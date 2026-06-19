Бетон, металл и активный ритм: из чего состоит жизнь в ЖК "Аккент" – фоторепортаж

Для одних ЖК "Аккент" – шанс обзавестись собственной квартирой, для других – бетонный лабиринт с нехваткой зелени. Как живется в одном из крупнейших жилых массивов Алматы, выяснил корреспондент Zakon.kz.

Один из самых узнаваемых и густонаселенных жилых массивов города – ЖК "Аккент" – находится на западной окраине Алматы. Особенность этого комплекса – плотность застройки. Дома здесь стоят настолько близко друг к другу, что кажется, что из окон возможно заглянуть в квартиру напротив. Пространства между домами совсем немного, и большая его часть занята асфальтом, парковками и узкими проездами. Зеленых зон здесь заметно не хватает. Несколько молодых деревьев, редкие кустарники и небольшие клумбы не спасают ситуацию.

Особенно остро это ощущается летом. Под палящим алматинским солнцем асфальт раскаляется до такой степени, что воздух во дворах становится тяжелым и сухим. Найти прохладу сложно – естественной тени почти нет. И если в старых районах города дворы утопают в зелени, здесь пока что доминируют серый бетон и раскаленный металл.

Детские площадки в комплексе есть, но назвать их просторными трудно. Большинство из них маленькие, плотно зажаты между домами и окружены асфальтом. Родители стараются выводить во двор малышей либо рано утром, либо уже ближе к вечеру, когда жара спадает. Из-за этого многие семьи вынуждены искать более удобные места для прогулок за пределами комплекса.

"Мне нравится жить в этом комплексе. Тут есть определенный ритм, под который нужно подстроиться. Но самый главный минус этого ЖК – отсутствие пространства для детей. Площадки, которые есть, находятся практически посередине автомобильных стоянок. Дети играют между машин и на проезжих частях", – поделился местный житель Максим Кирш.

Еще одна проблема, о которой говорят сами жители, – отношение к чистоте. Даже после уборки дворы быстро теряют ухоженный вид. Скопление мусора и остатки еды привлекают нежелательных "гостей" – насекомых, которые со временем перебираются уже в подъезды и квартиры.

"Не могу сказать про другие дома, но конкретно в нашем самая большая проблема — это тараканы. Что мы только не пробовали: вызывали специалистов, травили сами, пытались применять народные средства. Ничего не помогает. Насекомые после протравки через некоторое время возвращаются в квартиры", – рассказала Зауре Мирзахметова.

Отдельная проблема местных жителей – машины. Количество автомобилей в "Аккенте" давно превысило возможности дворовой инфраструктуры. Вечером найти свободное место становится настоящим испытанием. Автомобили ставят на бордюрах, вдоль тротуаров, возле детских площадок и даже на газонах. Из-за этого дворы становятся еще теснее.

На первый взгляд "Аккент" удобен тем, что почти все находится под рукой. Внутри комплекса есть продуктовые магазины, аптеки, салоны красоты, небольшие кафе и сервисы. Однако выбор ограничен. Если нужен крупный супермаркет, специализированный магазин или более широкий ассортимент товаров, зачастую жителям комплекса приходится ехать в другие районы города. При этом цены в местных магазинах выше.

К примеру, обычная бутылка газированной воды здесь может стоить на 100 тенге дороже, чем в центре Алматы. И такая разница касается не только напитков, но и многих повседневных товаров. Фактически за удобство "купить у дома" приходится переплачивать.

ЖК "Аккент" – это наглядный пример того, как массовая жилая застройка решает одну проблему, но одновременно создает десятки новых. Здесь есть доступное жилье, своя инфраструктура и постоянное движение, но за этим стоят тесные дворы, нехватка зелени, перегруженные парковки, с которыми жители сталкиваются ежедневно. И пока одни привыкают к такому ритму жизни, другие задумываются о переезде. Потому что вопрос комфортной городской среды – это не только квадратные метры, но и качество жизни за дверью собственной квартиры.

Zakon.kz продолжит серию материалов о жилых комплексах Алматы, изучая, с какими повседневными проблемами сталкиваются их жители. Ранее редакция уже рассказывала о жизни в другом крупном жилом комплексе – ЖК "Асыл Арман", где также поднимались вопросы инфраструктуры, транспортной доступности и качества городской среды.