичности.

"Гражданская идентичность в Казахстане уникальна и является межэтнической по своей сути. Это выстроенная веками общность различных культур формирует прочный фундамент нашей национальной безопасности". Бауыржан Баглай

Эксперт особо выделил, что сегодня целями деструктивных воздействий, часто управляемых из-за границы, часто становятся жители отдаленных регионов, молодежь и неопытные пользователи информационных ресурсов, что требует целенаправленной работы по повышению их медиаграмотности и защите от манипуляций.

"В условиях сложнейшей международной ситуации нам необходимо активно противостоять новым вызовам. Чужеродные силы используют весь спектр научно-технического прогресса, включая искусственный интеллект, для организации фейковых атак и внесения раздора. Наша стратегическая задача – упреждать и опережать эти деструктивные выпады". Бауыржан Баглай

По мнению специалиста, особая роль в противостоянии провокациям должна быть отведена представителям Ассамблеи народа Казахстана на местах – в каждом поселке и ауле.

"Наша задача – плотно работать со всеми этническими группами. Сохраняя и возвышая уникальность каждого этноса, мы должны укреплять высшую степень гражданственности – осознанную принадлежность к стране и единой общегражданской общности". Бауыржан Баглай

Именно о содержательной части деятельности АНК говорил и глава государства. Ассамблея должна стать своеобразным штабом, разрабатывающим стратегию и направляющим всю работу государства в межэтнической сфере, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, что только в 2024 году было проведено свыше 9 тыс. мероприятий, охвативших более 700 тыс. граждан по всей стране. По словам заместителя председателя АНК Расула Ахметова, в этих мероприятиях принимали участие представители всех возрастных групп и этносов, но особое внимание было уделено молодежи.