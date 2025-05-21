Словно тропики: банановая плантация близ Шымкента превратилась в место отдыха казахстанцев

Свежие бананы, душевный отдых среди экзотики и красочная локация для фотосессий – казахстанцы превратили плантацию в излюбленное место досуга. Zakon.kz расскажет, где находится теплица и чем она особенна.

В Instagram завирусилось видео, как парень "налепил" на дерево бананы и, срывая их, говорит, что они растут в Астане.

"Это дерево все могут принять за клен, но это неправда, это банановое дерево. Банан говорят в Шымкенте растет, нет, в Астане он тоже есть. Давайте попробуем один из них… Бананы, как в Африке. Как масло во рту таят. Вкус – потолок. В Астане растут бананы", – говорится в шуточном видео Astana_sergek.

А вот жительница Шымкента Ардак Амалбек не на шутку открыла для себя новое место досуга. Всего в 25 километрах от города для посетителей заработала уникальная экзотическая плантация. А если быть точнее, теплица с бананами расположена в Туркестанской области (Сайрамский район, Кайнарбулакский сельский округ).

"Мы случайно наткнулись на банановую плантацию. Доехать до нее от Шымкента можно за 15-20 минут. Навигатор поможет добраться. Входной билет с взрослого – 1000 тенге, детский – 500 тенге. Честно говоря, масштабы и зелень лишили меня дара речи, как только я перешагнула порог сада. Я никогда раньше не была в тропической стране, и эта местность будто перенесла меня в маленькое путешествие в джунгли. Тишина, пение птиц, зреющие бананы, плеск воды – все это вызвало у меня дикий восторг. Было приятно убедиться, что банановая плантация стала не просто местом для экскурсий, а действующим плодотворным сельскохозяйственным проектом". Ардак Амалбек

Своими впечатлениями от посещения бананового рая поделилась и другая соотечественница – Карина Мухамед. Прежде всего девушка отметила здесь выгодную покупку.

"Это кусочек тропической Азии. У входа нас встретил небольшой ларек, где продаются бананы. По цене они уступают рыночным. Очень интересно погулять, посмотреть место. Я была в шоке от листьев бананового растения, они огромные, наверное, два метра. Сами бананы – связка весит почти 100 кг. А еще я забрала банановое "дерево", мне его подарили на плантации, и посадила у себя в огороде, не знаю, приживется или нет" Карина Мухамед

Управляющий директор предприятия Ислам Алиев рассказал, как возникла идея выращивать бананы в Казахстане. Оказалось, о невероятном задумался учредитель компании Сабыржан Утешев.

"Сабыржан Адылович был в Алании, Турции. Именно там, где выращивают бананы. Попробовал его на вкус и ему понравилось. Он у агронома поинтересовался, можно ли в Казахстане построить теплицу и посадить бананы. Тогда к нам приехали специалисты, изучили землю, солнце, воду и одобрили. С 2022 года приступили к строительству тепличного комплекса. В 2023 году на территории 5,3 гектара посадили 9400 рассад турецкого сорта "анамуз". Он был создан специально для турецкого климата, поэтому мы создали у нас турецкий климат и теперь успешно выращиваем бананы. Если в природе банановые растения могут достигать 10 м, то эти не такие гиганты – их высота не превышает шести". Ислам Алиев

Фото: из личного архива Ардак Амалбек

По его словам, турецкие агрономы по сей день сопровождают казахстанцев в этом вопросе. Первый урожай, спустя девять месяцев после посадки, был получен в начале 2024 года. Теперь круглый год каждые 5-6 месяцев казахстанцы пожимают плоды.

"Теплица расположена именно в Шымкенте из-за температурного режима, потому что здесь намного теплее. Если сравнить, например, с Алматы – 5-7 градусов ниже, что играет большую роль. Из-за этого вначале были сложности из-за погодных условий. Потому что в первый год, когда мы посадили рассаду, температура воздуха упала до -28 градусов, а мы рассчитывали на -15. Этот момент доработали. Главный агроном находится в Турции, онлайн следит. И здесь один турецкий представитель есть. Все витамины для удобрения нашей почвы мы завозим из Турции. В этом году планируем собрать три урожая. На данный момент пока два получили, через три-четыре месяца еще соберем плоды. Реализация идет пока по Шымкенту, забирают оптовики. Просят в Тараз, Алматы, Астану, но объема не хватает, чтобы туда отпускать". Ислам Алиев

Собеседник подчеркнул, что по степени важности в сельском хозяйстве бананы уже встали в ряд с помидорами и огурцами. Основной поставщик бананов в Казахстан – Эквадор, около 100 тыс. тонн ежегодно. Казахстанский продукт занимает лишь 1% от общего объема импорта этой культуры. Зато дешевле примерно на 100 тенге за кг, отпускаются за 600-650 тенге за кг.

Ислам Алиев поделился, что вместе с землей и коммуникацией проект владельцам обошелся в четыре миллиона долларов. Дело прибыльное, поэтому вложения должны окупиться за пять лет.

Фото: из личного архива Ардак Амалбек

Банановая роща распахнула свои двери для посетителей с 1 мая 2025 года. Райский уголок служит местом отдыха, зоной для фотосессии, а также гости могут тут же, на ферме, приобрети свежие продукты: бананы, клубнику, голубику, огурцы и помидоры.

"Сначала мы думали просто заниматься производством, но люди сами подали идею проводить здесь экскурсии, потому что чрезмерно интересовались, как созревают бананы. Теперь они не только подкрепляют свои знания, но и наблюдают за развитием отечественного производства, уединяются с природой и делают атмосферные фото в "джунглях". Мы открыты каждый день с 9:00 до 21:00".

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Сотрудники предприятия говорят, что если принялся банан, значит, грунт пригоден для выращивания и других экзотических фруктов. Поэтому в будущем они намерены высадить авокадо, манго и ананасы. А еще на трех гектарах экспериментально уже посадили голубику. Вроде результат неплохой, поэтому фермеры намерены рассадить ее на 20 гектарах земли.