Мощный ветер повредил беседку на территории детсада в Экибастузе

В Экибастузе из-за сильных порывов ветра частично сорвало крышу беседки на территории ясли-сада №1. Инцидент произошел во время неблагоприятных погодных условий, передает Zakon.kz.

Как сообщает 13 марта 2026 года irbistv.kz, в одном из городских пабликов в Instagram появилось видео с места происшествия. На кадрах видно поврежденную конструкцию беседки. После происшествия сотрудники учреждения оперативно приняли меры безопасности.

"Пострадавших нет. Опасный участок оперативно оградили сигнальной лентой, информация передана в экстренную службу 112. Восстановительные работы планируется начать сразу после улучшения погодных условий", – прокомментировали в отделе образования города Экибастуза.

Похожий инцидент произошел 8 ноября 2025 года. На пр. Тәуелсіздік в Астане в результате обрушения части кирпичной облицовки и кондиционера пострадали пять человек. Спустя несколько дней 23-летняя фельдшер Улдана Мырзуан, пострадавшая при обрушении облицовки, скончалась в больнице.