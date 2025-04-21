Шли врукопашную: костанайский ветеран рассказал, как солдаты освобождали Родину в 1945 году

В этом году почетный гражданин и почетный журналист Костанайской области Касымхан Алдабергенов планирует отметить сразу два юбилея: 80-летие Победы и свое 100-летие. И уже начал подготовку к этим событиям. Он c уверенностью говорит, что примет участие в параде 9 Мая, сообщает Zakon.kz.

Из секретаря в десантники

Уже в апреле 2025 года в гостях у ветерана побывало немало людей, и каждого пришедшего здесь встречают с радостью и теплом. Пока Касымхан-ата рассказывает о военном времени, листая альбом с немного потускневшими фотографиями, его супруга Шолпан готовит чайный стол. Здесь без чашки чая не отпускают ни одного гостя.

Родился Касымхан Алдабергенович 11 сентября 1925 года в селе Талдыколь Камышинского района Кустанайской области (в настоящее время Камыстинский район Костанайской области. – Прим. ред.). Через несколько лет семья переехала в совхоз Милютинский Житикаринского района.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"Директор школы, где я хорошо учился, устроил меня в сельсовет секретарем. Из района приходил запрос составить список мужчин определенного года рождения, я выписывал фамилии и отправлял в районный военкомат Житикары. Потом приходили повестки. В конце 1942 года пришел запрос на призывников 1925 года рождения. Я указал себя первым", – начал рассказ ветеран.

Повестка пришла ему в январе 1943 года, тогда отец Касымхана запряг лошадей и отвез новобранца в Житикару. Уже оттуда призывников доставили на железнодорожную станцию Бреды Челябинской области, затем в Челябинск, а после в Златоустовское пулеметное училище, где обучение военному делу шло четыре месяца. После очередного отбора крепкого парня распределили в десантные войска. И уже в городе Киржач Владимирской области больше года его готовили к войне.

"В степи мы рыли землянки, обкладывали их бревнами, маскировали дерном. Учеба была не из простых: прыжки из самолета, строевая подготовка и военная тактика. Мы бегали марш-бросок на 20 километров в полном боевом снаряжении. Было очень тяжело, многие падали по дороге, но друзья выручали: кто был покрепче, брали под руки и помогали", – вспоминает Алдабергенов.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Настоящая дружба и огонь по своим

Тогда была сформирована 14-я гвардейская воздушно-десантная бригада, которую после подготовки уже в 1944 году отправили на фронт. Костанаец был пулеметчиком, сражался на 2-м и 3-м Украинских фронтах. Также на его счету и сотни прыжков с парашютом. Спустя время территорию Советского Союза уже освободили, поэтому бригаду, где был Алдабергенов, привезли в Венгрию, где у озера Балатон укрепились вражеские танковые дивизии, бойцы прорвали оборону и погнали противника. Они прошли через всю Венгрию, а в апреле освободили город Вену, за взятие которой костанаец был награжден медалью. А затем бойцов направили в Чехословакию (в 1993 году Чехословакия распалась на два независимых государства. – Прим. ред.).

"Именно в воздушно-десантных войсках я понял, что такое настоящая, крепкая мужская дружба. Когда в ответственные моменты мы были друг за друга горой. Среди нескольких моих верных друзей был Аркадий Воробьев, он часто мне помогал. К примеру, делился кусочком сахара, который я разгрызал, и появлялись силы", – добавляет ветеран.

Раннее утро 9 мая 1945 года могло стать роковым для Алдабергенова. Тогда отряд получил задание изучить расположение врагов в одном из сел в Чехословакии, но там они попали под огонь своих. И только после криков: "Свои! Не стреляйте!" удалось избежать потерь.

"В тот день нам сказали, что война окончена, фашисты капитулировали. Но не все хотели сдаваться, встречали огнем. У нас, у парашютистов, был кинжал-финка, который давали, чтобы перерезать стропы. С таким оружием мы и шли в рукопашный бой с противником. Так что воевали мы вплоть до 12 мая", – вспоминает фронтовик.

Постепенно солдаты противника сдавались, а местные жители освобожденных населенных пунктов радостно встречали освободителей с цветами и кричали: "Наздар!" (в переводе с чешского "здравствуйте". – Прим. ред.). Дети подбегали и просили у солдат звездочки, и воины снимали их с формы и головных уборов и вручали ребятне. А потом была дорога в Будапешт. Пешком солдаты преодолели 600 километров за 20 дней.

Фото: из личного архива Касымхана Алдабергенова

С пером и домброй по жизни

Но до возвращения домой у Касымхана Алдабергеновича была еще служба в Костроме, где долгое время находились воинские части. На Родину он вернулся только в 1950 году. Пришел на работу в сельскую школу, заочно учился в пединституте и участвовал в конкурсах айтыскеров. Сначала писал статьи для местной газеты, а затем и для областного издания. Опубликовал несколько своих книг и не переставал писать даже на заслуженном отдыхе. Сегодня в свои 99 лет фронтовик отложил ручку, но с домброй не расстается. Он часто играет на инструменте для своего главного слушателя – любимой супруги, с которой они вместе уже почти 70 лет и воспитали 6 детей.

"Наша главная традиция на 9 Мая – это собираться всей семьей за накрытым дастарханом. Видеть, как растут наши любимые внуки и правнуки, а молодое поколение не видит в жизни трудностей, через которые мы прошли", – говорят в один голос супруги.

В 2022 году накануне празднования 9 Мая жильцы многоэтажки, в которой живет ветеран, устроили ему настоящий праздник, изготовив и установив на фасаде мемориальную доску с надписью: "В этом доме живет ветеран Великой Отечественной войны Алдабергенов Касымхан Алдабергенович".

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

По словам ветерана, радость побед всегда сплетена с болью утрат. И, несмотря на то, что прошло 80 лет, в День Победы Касымхан-ата всегда вспоминает друзей, которые остались лежать в венгерской земле. И добавляет, что победа, как лоскутное одеяло, состояла из маленьких радостей, которые поднимали боевой дух.

"Наша Великая Победа сложилась из побед каждого солдата. Радость Победы – это самая высшая радость, когда рядом еще пули свистят, а ты кричишь: "Алақай, алақай". И радуешься, что война завершилась. Очень надеюсь, что сегодняшняя молодежь будет дорожить настоящими ценностями. А целью их жизни станет мирный и созидательный труд", – подытожил ветеран.

Ранее Zakon.kz рассказывал о ветеране Михаиле Петруковиче из Костаная, который в 14 лет стал лесным партизаном. В историях ветеранов сегодня звучит много слов о важности мира. Они за этот опыт заплатили своей молодостью. Многие на вопросы о том, как удалось выжить, говорят о счастливых поворотах судьбы.

Также наши корреспонденты подготовили материал о том, как столетний фронтовик Жакан Сейсебаев из области Жетысу готовится встретить юбилей Победы. Ранее Zakon.kz рассказал, как государство помогает ветеранам войны.

3 января в большом интервью газете "Ana tili" глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, что чествование 80-летия Победы займет видное место в государственной повестке 2025 года. В частности, президент анонсировал военный парад, который пройдет в Астане.