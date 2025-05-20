Дом с характером: как казахстанцы пишут свою историю через интерьер

Добро пожаловать в 2025 год. Здесь дом больше не служит просто крышей над головой. Он стал живым продолжением нас самих. Он отражает не только вкус, но и наши глубинные установки, служит зеркалом нас самих. Zakon.kz разбирался в тонкостях предпочтений казахстанцев в ремонте.

Представьте, вы заходите в дом, и он будто говорит с вами. Не словами, он не нуждается в них. Он говорит фактурой дерева под пальцами, мягкостью пледа, который лежит небрежно, но точно там, где нужно. Он говорит ароматом свежесваренного кофе или лавандового диффузора в прихожей. Свет – не просто освещение, а настроение, словно подстроенное под ритм вашего дыхания.

Это не просто жилище. Это сценография жизни. Личное пространство стало театром, где каждый день ставится новая пьеса. Каждая деталь в пространстве сегодня как штрих в автопортрете. Мы не просто обустраиваем дома. Мы выстраиваем образы себя: материальные, осязаемые, но при этом не забываем следить за трендами. Выбор цвета в интерьере давно перестал быть просто вопросом эстетики – сегодня он все чаще отражает внутреннее состояние человека, его образ жизни и цели. Хотя сезонные палитры по-прежнему влияют на решения, многие стремятся к более персонализированному подходу.

"Сейчас в тренде такие цвета, как шоколадно-коричневый, синий, медовый. Обычно цвета сезона лишь задают тон дизайнерским решениям, но я считаю, не стоит ограничиваться популярными цветами, а выбирать то, что функционально и, конечно же, по душе, а дизайнер поможет собрать пазл и сделать красивое помещение с правильной эргономикой, не отходя от трендов", – отмечает дизайнер, 3D-визуализатор Снежана Толкачева.

Современный интерьер все реже строится вокруг строго заданных рамок или одного стиля. Вместо этого пространство превращается в отражение вкусов, эмоций и визуального опыта человека. Немалую роль в этом процессе играет интернет-пространство, именно оно формирует у современного казахстанца первые представления о том, каким может быть дом мечты.

Фото: из личного архива Снежаны Толкачевой

"Сейчас основным источником вдохновения, безусловно, становятся социальные сети. Люди ориентируются на визуальные образы, которые видят онлайн, и стараются воплотить их в реальности. Четких стилевых предпочтений у большинства нет, чаще всего это микс из разных направлений, продиктованный настроением, трендами и визуальной привлекательностью". Дизайнер, 3D-визуализатор Снежана Толкачева

Одна из самых громких перемен последних лет – отказ от четкого зонирования. Кухня теперь может быть кабинетом, гостиная – йога-студией, а ванная – почти что спа-курортом, но это частные случаи. Большинство людей все же выбирают минимализм.

"Современный дизайн – это то, что будет актуально всегда! Перед тем как начать ремонт, мы с мужем единогласно выбрали минимализм. Больше всего нам откликались основные черты, присущие данному стилю. Предельная простота обстановки, точные линии, минимально необходимый декор, удобный и незатейливый интерьер. На мой взгляд, выбор определенного стиля интерьера – это лишь направление, в котором всегда остается место фантазии",– рассказывает Евгения Арзиева.

Люди устали от рамок, и это чувствуется в их интерьерах. Они готовы на смелые решения и к новому подходу. Это отражает культурный сдвиг, ведь больше не нужно соответствовать чьим-то ожиданиям. Сегодня каждый вправе проживать пространство так, как ему комфортно. Индивидуальность и комфорт – это новый стандарт.

"По моим наблюдениям, сейчас особенно популярны лофт и минимализм с добавлением натуральных акцентов. Например, недавно был запрос на светлое, минималистичное пространство с элементами стиля джапанди (смешение двух интерьерных традиций: скандинавской и японской). В целом все больше людей делают акцент на естественность и природу. Это связано с трендом на спокойствие, умиротворение и снижение тревожности. Визуальный шум и яркие цвета могут вызывать дискомфорт, особенно в повседневной среде". Дизайнер, 3D-визуализатор Снежана Толкачева

Фото: из личного архива Снежаны Толкачевой

В то же время нельзя не отметить растущий интерес к яркой, декоративной керамике. Разноцветная плитка – один из любимых элементов для смелых клиентов, отмечает дизайнер. Она придает интерьеру или экстерьеру индивидуальность и настроение. Особенно в заведениях: там стремятся к запоминающемуся дизайну, с текстурами, цветами и нестандартными решениями.

Традиции в новом свете

В 2025 году культура дома – это не только про будущее, но и про корни. Люди обращаются к истокам, черпая вдохновение в родных традициях и привычных с детства формах, но переосмысливая их в контексте современных реалий. Это не просто винтаж ради эстетики, а осознанный выбор, стремление к устойчивости, поиску смысла и ощущения своего места.

