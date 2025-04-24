#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.34
591.06
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.34
591.06
6.27
Статьи

Портреты героев, новые деревья и реставрация мемориалов: как Костанай готовится ко Дню Победы

Портреты героев ВОВ, ветераны ВОВ, реставрация мемориалов, Костанай, День Победы, 9 мая, ветераны, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 11:26 Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид
Подготовка к празднованию юбилея в областном центре идет полным ходом. Работы начались с Парка Победы. А буквально на днях на остановках, улицах и автобусах появились портреты героев ВОВ. Как преображается город, увидел корреспондент Zakon.kz.

Ремонт и реставрация в Парке Победы идут с начала апреля: объем работ оказался немалый. Предстояло обновить все бюсты героев, установленные на аллее, привести в порядок почти все памятники в парке, среди них погибшим в годы Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, жертвам массовых политических репрессий XX века.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Нуждались в обновлении и несколько декоративных памятников, установленных в музее боевой техники под открытым небом. Сейчас масштабные работы подрядчик завершает на двух самых больших мемориалах.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

На одном из входов в парк костанайцев встречают гул дизельной электростанции, емкости с водой, мешки с цементом и специальное оборудование. А на памятнике 151-й отдельной стрелковой бригады специалисты ведут ремонтные работы.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"Мы сначала выровняли поверхность бетонного основания, провели шлифовку. Сейчас делаем облицовку. На специальном станке режем плиты, чтобы было ровно и четко. Работа ответственная. После установки всех плит еще предстоит гравировка букв. Хочется сделать все качественно", – рассказал специалист. 

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Времени у подрядчика осталось не так много, ведь уже 26 апреля запланирован традиционный вело/пеший пробег, посвященный 83-й годовщине отправки на фронт 151-й отдельной стрелковой бригады, которая была сформирована в Костанайской области.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Кипит работа и возле мемориала павшим войнам в центральной части парка. Здесь обновляют плиты ограждения. Но это еще не все новшества. Особое место в проекте реконструкции занимает изготовление и установка объемных цифр "1941-1945". Причем они будут с внутренней подсветкой.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Накануне в парке высадили новые деревья. Более 50 саженцев березы, которая символизирует чистоту, мир и обновление, высадили представители этнокультурных объединений.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"В этом году мы проводим масштабное озеленение города. 70% высаженных деревьев будут лиственными, 30% – хвойными. В парке планируем посадить около 50 елей рядом с экспонатами военной техники. В ближайшие дни саженцы приедут в город. Готовы к высадке цветов и клумбы", – рассказал главный специалист отдела ЖКХ Костаная Каиржан Бажиров.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Кроме активного озеленения, в городе ведут установку 20 баннеров с портретами героев Великой Отечественной войны, рассказывающих об их подвигах. Среди новшеств – появление на 15 новых автобусных остановках, а также на 22 автобусах портретов выдающихся героев Казахстана, среди которых Талгат Бегельдинов, Алия Молдагулова, Рахимжан Кошкарбаев, Леонид Беда, Иван Сьянов. Костанайцы и гости города могут не только увидеть и запомнить их лица, но и пополнить свой багаж знаний.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"У патриотической акции несколько целей. Одна из них – чтобы молодежь знала и помнила о подвигах воинов. Поэтому на портретах разместили QR-коды, сканируя которые можно узнать о 31 герое-костанайце и 9 кавалерах ордена Красной Звезды. Подвиги участников Великой Отечественной войны – это наша история, и мы должны знать и помнить ее", – рассказали в отделе внутренней политики акимата Костаная.

Появление портретов героев на остановках вызвало в соцсетях бурное обсуждение. И чаще всего костанайцы с одобрением реагировали на такую инициативу властей. Но были и те, кто высказывал опасения, что хулиганы могут испортить отличную задумку. 

"Очень хорошая идея. Ездила на автобусе и видела лично. Так молодежь запомнит лица героев", – поделилась Вера Емельянова.

"Спасибо за идею. Мы помним их подвиг, они отстояли наше счастье жить! Вечная память героям", – добавила Галина Шмалий.

"Вот это правильно. Это самое правильное решение за последние годы", – написала Лилия Ли.

"Теперь бы не испортили наши жители. Уличные хулиганы могут и порвать, и раскрасить, как это происходит с афишами артистов", – добавляли другие костанайцы.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

На одной из остановок подростки, ожидавшие автобус, увлеченно рассматривали портреты героев, считали награды на их кителях и спорили.

"Идея с QR-кодами – отличная. Не нужно искать информацию, можно просто навести камеру и все прочитать. Думаем, нам зайдет такая задумка. В школе нам рассказывают о подвигах земляков, а здесь мы можем увидеть их лица в большом формате и запомнить", – поделились подростки.

Кстати, перед юбилейной датой на входах в парк разместят и две стелы с официальным логотипом 80-летия Победы. Одну из них оснастят подсветкой. Кроме того, установят огромное панно "Вклад костанайцев в Победу: на фронте и в тылу". Конструкция длиной 12 метров будет состоять из 10 информационных модулей, которые также подсветят прожекторами.

Ранее Zakon.kz рассказывал о том, как Сталин дал двое суток, чтобы вернуть город. Ветеран из Восточного Казахстана Курмат Рахимов рассказал, как дважды воевал за населенный пункт.  

В историях ветеранов сегодня звучит много слов о важности мира. 98-летний ветеран, житель Акмолинской области Иосиф Комин рассказал, как из партизанских лесов Беларуси попал в хлебные степи Казахстана. 

Ранее Zakon.kz рассказал, как государство помогает ветеранам войны. А 3 января 2025 года в большом интервью газете "Ana tili" глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, что чествование 80-летия Победы займет видное место в государственной повестке 2025 года. В частности, президент анонсировал военный парад, который пройдет в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Таисия Колевид
Таисия Колевид
Читайте также
Поиск практических решений: эксперт о предстоящей сессии АНК
Статьи
11:24, Сегодня
Поиск практических решений: эксперт о предстоящей сессии АНК
Землетрясение в Турции: казахстанцы рассказали о том, что сейчас происходит в Стамбуле
Статьи
18:28, 23 апреля 2025
Землетрясение в Турции: казахстанцы рассказали о том, что сейчас происходит в Стамбуле
Особое внимание уделяется молодежи: новый зампред АНК о ее роли в поддержании стабильности и согласия
Статьи
16:22, 23 апреля 2025
Особое внимание уделяется молодежи: новый зампред АНК о ее роли в поддержании стабильности и согласия
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: