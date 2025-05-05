Как бравый десантник времен Великой Отечественной войны готовится ко Дню Победы

Более ста прыжков с парашютом – таков послужной список Виктора Изюмникова, воевавшего в годы Великой Отечественной войны в составе воздушно-десантной бригады Красной армии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Родился герой нашего материала в 1924 году в Зеленовском районе Уральской области, на хуторе Чернояров, в России. У его родителей, Клавдии Зиновьевны и Карпа Варфоломеевича, было четверо сыновей и дочь. Глава семьи вырастил каждого сына настоящим мужчиной. Он любил лошадей, рыбалку, охоту и мальчиков своих учил выносливости, умению прокормить семью. А Клавдия Зиновьевна была образцом порядка и чистоты, и от нее дети переняли любовь к гармонии и представление о том, что все в этой жизни должно быть сделано как надо, а не как получится.

В самом начале Великой Отечественной войны отца Изюмникова отправили на фронт, ушел с отцом на войну и призванный в армию старший брат Виктора Изюмникова – Георгий.

В августе 1942 года сам Виктор окончил Переметнинскую среднюю школу и получил повестку, хотя на тот момент ему еще не было и восемнадцати лет.

За Виктором через некоторое время призвали и еще одного брата – Николая. На хуторе остались ждать своих фронтовиков Клавдия Зиновьевна и младшие члены семейства – Павлик и Раиса.

"За маму болело, конечно, сердце. Она всегда для нас, сыновей, была духовной опорой. Мы ее очень любили". Виктор Изюмников

Сначала его направили в Ленинградское военное училище связи, оно в тот момент располагалось в эвакуации в Уральске (Россия. – Прим. ред.). Курсант с большой самоотдачей постигал все училищные дисциплины, а в июне 1943 года, еще до окончания учебы, был откомандирован в воздушно-десантные войска.

Фото-службы Минобороны РК

Война для Виктора Карповича началась в 17-й воздушно-десантной гвардейской бригаде в городе Ступино Московской области. В военных архивах значится запись о том, что далее бригада была преобразована в 355-й гвардейский стрелковый полк 106-й стрелковой дивизии и отправлена под Будапешт.

Он принимал участие в боях в Венгрии, Австрии, во взятии Красной армией Вены и города Зноймо, что на границе с Чехословакией (в настоящее время Чешская Республика и Словакия. – Прим. ред.).

Здесь Изюмников встретил Победу, к тому моменту он был в звании старшего сержанта и в должности начальника радиостанции, совершил за годы войны свыше 100 прыжков с парашютом. Награжден за боевые подвиги орденом Отечественной войны II степени, медалью "За боевые заслуги" и другими наградами.

Демобилизовался из армии Виктор Карпович в марте 1947 года.

"Отец уже был дома, он вернулся с войны. Братья, что ушли на фронт до меня и вслед за мной, погибли. Георгий погиб в Восточной Пруссии в 1944 году. Николая застрелили бандиты в 1946-м, в тогдашней Дрогобичской области Украины ". Виктор Изюмников

Фото-службы Минобороны РК

После войны Виктор взялся исполнять мечту своих родителей, да и свою тоже – получать образование, поступил сначала в Уральский сельскохозяйственный техникум на агронома, а окончив его, в 1949-м – в Московскую сельскохозяйственную академию имени Тимирязева.

Именно в академии он встретил свою судьбу Валентину Точиленкову – студентку экономфака. Пара поженилась на четвертом курсе, и Виктор увез жену на Родину. Прожили они вместе 60 лет.

В 1954 году по стране прогремел призыв к молодежи – нужно поднимать целину. И здесь Виктор Карпович оказался человеком эпохи, его пригласили на работу в техникум, в котором он учился сам, а после направили на работу агрономом и секретарем парторганизации в один из совхозов Казахстана. Работать молодой руководитель, как показала практика, умел на совесть и результат.

Партийная карьера Изюмникова пошла вверх, сначала – секретарь райкома партии, затем председатель райисполкома, а после и первый секретарь райкома. Далее в его послужном списке целых десять лет работы секретарем Актюбинского обкома партии, чуть позже – начальником областного управления сельского хозяйства.

Изюмникова дважды избирали депутатом Верховного Совета республики, он был членом ЦК Компартии Казахстана. Работал управляющим делами Совета министров Казахской ССР, куда его пригласили в 1971-м. Сначала утвердили заведующим отделом сельского хозяйства, а вскоре назначили заместителем управляющего делами правительства. Изюмников курировал весь агропромышленный комплекс республики.

Годы самоотверженного труда отражены в наградах и званиях. Виктор Изюмников – заслуженный агроном Казахстана, награжден орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", "Құрмет", двумя почетными грамотами Президиума Верховного Совета Казахстана, почетными дипломами и десятью медалями ВДНХ.

Фото-службы Минобороны РК

Наш герой давно уже на заслуженном отдыхе, будни и праздники старается проводить с пользой, ждет Дня Победы, с которым его, конечно, поспешат поздравить многие. Виктор Карпович живет в Алматы, и жители города считают его прекрасным примером жизнелюбия, позитива, человеком большого ума и широкой души. Общаться с ним приятно и полезно.

В свой сотый день рождения наш герой, распахнув окно квартиры, увидел… военный оркестр, который играл в его честь.

В его доме тогда собрались военнослужащие Десантно-штурмовых войск Алматинского городского управления по делам безопасности, представители Совета ветеранов Вооруженных сил города Алматы. На поздравления военных он, в свою очередь, пожелал им быть верными присяге, служить честно и добросовестно.

"Наш президент Касым-Жомарт Токаев объявил о строительстве Нового Казахстана. Выполнение этой задачи во многом зависит от молодежи. Главное – сохранить мир и единство, и тогда нам будет сопутствовать успех". Виктор Изюмников

В годы Великой Отечественной войны настоящими героями становились и казахстанцы, работавшие в тылу и ставившие трудовые рекорды. Один из них – рисовод Ким Ман Сам, передавший свой богатейший опыт в аграрном деле молодежи. Zakon.kz изучил самые интересные факты об этом человеке.