Такой подход проявляется в деталях: знакомые материалы, простые формы, ручная работа, вещи с историей – все это возвращается в дома, но уже в новом прочтении. Это не слепое копирование прошлого, а его тонкая адаптация под современный образ жизни. Большинству людей всегда более близка своя культура, они хотят вписать ее в свой жизненный код.

"Это наш первый с мужем ремонт, и очень многие идеи и задумки хотелось воплотить в реальность. Я считаю, что начитанность и "насмотренность" играют огромную роль, так как тенденции и тренды меняются. Если говорить о наших казахстанских дизайнерах, то их видение и вдохновение мне близки. Местные дизайнеры черпают вдохновение в культурном коде кочевников, переосмысливая минимализм и прагматизм, природные оттенки и фактуры, связанные с нашей историей. Все это откликается в нашем пространстве", – рассказывает Евгения Арзиева.

Предметы, которые раньше ассоциировались исключительно с домом бабушки, сегодня становятся частью актуального интерьера, будь то деревянный комод, керамическая посуда, текстиль с традиционным узором или винтажное кресло.

"Сейчас очень ценится уникальность, и вместо того чтобы покупать что-то новое, можно создать интерьер, в котором есть своя история. Плюсы добавлять в дизайн антикварную мебель в том, что она становится акцентным элементом. Это всегда выглядит дорого", – рассказывает дизайнер, 3D-визуализатор Снежана Толкачева.

Такой симбиоз позволяет создать пространство, которое не просто выглядит стильно, но и ощущается родным. В нем нет стремления к идеальности, наоборот, ценятся шероховатости, неровности, естественные следы времени. Люди все чаще выбирают не просто красивые вещи, а те, что вызывают эмоциональный отклик, обладают характером и несут в себе историю. Также дизайнер отметила, что антиквариат используется в качестве декоративного элемента, которому можно "выбиваться" и привлекать внимание, но он не должен выглядеть лишним. Здесь существует очень тонкая грань.

В условиях перегрузки информацией и визуальным шумом именно такой баланс между новым и проверенным временем, между технологичностью и душевностью становится способом восстановить внутреннее равновесие и установить связь с чем-то постоянным и настоящим.

Квартира без четких делений

Если раньше гости приходили "в гости", то теперь дом проектируется как открытая платформа. Углы с подзарядками для гаджетов, гибкие обеденные зоны, где можно одновременно устраивать онлайн-встречи и вечеринки, места для медитаций и даже мини-кинозалы. Все говорит о новой культуре гостеприимства.

Люди снова хотят быть вместе не только в соцсетях, но и физически. Дом становится пространством для встреч, общения, обмена энергией. Он не прячет человека от мира, а наоборот, открывает двери шире.

Фото: из личного архива Снежаны Толкачевой

Современный дом проектируется как гибкое и продуманное пространство, в котором сочетаются комфорт, эстетика и функциональность. Отделка, мебель и планировка становятся отражением образа жизни, а не только визуальных предпочтений. Все внимание обращено к деталям, материалам и удобству повседневных задач.

"Из года в год создается все больше креативных дизайнов мебели. Если говорить о современном дизайне, то предпочтение отдается подвесной мебели, так как это очень удобно, визуально увеличивает пространство и позволяет сохранять чистоту. Если говорить о функциональности, то это мы продумываем заранее. Розетки, где расположена мебель, встроенная система хранения, например, шкаф, встроенный в стену, не выбивается, выглядит стильно и суперудобно. И так как сейчас тренд на экологичность, то в современном жилье можно найти мебель из натуральных материалов", – отмечает дизайнер, 3D-визуализатор Снежана Толкачева.

Дом как автопортрет

Если раньше по обстановке можно было угадать уровень дохода, то сегодня по дому можно читать как по дневнику. Это больше, чем интерьер. Это самовыражение, это культурный код, это сообщение в бутылке, отправленное миру: "Вот кто я. Вот что я чувствую. Вот что для меня важно".

Планируя ремонт, важно понимать, что красивая картинка – это лишь вершина айсберга. За ней скрывается целый процесс, где на первый план выходят грамотная подготовка, точное планирование и надежные специалисты.

"В вопросе ремонта мы решили довериться профессионалам. Лучше быть мудрым клиентом, который знает, как избежать ошибок, составить техзадание и найти поистине хорошего мастера, который отремонтирует квартиру в четко указанные сроки. Сложность заключается в поиске компетентных строителей и в соотношении цена-качество", – делится Евгения Арзиева.

В 2025 году дом – это ваш внутренний мир, только в квадратных метрах. Он может быть тихим, как лес после дождя, или ярким, как вечерний Алматы. Он может быть минималистичным, как утренний воздух, или теплым, как варенье из детства. Главное, чтобы в нем было все по-настоящему ваше.

Тренды приходят и уходят, технологии совершенствуются, стили переплетаются, но потребность в уюте, в гармонии и в ощущении "я дома" остается всегда.

Так что, собирая дом, как пазл из цветов, материалов, решений и смысла, не бойтесь задавать себе главный вопрос: а что я хочу чувствовать, когда захожу сюда вечером? Ответ на него и будет настоящим проектом года.