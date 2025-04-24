Портреты героев, новые деревья и реставрация мемориалов: как Костанай готовится ко Дню Победы

Подготовка к празднованию юбилея в областном центре идет полным ходом. Работы начались с Парка Победы. А буквально на днях на остановках, улицах и автобусах появились портреты героев ВОВ. Как преображается город, увидел корреспондент Zakon.kz.

Ремонт и реставрация в Парке Победы идут с начала апреля: объем работ оказался немалый. Предстояло обновить все бюсты героев, установленные на аллее, привести в порядок почти все памятники в парке, среди них погибшим в годы Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, жертвам массовых политических репрессий XX века.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Нуждались в обновлении и несколько декоративных памятников, установленных в музее боевой техники под открытым небом. Сейчас масштабные работы подрядчик завершает на двух самых больших мемориалах.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

На одном из входов в парк костанайцев встречают гул дизельной электростанции, емкости с водой, мешки с цементом и специальное оборудование. А на памятнике 151-й отдельной стрелковой бригады специалисты ведут ремонтные работы.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"Мы сначала выровняли поверхность бетонного основания, провели шлифовку. Сейчас делаем облицовку. На специальном станке режем плиты, чтобы было ровно и четко. Работа ответственная. После установки всех плит еще предстоит гравировка букв. Хочется сделать все качественно", – рассказал специалист.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Времени у подрядчика осталось не так много, ведь уже 26 апреля запланирован традиционный вело/пеший пробег, посвященный 83-й годовщине отправки на фронт 151-й отдельной стрелковой бригады, которая была сформирована в Костанайской области.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Кипит работа и возле мемориала павшим войнам в центральной части парка. Здесь обновляют плиты ограждения. Но это еще не все новшества. Особое место в проекте реконструкции занимает изготовление и установка объемных цифр "1941-1945". Причем они будут с внутренней подсветкой.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Накануне в парке высадили новые деревья. Более 50 саженцев березы, которая символизирует чистоту, мир и обновление, высадили представители этнокультурных объединений.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"В этом году мы проводим масштабное озеленение города. 70% высаженных деревьев будут лиственными, 30% – хвойными. В парке планируем посадить около 50 елей рядом с экспонатами военной техники. В ближайшие дни саженцы приедут в город. Готовы к высадке цветов и клумбы", – рассказал главный специалист отдела ЖКХ Костаная Каиржан Бажиров.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Кроме активного озеленения, в городе ведут установку 20 баннеров с портретами героев Великой Отечественной войны, рассказывающих об их подвигах. Среди новшеств – появление на 15 новых автобусных остановках, а также на 22 автобусах портретов выдающихся героев Казахстана, среди которых Талгат Бегельдинов, Алия Молдагулова, Рахимжан Кошкарбаев, Леонид Беда, Иван Сьянов. Костанайцы и гости города могут не только увидеть и запомнить их лица, но и пополнить свой багаж знаний.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"У патриотической акции несколько целей. Одна из них – чтобы молодежь знала и помнила о подвигах воинов. Поэтому на портретах разместили QR-коды, сканируя которые можно узнать о 31 герое-костанайце и 9 кавалерах ордена Красной Звезды. Подвиги участников Великой Отечественной войны – это наша история, и мы должны знать и помнить ее", – рассказали в отделе внутренней политики акимата Костаная.

Появление портретов героев на остановках вызвало в соцсетях бурное обсуждение. И чаще всего костанайцы с одобрением реагировали на такую инициативу властей. Но были и те, кто высказывал опасения, что хулиганы могут испортить отличную задумку.

"Очень хорошая идея. Ездила на автобусе и видела лично. Так молодежь запомнит лица героев", – поделилась Вера Емельянова. "Спасибо за идею. Мы помним их подвиг, они отстояли наше счастье жить! Вечная память героям", – добавила Галина Шмалий. "Вот это правильно. Это самое правильное решение за последние годы", – написала Лилия Ли. "Теперь бы не испортили наши жители. Уличные хулиганы могут и порвать, и раскрасить, как это происходит с афишами артистов", – добавляли другие костанайцы.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

На одной из остановок подростки, ожидавшие автобус, увлеченно рассматривали портреты героев, считали награды на их кителях и спорили.

"Идея с QR-кодами – отличная. Не нужно искать информацию, можно просто навести камеру и все прочитать. Думаем, нам зайдет такая задумка. В школе нам рассказывают о подвигах земляков, а здесь мы можем увидеть их лица в большом формате и запомнить", – поделились подростки.

Кстати, перед юбилейной датой на входах в парк разместят и две стелы с официальным логотипом 80-летия Победы. Одну из них оснастят подсветкой. Кроме того, установят огромное панно "Вклад костанайцев в Победу: на фронте и в тылу". Конструкция длиной 12 метров будет состоять из 10 информационных модулей, которые также подсветят прожекторами.

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