Особое внимание уделяется молодежи: новый зампред АНК о ее роли в поддержании стабильности и согласия

Назначенный 17 апреля 2025 года заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Расул Ахметов поделился с Zakon.kz собственной оценкой эффективности ее работы.

Он предположил, что на грядущей XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана особое внимание будет уделено новым проектам и внедрению новых подходов в работе с молодежью и институтами гражданского общества. Также в контексте международных процессов, возможно, будет обсуждаться вклад АНК в продвижение внешней публичной дипломатии, в том числе в рамках взаимодействия этнокультурных объединений с исторической родиной происхождения в контексте культурно-гуманитарных проектов.

"Прошедший год стал для АНК годом практических достижений. Через работу всех структурных подразделений – Совета аксакалов, Совета матерей, службы медиации и молодежной организации – удалось усилить роль Ассамблеи как платформы народного единства и конструктивного диалога. Были успешно реализованы проекты, направленные на развитие языковой политики, поддержку молодежных инициатив и сохранение культурного наследия Казахстана. В частности, молодежная организация "Ассамблея жастары" была признана самой активной молодежной организацией страны. Отмечу работу этнокультурных объединений в регионах, вклад которых в укрепление доверия и взаимопонимания между гражданами невозможно переоценить. Таким образом, АНК сыграла важную роль в политической модернизации страны, укреплении общенационального единства, расширении общественной поддержки реформ и вовлечении всех этносов в стратегическое развитие государства", – говорит Расул Ахметов.

Он также четко обозначил масштабы деятельности Ассамблеи: только в 2024 году было проведено свыше 9 тыс. мероприятий, охвативших более 700 тыс. граждан по всей стране. Эти мероприятия включали культурные фестивали, диалоговые площадки, образовательные семинары, форумы и конференции, направленные на укрепление межэтнического согласия. Активное участие принимают представители всех возрастных групп и этносов, но особое внимание уделяется молодежи: организация "Ассамблея жастары" реализует инициативы, направленные на формирование у молодого поколения ценностей толерантности и гражданской ответственности.

"Ассамблея народа Казахстана – важный инструмент реализации государственной политики в сфере общественного согласия и национального единства. Она обеспечивает взаимодействие между государством и гражданским обществом, способствуя формированию инклюзивного и толерантного общественного пространства. Ассамблея активно участвует в формировании предложений по законодательным инициативам, работает с общественными институтами и обеспечивает поддержку стратегических инициатив главы государства Касым-Жомарта Токаева, в том числе в рамках политических и экономических реформ. Ее деятельность укрепляет доверие к власти и создает устойчивую основу для развития страны", – считает спикер.

По его словам, Ассамблея активно проводит форумы и международные конференции, делится опытом. Благодаря этому удается популяризировать модель Казахстана как образец конструктивного межнационального диалога и устойчивого развития общества.

Отметим, 17 апреля 2025 года стало известно о назначении двух новых заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана (АНК). Ими стали Расул Ахметов и Дмитрий Останькович. Распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева созвана очередная сессия Ассамблеи народа Казахстана (АНК). Об этом проинформировали 20 марта 2025 года.

Предыдущая, ХХХІІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Единство. Созидание. Прогресс", состоялась 24-25 апреля 2024 года в Астане в Президентском центре. Сессия прошла в онлайн-формате из-за паводков.