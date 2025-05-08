Тайны магии: как известный американец научил фокусам казахстанского финансиста

15 лет назад студент из Алматы Женис Айтжанов подошел к американскому фокуснику Джимми Брауну (Jimmy Brown) и попросил научить его магии. Тот с радостью раскрыл свои секреты.

Zakon.kz расскажет, как юноше удалось расположить к себе популярного волшебника и каких успехов он добился благодаря ему.

Волшебство из детства

34-летний Женис Айтжанов вспоминает, что, когда учился во втором классе в Алматы, к ним в школу пришли цирковые артисты давать представление. Они выступали в разных жанрах: жонглеры, клоуны, дрессировщики.

"Но мне в душу запал фокусник, который показывал невероятные вещи. Помню, он порвал купюру и восстановил ее обратно. Это первый фокус, которому меня научили. Во время шоу артист обучил этому всех детишек. И запомнились его наставления: первое – никогда нельзя раскрывать секреты просто так, во-вторых, не стоит показывать один и тот же фокус и третье – нужно много репетировать". Женис Айтжанов

И так на протяжении школьных и студенческих лет Женис все больше овладевал фокусами, однако никогда к этому не относился серьезно. Даже выбрал себе профессию финансиста.

"Я учился на финансиста в Академии банковского дела в Алматы. Мне нужна была подработка, тогда я вспомнил про свои умения. Начал искать в интернете книги, заказывал реквизиты, стал работать с колодой карт и в 2010 году попробовал выступить за деньги. Параллельно узнал про студенческую программу Work and Travel, несколько лет копил на нее фокусами, работал в отелях и официантом. Наконец, поехал в США. Там исследовал местных фокусников и встретил Джимми Брауна, который в последующем стал моим учителем". Женис Айтжанов

Добрый фокусник

Джимми Браун оказался простым, добрым и мудрым магом. Увидев интерес в глазах молодого казаха, он не стал ничего утаивать и преподал ему самые ценные уроки.

"При нашей первой же встрече Джимми выступал, а я конспектировал происходящее и был впечатлен. Он подумал, что я журналист. После шоу поздоровался с ним, сказал, что я студент, работаю в соседнем городе в магазине, выступаю на улице и восхищен им. Он заявил: "Слушай, мы тут каждую неделю с фокусниками собираемся, приходи". Как-то все так быстро завертелось, что я засомневался и подумал, в чем подвох. На самом деле человек увидел заинтересованность и проявил доброту". Женис Айтжанов

Мудрец и юноша, прежде всего, стали друзьями, а потом уже коллегами по цеху. Мастер своего дела однажды сказал казахстанцу, что путь артиста очень сложный, но интересный. Тогда вопросы, которые не давали покоя Женису Айтжанову, развеялись.

"У нас были откровенные разговоры. Я не сразу принял то, что буду зарабатывать на жизнь фокусами. Долгое время искал ответ, как я прокормлю свою семью этим делом. Дедушка поддержал меня. Наша дружба укрепилась. Годы спустя я его с супругой несколько раз привозил в Казахстан. Они были на моей свадьбе, участвовали в кудалыке, я одел им казахский чапан. В последний раз лично видел его в 2018 году. Сейчас ему 79 лет, мы поддерживаем видеозвонки. Он до сих пор выступает. Его фишки – номера с кроликами, голубями, шарами. Меня поражает, как он, не шевеля своими губами, оживляет куклы, которые в его руках начинают говорить, двигаться. Также он маску надевает, и она двигается – это очень древний вид искусства, у нас вообще такого нет. Этому я все никак не могу научиться. До сих пор делится своими знаниями. Я никогда ничего ему не оплачивал, кроме слов бесконечной благодарности". Женис Айтжанов

Магия под контролем

Житель Алматы признается, что именно от американца перенял жанр диалога со зрителями. Хотя для казахстанской аудитории это было не только ново, но и первое время даже казалось не интересно. Сейчас же люди приветствуют и провожают фокусников бурными овациями.

