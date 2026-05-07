Где отдохнуть на майских: пляжные направления, которые еще можно успеть забронировать

Майские праздники – отличный повод устроить короткий отпуск у моря. В 2026 году длинные выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, дают шанс вырваться на солнце. Zakon.kz собрал направления, куда удобно улететь в предстоящие дни отдыха.

Впереди длительные выходные и прекрасная весенняя пора, когда, пережив холода, все стремятся насладиться теплом и красотами природы.

В ближайшие дни соотечественники отдохнут: 7 мая – День защитника Отечества, 9 мая – День Победы. Безусловно, в субботу и в воскресенье. Но с субботы, 9 мая, осуществляется перенос выходного дня на 11 мая, поэтому в понедельник граждане Казахстана также работать не будут.



Праздники дают отличную возможность отключить будильник и отстраниться на некоторое время от рабочих задач. И именно эти дни многие планируют использовать для короткого, но полноценного отдыха у моря. Редакция подготовила подборку популярных направлений, куда можно отправиться без лишней бюрократии и с комфортными условиями.

Турция: "все включено" с оглядкой на сезон

Как рассказала менеджер по международному туризму казахстанской компании Санда Тунгатова, Турция остается одним из самых доступных и понятных вариантов для отечественного туриста. Излюбленный формат "все включено" позволяет не думать о бытовых мелочах, а короткий перелет делает поездку максимально удобной.

Однако май – это еще не полноценный пляжный сезон: море может быть прохладным. Поэтому лучше выбирать южные регионы – Аланью и Анталью, где вода прогревается быстрее.

Виза казахстанцам не требуется.

Цена на отели экономуровня на пять дней – от 700 тыс. тенге на двоих.

Египет: идеальный баланс погоды и моря

Египет в мае – практически беспроигрышный вариант. Здесь уже установилась комфортная температура воздуха и воды, а ветры, характерные для зимы, стихают.

Отдых чаще всего проходит по системе "все включено", а Красное море радует прозрачной водой и богатым подводным миром.

Виза не требуется при отдыхе в пределах Синайского полуострова.

Цена на отели экономуровня на пять дней – от 600 тыс. тенге на двоих.

Таиланд: тропики вне высокого сезона

Май в Таиланде считается началом низкого сезона, но это не останавливает туристов. Направление по-прежнему востребовано благодаря доступным ценам и экзотике.

Возможны кратковременные дожди, но они редко мешают отдыху. Чаще всего отдых предлагается на базе завтраков.

Виза не нужна, однако потребуется электронное разрешение на въезд.

Цена на отели экономуровня на пять дней – от 800 тыс. тенге на двоих.

Хайнань: Китай с тропическим климатом

Китайский остров Хайнань – альтернатива Юго-Восточной Азии. Несмотря на низкий сезон, направление активно бронируется.

Туристы выбирают его за сочетание пляжного отдыха и развитой инфраструктуры. Турпакеты чаще всего включают завтраки.

Виза также не требуется при оформлении электронного въезда.

Цена на отели экономуровня на пять дней – от 750 тыс. тенге на двоих.

Вьетнам: один из лучших вариантов мая

Вьетнам (Нячанг и Дананг) – одно из самых удачных направлений на майские праздники. Здесь как раз начинается высокий сезон: море теплое, чистое, а погода – стабильная и солнечная.

Доступны варианты как с завтраками, так и с "все включено".

Виза для казахстанцев не требуется.

Цена на отели экономуровня на пять дней – от 750 тыс. тенге на двоих.

Катар, ОАЭ и Оман: пока не вариант

Хотя май считается одним из лучших периодов для поездок в страны Персидского залива, сейчас эти направления временно недоступны.

Из-за напряженной геополитической ситуации рейсы приостановлены, а туры не формируются.

На что обратить внимание

Планируя поездку, важно учитывать высокий спрос на майские даты. Особенно это касается азиатских направлений – Таиланда, Вьетнама и Хайнаня. Отели быстро заполняются, поэтому возможны сложности с подтверждением бронирования.

Турция и Египет в этом плане остаются более стабильными и предсказуемыми вариантами, где легче найти подходящий тур даже в последний момент.