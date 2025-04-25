Войне здесь не место: костанайский ветеран пишет картины со светлыми сюжетами

Ветеран Андрей Шаров признает, что войну изображать он не хочет, слишком страшные воспоминания возникают перед глазами. Корреспондент Zakon.kz полюбовалась картинами ветерана.

Большую часть своей жизни Андрей Яковлевич прожил в Костанае. Сюда он переехал в 1955 году, оставив в прошлом военную службу. Сначала работал на фабрике бытового обеспечения, затем внештатно в газете "Ленинский путь".

По словам ветерана, ему слишком тяжело вспоминать те годы. В армию призвали его еще несовершеннолетним, в 1943 году. 17-летнего паренька учили уничтожать танки. Впоследствии Шаров стал радистом и сыграл важную роль, сохраняя связь между полками и различными воинскими подразделениями в украинских лесах.

"К нам в запасной полк как-то приехали сотрудники НКВД. Они отбирали себе бойцов. Меня тогда зачислили в пограничный полк, отправили под Харьков вместе с еще несколькими моими сослуживцами. К тому времени город уже освободили. Именно в тех лесах я и проходил подготовку на радиста", – рассказал Андрей Яковлевич.

Фото из архива ветерана

Именно Шаров принял радиофонограмму о капитуляции фашистов. В тот день отряд ветерана выдвинулся наперерез врагу, который должен был пройти в указанной разведчиками точке.

"Я сижу в наушниках. И тут – "передаем важное сообщение". Я передал наушники начальнику. Он послушал, положил наушники, поднялся и сказал, что война закончилась. Такая радость была! Слов нет, чтобы описать!" – поделился ветеран.

Фото из архива ветерана

Но служба тогда для Андрея Яковлевича не закончилась. В составе 88 пограничного отряда он еще пять лет воевал в украинских лесах. В одном из сражений он потерял своего лучшего друга.

"В одной из банд бандеровцев было около 100 человек. Все вооружены, лошади навьючены оружием. Были и пулеметы. А нас 10 солдат и один пулеметчик. Когда начался бой, многие наши погибли. А мне кричат: "Дай связь!". Настроить аппаратуру на нужную частоту в лесу непросто. Я тогда схитрил и стал по рации звать на помощь, но связи все не было. Бандеровцы нас оставили и ушли дальше, но их перехватила маневренная группа. В том бою погибли многие", – поделился Андрей Яковлевич.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Успокоение ему дарили бумага и карандаш. Внучка ветерана Наталья Шарова рассказала, что в семье, кроме деда, никто не занимается таким творчеством.

"Дедушка начал заниматься этим еще во время войны. Это были простые зарисовки карандашом, с которым он не расставался. За год до мобилизации его отправили во Львов, где он впервые увидел масляные краски. Изучить ему удалось только азы, которые он успел освоить за один месяц", – рассказала Наталья Шарова.

Андрей Яковлевич пишет картины до сих пор. Он бодр духом, хотя, конечно же, быстро устает. В семье Шаровых работы деда хранят, равно как и его блокнот с фронтовыми рисунками. На большинстве из них природа и День Победы.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

В предпраздничные дни в доме Андрея Яковлевича много гостей. На встречи с ним сейчас активно просятся школьники, общественные активисты и волонтеры.

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