"Когда я вернулся в Казахстан, сначала было сложно. Даже если брать стендап – он сейчас очень популярен. Я начал заниматься фокусами в разговорном жанре, называется это Stand Up Magic. Для того чтобы очутиться в волшебстве, зритель должен слушать артиста. Но особенно на тоях, когда начинаешь говорить, гости едят, общаются между собой. Потихоньку нужно было их адаптировать. И на сегодня это очень устоявшийся жанр, что, когда на сцену выходят фокусники, люди начинают их слушать. Я реформатор этого жанра". Женис Айтжанов

Фокусник вывел для себя золотую формулу, что магия работает с дорогими вещами. Поэтому он в своих выступлениях использует драгоценности зрителей, поскольку в этот момент у участника поднимается фактор риска и зрители увлеченно входят в игру.

Как и на любой сцене, без казусов не обходится. Но оплошности талантов зритель обычно принимает за то, что все идет по сценарию.

"Семь-восемь лет назад на мероприятии Нурлана Коябаева я не проконтролировал ситуацию. В конвертах были разные телефоны, в том числе и телефон участницы. Это игра в формате русской рулетки. Она выбирает, и я начинаю разбивать. Но в какой-то момент я дал ей молоток. Я не успел дать ей указание, что нужно сделать. Она, не дослушав меня, сразу ударила конверт. Сказал: "А что так слабо бьете". Девушка начала бить сильнее. Я пафосно выкинул этот конверт. И взял другой, где был кнопочный телефон. Добавив, что надо было свой телефон выбрать, а этот – ей подарок. Я пошел в гримерную, позвал эту участницу. Объяснил ситуацию, что она разбила свой телефон, и ей куплю новый". Женис Айтжанов

Рекорды и новые чемпионаты

За 15 лет алматинец достиг больших высот. Прежде всего, он объединил всех казахстанских фокусников в один клуб, для того чтобы совместными усилиями развивать тонкое искусство, делиться опытом и формировать культуру благодарных зрителей. А еще свои знания Женис Айтжанов передает подрастающему поколению.

"Преподаю детям в Доме школьников №3, веду кружок "Юный фокусник". Я согласился работать для того, чтобы воспитывать новое поколение. Фокусы развивают моторику, ловкость рук, воображение, внимательность. И так как я уже отец двоих детей, знаю, как важно им верить в чудеса". Женис Айтжанов

Больше всего собеседник гордится, что пять раз со своими трюками вошел в мировую Книгу рекордов Гиннесса.

"У меня пять мировых рекордов Гиннесса. Четыре рекорда – индивидуальные, где я делаю разные трюки с монетами. Я считаю, что монеты – один из самых сложных реквизитов у фокусников, не все с ними умело работают. Например, в 2015 году я сделал перекатывание монеты 55 раз. А пятый рекорд связан с кубиком Рубика. Два года назад мы сделали самую большую двустороннюю мозаику в Алматы. Это командная работа. Я развиваю это направление – быструю сборку кубиков, где наши ребята могут за шесть секунд собрать". Женис Айтжанов

Все благодаря тому, что когда-то добрый дедушка помог Женису Айтжанову. И это лишь начало пути. Этим летом казахстанец намерен участвовать в двух крупных чемпионатах среди фокусников. А также навестить старого друга Джимми Брауна.

"Летом участвую в чемпионате мира по магии, он проходит каждые три года. В этот раз будет в Италии. Там есть новая категория, где можно свое умение показать. И через две недели в Лас-Вегасе будет не менее важное соревнование. Вы знаете, Лас-Вегас – столица шоу-бизнеса, все суперзвезды там собираются. Туда я планирую лететь через Нью-Йорк, чтобы заглянуть к дедушке и сделать сюрприз". Женис Айтжанов

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