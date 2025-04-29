Дань уважения подвигу героев ВОВ отдали студенты Костаная

Увидеть истории героизма, документальные материалы и лично встретиться с ветеранами ВОВ и тружениками тыла смогли костанайские студенты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В преддверии Дня Победы департамент пограничной службы по Костанайской области организовал торжественное мероприятие, чтобы отдать дань уважения подвигу поколения победителей – тем, кто сражался на фронте и трудился в тылу ради мира и будущего.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"Накануне 80-летия Великой Победы наш департамент организовал конференцию, на которую мы пригласили студентов, участников молодежного движения "Жас сарбазшы", ветеранов ВОВ и тружеников тыла. И главная цель – рассказать молодому поколению о вкладе костанайцев в победу. Считаем, что встречи и беседы с живыми участниками тех событий оставят след в памяти молодежи, и они с еще большим уважением будут относиться к подвигам земляков на фронте и в тылу", – рассказал заместитель начальника департамента пограничной службы по Костанайской области Айдын Баймухамедов.

В своем выступлении заместитель председателя Совета ветеранов Костаная Асия Дуанбаева отметила, что, несмотря на то, что регион находился в глубоком тылу, отсюда в ряды Красной армии отправились 73 тыс. человек, из которых не вернулись с полей сражений более 24 тысяч. Звания Героя Советского Союза был удостоен 31 костанаец, а 9 – вернулись полными кавалерами ордена Славы.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"В Костанай было эвакуировано множество фабрик и заводов, для которых освобождались помещения, налаживалось привезенное оборудование. И буквально через два-три месяца эти производства стали выпускать товары для фронта. И вклад этих людей в победу был бесценным", – отметила Дуанбаева.

Когда началась война, труженице тыла Венере Бондаренко было всего пять лет, но тогда, несмотря на возраст, трудились все.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"Отца забрали, а мы с братьями хоть и находились очень далеко от фронта, но все эти годы были в состоянии тревоги. Жить было очень трудно. Мама трудилась на элеваторе, мы все помогали. Ходили в поле собирали колоски, съедобные травы, вязали веники, чтобы ими топить печь. Нас спасла корова Зорька. Как многодетной семье нам выдавали хлеб, а когда старшие подоят корову, добавляли хлеб в молоко. Так и выжили", – рассказала труженица тыла.

По словам женщины, в многодетной семье не хватало обуви, и дети носили обувь по очереди. Когда с занятий возвращался старший брат, Венера надевала его ботинки и бежала на занятия. Но, несмотря на все сложности, у нее была тяга к знаниям и надежда, что война завершится победой. И это случилось. Счастью детей не было предела, когда с фронта вернулся их отец. А сегодня Венера Акремовна, которой почти 90 лет, с удовольствием проводит уроки патриотического воспитания для школьников и всегда говорит им о важности мира.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"Пусть наша страна развивается, а молодежь стремится к лучшему. Вы наше будущее, сохраняйте мир. Чтите ветеранов и тружеников тыла, которые добывали победу на фронтах и в тылу, работая на заводах, в полях", – дал напутствие молодежи труженик тыла Жандарбек Сеитов.

Воспоминаниями о своих военных днях с молодежью поделился и ветеран Касымхан Алдабергенов , о котором Zakon.kz недавно писал. Он отметил, что военное время – это было суровое испытание, которое удалось преодолеть благодаря единству и силе духа.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

В завершении мероприятия организаторы вручили ветеранам и труженикам тыла благодарственные грамоты, цветы и подарки. А студенты просили у ветеранов разрешения сделать с ними фото на память.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Ранее Zakon.kz рассказывал о костанайском ветеране, который пишет картины со светлыми сюжетами. О том, как Костанай готовится ко Дню Победы, можно узнать здесь.