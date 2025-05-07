Золото Сыганака: о чем рассказали монеты древнего города

На территории древнего городища Сыганак, расположенного в Кызылординской области, стартовал очередной сезон археологических раскопок. Это уникальное поселение десятилетиями изучают казахстанские и зарубежные ученые.

Сюда приезжают туристы и любители истории, чтобы своими глазами увидеть первую столицу Казахского ханства, передает Zakon.kz.

Раскопки на территории городища, которое в разные эпохи было столицей Огузского государства, Ак Орды, а также Кыпчакского и Казахского ханств, ведутся с 2003 года. Экскурсии для гостей проводят гиды музея Жанакорганского района.

История этого древнего города насчитывает почти полторы тысячи лет. Впервые о нем заговорили персидские и арабские историки X века, которые в своих записях указывали, что город – важный торговый центр на Великом шелковом пути. Он связывал города низовьев Сырдарьи – Жент и Жанкент – с Таразом, Отраром и Саураном. Через эти города отправлялись караваны верблюдов из Восточной и Средней Азии в Китай. Везли стекло, драгоценности, а обратно – керамику, бусы из драгоценных камней и самый главный товар – шелк, благодаря которому дорога получила свое название.

Фото предоставлено Алимжаном Ержановым

"В этом городище археологи находят много монет. Точно известно, что в этом городе они чеканились. Первые монеты стали изготавливать во времена Золотой Орды, когда ею управлял Узбек хан – в 30-е годы XIV века. Первая монета была медной, с изображением пятиконечной звезды и надписью "Чекан Сыганака" с датой 737-738 годы по хиджре. По нашему летоисчислению это 1336-1337 годы. Через определенный период времени монеты перестали чеканиться. Но в оборот были введены монеты столицы Золотой Орды – города Сарай. Позже использовали монеты хана Мубарак-ходжи – он официально стал правителем Сыганака и чеканил серебряные монеты со своим именем и надписью "Чекан Сыганака" в 1367-1368 годах. Он правил всего несколько лет, но успел выпустить много красивых серебряных монет с витиеватыми узорами. Их находят при раскопках городища". Учитель истории средней школы №169 поселка Жанакорган, гид районного музея Алимжан Ержанов

Фото предоставлено Алимжаном Ержановым

По словам историка, монеты здесь чеканил хан Урус, поскольку он стал полновластным правителем города. На них ставили надпись "Чекан нового Сыганака". После его смерти пришел Амир Тимур и посадил на престол хана Токтамыша.

"Период правления ханов Золотой Орды для Сыганака был прогрессивным, так как здесь процветала торговля. Вначале монголы полностью разрушили город, завоевав его, но позже сами же и восстановили. Жители, а их было примерно 30 тысяч человек, жили неплохо в экономическом плане, рыли каналы – здесь была средневековая ирригационная система. Люди занимались земледелием, охотой и рыболовством. Вместе с торговцами процветали и ремесленники, которые делали посуду и различные нужные в быту товары. Как упоминал когда-то в своих трудах персидский ученый-историк Фазлаллах ибн Рузбихан, степи вокруг Сыганака покрыты травой и деревьями, где пасутся стада диких коз, баранов и других животных. Жители в летнее время охотятся на них и заготавливают на зиму мясо. Дичь здесь чрезвычайно дешевая. Ежедневно на базары Сыганака поступает 500 верблюдов, из которых к вечеру ни один не остается непроданным". Учитель истории средней школы №169 поселка Жанакорган, гид районного музея Алимжан Ержанов

Фото предоставлено Алимжаном Ержановым

Монеты интересны тем, что на них изображены животные, в основном барсы, а также тамги и имена ханов. Также есть надпись на арабском "да хранит его Аллах". Именно по этим денежным знакам можно понять, какой хан правил в тот или иной период. Монеты находят как серебряные, так и золотые. Кроме того, на территории Сыганака находят монеты других государств. Это подтверждает, что здесь велась активная торговля, и город действительно был в центре Великого Шелкового пути.

Как рассказали в районном музее, археологические работы на месте древнего городища проводятся научно-исследовательским центром Международного казахско-турецкого университета имени Х.А. Яссауи. В раскопках участвуют также специалисты областного историко-краеведческого музея и учреждения по охране памятников.

Каждый год здесь находят керамические сосуды, лампы, осколки каменных жерновов и даже дом богатого и знатного человека. Он располагался вблизи цитадели, имел много комнат. Более подробно о том времени археологи расскажут после новых раскопок.