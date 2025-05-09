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Как астанчане празднуют День Победы – фоторепортаж

День Победы, Астана, Великая Отечественная война , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 13:21 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
В Астане сегодня, 9 мая 2025 года, сотни человек пришли к монументу "Отан қорғаушылар", чтобы отдать дань памяти воинам, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны и выразить благодарность ветеранам и труженикам тыла, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Монумент "Отан қорғаушылар" в столице считается главным – здесь же расположен Вечный огонь. Люди уже по сложившейся традиции с раннего утра идут сюда с гвоздиками и портретами своих дедов и отцов, участников Великой Отечественной войны.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

У Вечного огня – минута молчания, цветы и воспоминания о тех, кто подарил нам мир. В этот момент каждый ощущает связь с историей, с теми, кто сражался на фронтах и трудился в тылу, кто пережил потери и страдания ради будущих поколений. Люди вспоминают не только героизм солдат, но и мужество женщин, детей и стариков, которые поддерживали друг друга в самые трудные времена.

Астана, День Победы, Великая Отечественная война , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 13:21

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

10-летняя Алина Минибаева пришла к монументу с родителями. В руках у нее фотография дедушки – Минибаева Фазыльяна. Отец же держит в руках фото другого дедушки – Муталова Талипа. 

"Для меня это возможность  поблагодарить дедушек за Победу, за освобождение нашей Родины. Мне очень грустно. Нам вчера в школе рассказывали про войну, про блокаду Ленинграда. Мне непонятно, как они выжили в такое время. Очень тяжело им было", – говорит она. 

Астана, День Победы, Великая Отечественная война , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 13:21

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Сразу за монументом на площади проходит праздничный концерт – звучат песни военных лет и современные композиции, посвященные подвигу героев. Он продлится до 19:00.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Здесь же установили стенд "Они приближали победу" с информацией о вкладе Казахстана в общую победу. В частности, указано, что в Великой Отечественной войне участвовало более 1 млн 200 тыс. казахстанцев. Каждого четвертого жителя республики направили в действующую армию, 9 из 10 пуль были отлиты из казахстанского свинца.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Напомним, что более 500 казахстанцев были удостоены высшей награды – звания Героя Советского Союза, 110 казахстанцев стали полными кавалерами ордена Славы, четыре казахстанца – дважды Героями Советского Союза.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Трогательный момент всего мероприятия – стенд с участниками Великой Отечественной войны – оставшиеся вечно молодыми юноши и девушки. Они на короткое время "оживают" с помощью технологий искусственного интеллекта, чтобы подарить нам свои улыбки... 

Мы также можем прочитать отрывки писем с фронта. 

Астана, День Победы, Великая Отечественная война , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 13:21

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

В этот же день в Астане прошли церемонии возложения цветов у памятников героев Талгата Бегельдинова, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Рахымжана Кошкарбаева, Бауыржана Момышулы, Ивана Панфилова и у Мемориального комплекса воинам Великой Отечественной войны.

9 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем Победы. По словам главы государства, этот знаменательный юбилей каждый казахстанец празднует с особым чувством огромной благодарности перед поколением победителей. Кровопролитная война с фашизмом оставила неизгладимый след в истории нашего народа.

Праздничные мероприятия проходят во всех регионах страны. В Алматы 9 мая прошла патриотическая акция "Батырларға тағзым", организованная ветеранскими объединениями при поддержке акимата города. 

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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