Салтанат и Графиня: предновогодняя история дружбы хрупкой девушки с огромным питоном

Символом наступающего нового года станет Змея, поэтому известный среди жителей Атырау питон по кличке Графиня оказался в центре внимания. Фотосессии и корпоративы – все как у настоящей звезды – расписаны буквально по часам, сообщает Zakon.kz.

Корреспонденту нашего портала удалось протиснуться в сжатый график грациозной красавицы и побывать в гостях у смелой укротительницы трехметровой рептилии.

33-летняя жительница Атырау Салтанат Омирбайкызы уже несколько лет делит свою жилплощадь с экзотическим питомцем. Питон по кличке Графиня привлекает внимание не только своим размером, но и тем, как заботливо к нему относится хозяйка.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Рептилия живет в одной комнате с Салтанат, но в специальном террариуме, в котором созданы комфортные условия для жизни змеи – обогреватель, укрытие, ну и, конечно же, правильное освещение.

По словам молодой женщины, это у нее второй питон. Первый, по кличке Джаванна, умер пять лет назад. Она приобрела его в Малайзии в 2010 году. Графиню ей привезли из той же страны после смерти Джаванны четыре года назад за 1 млн тенге. На момент покупки питон был размером 2 метра.

"Все необходимые прививки Графине сделали в Малайзии. Провели инструктаж о том, как ухаживать за ней. Мы привыкали друг к другу несколько месяцев. За это время были и укусы. Место укуса, как правило, опухает, бывают галлюцинации, но это не смертельно. Сегодня длина Графини составляет 3 метра, а вес чуть больше 30 кг. Ей всего шесть лет. Она не ядовитая и не агрессивная", – рассказывает с улыбкой Салтанат.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

По словам нашей собеседницы, уход за таким питомцем требует значительных усилий, терпения и знаний, особенно в вопросах питания, содержания и купания. Удивительно, что Графиня, несмотря на свои размеры и мощь, является нежным и капризным существом, требующим внимания и заботы. Интересно, что такие змеи быстро привыкают к человеческим рукам и могут проявлять привязанность к своим хозяевам.

Вместе с Салтанат и Графиней в доме живут ее папа и двое детей. Все они относятся к питону с уважением, почти как к члену семьи.

Поэтому Графине разрешают выбираться из террариума и ползать по дому, но под строгим контролем – главное, чтобы она не заползла куда-нибудь.

"Уход за питоном – это целая наука: от правильного рациона до условий содержания. Я тщательно слежу за тем, чтобы Графиня не перегревалась и не переедала, а также уделяю внимание гигиеническим процедурам", – говорит она.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

В рацион Графини входят кролики, которых хозяйка приобретает в специальных магазинах. Змея питается раз в две недели, потому что еда долго переваривается, но пить любит каждый день. Линяет змея один раз в месяц и очень любит водные процедуры.

"Купаю ее любым шампунем, а когда она линяет – специальным детским. Мочалку хорошо намыливаю и купаю ее как ребенка, главное здесь – не тереть кожу в противоположную сторону чешуек, иначе ей будет больно. Если она не хочет купаться, то просто вылезает из воды. Кожа у нее эластичная и гладкая, а перед линькой она становится мутной и сухой. После водных процедур я вытираю ее полотенцем. Дальше она идет в свой террариум. В своем домике она чувствует себя в безопасности", – рассказывает девушка.

Как говорит Салтанат, вначале, когда родственники и друзья узнали о ее необычном питомце, многие из них крутили пальцем у виска. Но были и те, кто восхищался. Сейчас почти весь город знает Графиню – она стала чем-то вроде местной знаменитости. Графиня стала не только символом экзотики, но и частью новогодних традиций для многих жителей Атырау. Ведь 2025 год – год Змеи.

"Сначала нас приглашали родственники на различные семейные мероприятия, чтобы удивить гостей моими восточными танцами со змеей. Потом пошло-поехало – так мы и начали получать заказы на выступления. А сейчас в связи с тем, что символом наступающего года станет Змея, заказов стало еще больше. Люди уже забронировали места на семейные и корпоративные фотоссесии. Так что у нас с Графиней расписан почти каждый день", – заключила она.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Ранее Zakon.kz писал о том, чего ждать от года Зеленой Деревянной Змеи.

О том, как правильно подготовить свой дом к встрече 2025 года и кому он принесет удачу, гармонию и процветание, можно прочитать здесь.